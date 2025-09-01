В Китае состоялось заседание Совета глав государств — членов ШОС, по итогам которого участники приняли Тяньцзинскую декларацию. Ее ключевые положения ознаменовали начало перехода к многополярному миру, при этом не прозвучало ни единого слова об Украине. О том, какой будет эта система, как подписанный документ изменит мировую политику и почему украинский кризис не посчитали достойным упоминания в нем, выяснил 360.ru.

В ходе выступления на заседании Совета глав государств — членов ШОС президент России Владимир Путин высказался, в том числе, об украинском конфликте. Он отметил, что кризис спровоцировали страны Запада, поддержавшие госпереворот в 2014 году. Урегулировать его можно, лишь устранив первопричины.

Участники поддержали право всех стран на регулирование интернета и суверенное право государств на управление им в нацсегменте;

Осудили терроризм во всех его формах и применение двойных стандартов в борьбе с ним;

Совет глав стран — участниц ШОС одобрил Тяньцзинскую декларацию , охватившую важнейшие вопросы регионального и мирового масштаба, а также стратегическое развитие организации на ближайшее десятилетие.

Саммит, меняющий историю

В Тяньцзинской декларации говорится об отказе от прежней системы глобалистских ценностей. Мир встал на путь перехода к многополярности, заявил в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Он отметил, что принятая на саммите декларация отличается от других, ранее принятых на подобных масштабных мероприятиях, в частности, на саммитах БРИКС. В первую очередь, и это самое важное — отличается язык, смысловое наполнение этих документов, а также обозначаемые в них ценности.

«Это новый язык. Это язык стран, которые обрели субъектность либо стремятся к этой субъектности. И они стремятся продвигать свои национальные интересы, а не следовать чужим смыслам, чужим идеям, чужим нарративам», — подчеркнул собеседник 360.кг.