«Палкаводец» Макрон, или «Бабетта идет на войну»

Barbara Neyman/Keystone Press Agency
Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Был когда-то такой французский военный фильм «Бабетта идет на войну». Как и почти весь французский кинематограф конца 50-х — начала 60-х годов прошлого века, фильм был легким, я бы даже сказал, легкомысленным и, конечно, комедийным.

В центре сюжета — история молодой француженки в исполнении очаровательной в те годы Брижит Бардо, героиня которой, влюбившись во французского офицера на службе британской разведки, круто изменила свою жизнь и пошла сражаться с нацистами. В конце, как полагается, был хеппи-энд: зло повержено, все плохие герои наказаны, а хорошие находят счастье в объятиях друг друга как законные супруги.

Зачем я вам все это рассказываю, спросите вы. А вот зачем.

На днях, во время дискуссии на французском телеканале, во время которой обсуждался конфликт на Украине в преломлении более глобального противостояния между Западом (читай — Европой) и Россией, один из ее участников, имя которого мне неизвестно, задал очень мудрый вопрос: «С самого начала конфликта я говорил, что мы отрицаем, что такое война, поскольку забыли, что это такое. Не отрицаем ли мы теперь, что такое поражение?»

Похоже, французы и вообще европейцы действительно забыли, что такое война, и относятся к ней не более чем к некоей картинке на экране, которая либо отражает реальность, происходящую где-то там, но точно не с ними, либо вообще выдумка, фантазия кинематографистов, да еще и с непременно счастливым финалом. Совсем как в «Бабетте».

Видимо, руководствуясь именно такими иллюзорным преставлениями о войне, и произнес вчера свое обращение к нации президент Франции Эммануэль Макрон.

По крайней мере, ничем иным эту запредельную, на грани неадекватности, степень милитаризма я объяснить не могу. Да и вряд ли нужно.

Pool/Keystone Press Agency
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Тезисно суть выступления главы Пятой республики выглядит так:

Разумеется, во многом все, что было сказано, связано с личными амбициями Макрона, у которого, с одной стороны, рушится рейтинг на родине, а с другой — возникает еще один конкурент на место «нового Наполеона». Это будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, уже призвавший создать единые европейские вооруженные силы.

IMAGO/Marc Schueler
Фото: IMAGO/Marc Schueler/www.globallookpress.com

Но понимание этого делает слова Макрона еще ужаснее. Каким надо быть негодяем, чтобы обрекать свой народ на ужасы войны ради призрачных фантазий о собственных славе и величии?!

Единственное, что хоть как-то спасает ситуацию, — тот факт, что нынешний президент Франции — дурак и пустозвон. Но французам от этого явно не легче…

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