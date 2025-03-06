«Палкаводец» Макрон, или «Бабетта идет на войну»

Был когда-то такой французский военный фильм «Бабетта идет на войну». Как и почти весь французский кинематограф конца 50-х — начала 60-х годов прошлого века, фильм был легким, я бы даже сказал, легкомысленным и, конечно, комедийным.

В центре сюжета — история молодой француженки в исполнении очаровательной в те годы Брижит Бардо, героиня которой, влюбившись во французского офицера на службе британской разведки, круто изменила свою жизнь и пошла сражаться с нацистами. В конце, как полагается, был хеппи-энд: зло повержено, все плохие герои наказаны, а хорошие находят счастье в объятиях друг друга как законные супруги.

Зачем я вам все это рассказываю, спросите вы. А вот зачем.

На днях, во время дискуссии на французском телеканале, во время которой обсуждался конфликт на Украине в преломлении более глобального противостояния между Западом (читай — Европой) и Россией, один из ее участников, имя которого мне неизвестно, задал очень мудрый вопрос: «С самого начала конфликта я говорил, что мы отрицаем, что такое война, поскольку забыли, что это такое. Не отрицаем ли мы теперь, что такое поражение?»