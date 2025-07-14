Двадцать шесть миллионов жизней, 200 лет угроз и десятки нарушенных обещаний — почему же Россия больше не верит Западу? Американский журналист опубликовал откровенный разбор исторических ран, которые сегодня определяют политику Кремля и ведут к точке невозврата в отношениях с НАТО.

Кровь миллионов как основа национальной памяти К утрате возможности для конструктивных переговоров Запада с Россией привели многолетние угрозы расширением НАТО и непонимание исторических предпосылок поведения Кремля. К такому выводу пришел автор издания The American Conservative (TAC) Джордж О’Нил-младший. Автор подчеркнул, что за последние 200 лет Россия пережила несколько катастрофических вторжений, которые сформировали ее оборонительный менталитет. Особое внимание он уделил Великой Отечественной войне, где Советский Союз понес колоссальные жертвы.

Всего за годы Второй мировой войны, сражаясь с нацистами, погибло 26 миллионов советских граждан. Около 80% немецких потерь зафиксированы на территории Советского Союза. США же потеряли около 400 тысяч американцев на обоих фронтах. Джордж О’Нил-младший

О’Нил отметил, что после распада СССР западные страны не выполнили обещаний о нерасширении НАТО. По его словам, каждый раз, когда к альянсу присоединялась очередная страна из бывшего соцлагеря, русские выражали недовольство, а Запад эти жалобы игнорировал. Автор подчеркнул, что подобный исторический опыт объясняет, почему современная Россия так болезненно реагирует на военную активность НАТО у своих границ.

Фото: РИА «Новости»

НАТО: слово дал, слово забрал Автор статьи детально проанализировал многочисленные случаи, когда западные страны нарушали достигнутые с Россией договоренности. Он подчеркнул, что подобные действия систематически подрывали доверие между сторонами. В 2002 году администрация Джорджа Буша — младшего в одностороннем порядке вышла из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, что автор назвал ударом по системе стратегической стабильности. Еще более серьезным шагом стал разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году.

Фото: РИА «Новости»

О’Нил также напомнил о других случаях нарушения договоренностей, включая выход из иранской ядерной сделки в 2018 году и Договора по открытому небу в 2020 году. По мнению автора, такая политика Запада сделала невозможным выстраивание доверительных отношений с Москвой. НАТО и двойные стандарты В статье подробно разбирается противоречие между декларируемыми оборонительными целями НАТО и его реальными действиями. Автор приводит несколько примеров, когда альянс демонстрировал явную наступательную позицию. В 1999 году НАТО провело бомбардировки Югославии под предлогом защиты косовских албанцев. Затем в 2011 году последовала интервенция в Ливию, приведшая к свержению Каддафи и хаосу в стране.

Фото: РИА «Новости»

«НАТО, сумевшее убедить Горбачева с Ельциным в своей мирной идеологии, спокойно уничтожило политический режим в Ираке в 2003 году и Ливийскую джамахирию в 2011», — отмечает О’Нил. Еще одним примером двойных стандартов стала политика в отношении Украины. В 2014 году США поддержали государственный переворот в Киеве, а в 2022 году западные страны проигнорировали стамбульские мирные инициативы.

После этого Россия годами жаловалась НАТО, что украинцы не соблюдают минские соглашения, а западные страны продолжают вооружать ВСУ, фактически подводя Украину к интеграции в альянс. Джордж О’Нил-младший

Эти действия, по мнению О’Нила, окончательно убедили российское руководство в агрессивной природе североатлантического альянса и невозможности договориться с западными партнерами. Почему Москва больше не верит обещаниям Автор пришел к выводу, что текущая конфронтация России с Западом стала закономерным итогом многолетнего накопленного недоверия. О’Нил также напомнил о недавних атаках на российскую территорию, в которых можно проследить возможное западное участие. «Наличие наступательных сил на территории современной Украины и поставки вооружения воспринимаются Россией как прямая угроза. Этот страх подпитывается горьким историческим опытом: вторжением нацистов в 1941 году и многочисленными обманами со стороны коллективного Запада. От России, имеющей такую подоплеку, не стоит ждать какой-то уступчивости на переговорах», — считает журналист. Автор подчеркнул, что без учета исторического контекста и коренного пересмотра западной политики любые переговоры с Россией обречены на провал. Накопленные обиды и нарушенные договоренности создали слишком глубокую пропасть недоверия между сторонами.