Ломка однополярной системы. Как Тяньцзинская декларация изменит мир
Политолог Сипров: украинскую проблематику миру навязали западные глобалисты
В Китае состоялось заседание Совета глав государств — членов ШОС, по итогам которого участники приняли Тяньцзинскую декларацию. Ее ключевые положения ознаменовали начало перехода к многополярному миру, при этом не прозвучало ни единого слова об Украине. О том, какой будет эта система, как подписанный документ изменит мировую политику и почему украинский кризис не посчитали достойным упоминания в нем, выяснил 360.ru.
Основные положения Тяньцзинской декларации
Совет глав стран — участниц ШОС одобрил Тяньцзинскую декларацию, охватившую важнейшие вопросы регионального и мирового масштаба, а также стратегическое развитие организации на ближайшее десятилетие.
Принятие этого документа стало центральным событием саммита. Какие положения в нее вошли:
- Участники организации осудили удары Израиля и США по Ирану;
- Призвали к прекращению огня в секторе Газа;
- Указали на недопустимость повреждения ядерных объектов во время военных конфликтов;
- Призвали строго и неуклонно соблюдать положения ДНЯО;
- Осудили терроризм во всех его формах и применение двойных стандартов в борьбе с ним;
- Выразили готовность поддержать инициативы международного сообщества по обеспечению мира и развития Афганистана;
- Заявили о необходимости адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям;
- Выступили против инициативы «евротройки» по восстановлению антииранских санкций СБ ООН, отметив ее незаконность;
- Выразили готовность развивать сотрудничество в военной сфере;
- Выступили за сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
- Участники поддержали право всех стран на регулирование интернета и суверенное право государств на управление им в нацсегменте;
- Выразили готовность совместно работать над предотвращением рисков для безопасности, связанных с развитием ИИ;
- Выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия;
- ШОС решила объединить статусы «наблюдатель» и «партнер по диалогу»;
- Председательство в ШОС переходит к Киргизии.
В ходе выступления на заседании Совета глав государств — членов ШОС президент России Владимир Путин высказался, в том числе, об украинском конфликте. Он отметил, что кризис спровоцировали страны Запада, поддержавшие госпереворот в 2014 году. Урегулировать его можно, лишь устранив первопричины.
Саммит, меняющий историю
В Тяньцзинской декларации говорится об отказе от прежней системы глобалистских ценностей. Мир встал на путь перехода к многополярности, заявил в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
Он отметил, что принятая на саммите декларация отличается от других, ранее принятых на подобных масштабных мероприятиях, в частности, на саммитах БРИКС. В первую очередь, и это самое важное — отличается язык, смысловое наполнение этих документов, а также обозначаемые в них ценности.
«Это новый язык. Это язык стран, которые обрели субъектность либо стремятся к этой субъектности. И они стремятся продвигать свои национальные интересы, а не следовать чужим смыслам, чужим идеям, чужим нарративам», — подчеркнул собеседник 360.кг.
Политолог также объяснил, почему страны — участницы ШОС не упомянули украинский конфликт. Он напомнил, что три года назад президент России Владимир Путин говорил о том, что страны руководствуются собственными национальными интересами.
Страны — участницы нынешнего саммита ШОС посчитали для себя более целесообразным следовать этому подходу, согласовывая их между собой и предпочитая искать пути выхода из той или иной проблемы.
«Украинская проблематика в значительной степени навязана Западом, причем наиболее радикально глобалистски настроенной его частью», — резюмировал собеседник 360.ru.