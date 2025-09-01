Ломка однополярной системы. Как Тяньцзинская декларация изменит мир

Политолог Сипров: украинскую проблематику миру навязали западные глобалисты

President of Russia Office apai/Keystone Press Agency
Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Китае состоялось заседание Совета глав государств — членов ШОС, по итогам которого участники приняли Тяньцзинскую декларацию. Ее ключевые положения ознаменовали начало перехода к многополярному миру, при этом не прозвучало ни единого слова об Украине. О том, какой будет эта система, как подписанный документ изменит мировую политику и почему украинский кризис не посчитали достойным упоминания в нем, выяснил 360.ru.

Основные положения Тяньцзинской декларации

Совет глав стран — участниц ШОС одобрил Тяньцзинскую декларацию, охватившую важнейшие вопросы регионального и мирового масштаба, а также стратегическое развитие организации на ближайшее десятилетие.

Принятие этого документа стало центральным событием саммита. Какие положения в нее вошли:

В ходе выступления на заседании Совета глав государств — членов ШОС президент России Владимир Путин высказался, в том числе, об украинском конфликте. Он отметил, что кризис спровоцировали страны Запада, поддержавшие госпереворот в 2014 году. Урегулировать его можно, лишь устранив первопричины.

Ding Haitao/XinHua
Фото: Ding Haitao/XinHua/www.globallookpress.com

Саммит, меняющий историю

В Тяньцзинской декларации говорится об отказе от прежней системы глобалистских ценностей. Мир встал на путь перехода к многополярности, заявил в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Он отметил, что принятая на саммите декларация отличается от других, ранее принятых на подобных масштабных мероприятиях, в частности, на саммитах БРИКС. В первую очередь, и это самое важное — отличается язык, смысловое наполнение этих документов, а также обозначаемые в них ценности.

«Это новый язык. Это язык стран, которые обрели субъектность либо стремятся к этой субъектности. И они стремятся продвигать свои национальные интересы, а не следовать чужим смыслам, чужим идеям, чужим нарративам», — подчеркнул собеседник 360.кг.

Фото: РИА «Новости»

Политолог также объяснил, почему страны — участницы ШОС не упомянули украинский конфликт. Он напомнил, что три года назад президент России Владимир Путин говорил о том, что страны руководствуются собственными национальными интересами.

Страны — участницы нынешнего саммита ШОС посчитали для себя более целесообразным следовать этому подходу, согласовывая их между собой и предпочитая искать пути выхода из той или иной проблемы.

«Украинская проблематика в значительной степени навязана Западом, причем наиболее радикально глобалистски настроенной его частью», — резюмировал собеседник 360.ru.

