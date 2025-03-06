«Палкаводец» Макрон, или «Бабетта идет на войну»
Был когда-то такой французский военный фильм «Бабетта идет на войну». Как и почти весь французский кинематограф конца 50-х — начала 60-х годов прошлого века, фильм был легким, я бы даже сказал, легкомысленным и, конечно, комедийным.
В центре сюжета — история молодой француженки в исполнении очаровательной в те годы Брижит Бардо, героиня которой, влюбившись во французского офицера на службе британской разведки, круто изменила свою жизнь и пошла сражаться с нацистами. В конце, как полагается, был хеппи-энд: зло повержено, все плохие герои наказаны, а хорошие находят счастье в объятиях друг друга как законные супруги.
Зачем я вам все это рассказываю, спросите вы. А вот зачем.
На днях, во время дискуссии на французском телеканале, во время которой обсуждался конфликт на Украине в преломлении более глобального противостояния между Западом (читай — Европой) и Россией, один из ее участников, имя которого мне неизвестно, задал очень мудрый вопрос: «С самого начала конфликта я говорил, что мы отрицаем, что такое война, поскольку забыли, что это такое. Не отрицаем ли мы теперь, что такое поражение?»
Похоже, французы и вообще европейцы действительно забыли, что такое война, и относятся к ней не более чем к некоей картинке на экране, которая либо отражает реальность, происходящую где-то там, но точно не с ними, либо вообще выдумка, фантазия кинематографистов, да еще и с непременно счастливым финалом. Совсем как в «Бабетте».
Видимо, руководствуясь именно такими иллюзорным преставлениями о войне, и произнес вчера свое обращение к нации президент Франции Эммануэль Макрон.
По крайней мере, ничем иным эту запредельную, на грани неадекватности, степень милитаризма я объяснить не могу. Да и вряд ли нужно.
Тезисно суть выступления главы Пятой республики выглядит так:
- Россия — угроза для Франции и Европы;
- Мир на Украине не должен быть достигнут путем капитуляции киевского режима;
- Фактически объявлен курс на милитаризацию Франции и Европы, ради чего планируется провести несколько совещаний — с лидерами французского ВПК и с союзниками в Европе;
- Французское ядерное оружие может стать «общеевропейским»;
- Россия и США — конкуренты Европы, читай — противники.
Разумеется, во многом все, что было сказано, связано с личными амбициями Макрона, у которого, с одной стороны, рушится рейтинг на родине, а с другой — возникает еще один конкурент на место «нового Наполеона». Это будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, уже призвавший создать единые европейские вооруженные силы.
Но понимание этого делает слова Макрона еще ужаснее. Каким надо быть негодяем, чтобы обрекать свой народ на ужасы войны ради призрачных фантазий о собственных славе и величии?!
Единственное, что хоть как-то спасает ситуацию, — тот факт, что нынешний президент Франции — дурак и пустозвон. Но французам от этого явно не легче…