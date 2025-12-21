Сегодня 14:42 Лолиты для сатанистов: как элиты пытаются продлить себе жизнь 0 0 0 Фото: Epstein Estate_House Oversight / www.globallookpress.com Эксклюзив

Материалы по делу Джеффри Эпштейна появляются с завидной для одних и незавидной для других регулярностью. Еще недавно они шокировали, выжигали, а теперь начинают казаться чуть ли не обыденностью. В таком мире мы живем, где один инфоповод быстро перебивает другой. Кто вспомнит, что Трампу не столь давно отстрелили ухо? И все же в деле Эпштейна, о котором, к слову, в России я заговорил одним из первых, есть крайне важные апокалиптичные маркеры.

Из новых материалов мы узнали, что мероприятия, организованные Эпштейном, посещали Вуди Аллен и Кевин Спейси, затесался туда и экс-премьер Израиля Эхуд Барак, например. Таблоиды пестрят весьма отвратительными подробностями сатанинских вечеринок, но если сложить пазл воедино, то, отбрасывая уже, в общем-то, стандартные сексуальные перверсии, можно видеть, как из толщи черно-розовой дряни вырастает самое мерзкое и чудовищное — педофилия. Упомянутый Кевин Спейси, кстати, когда-то попался именно на этом. Кого этим удивишь?

Фото: Epstein Estate_House Oversight / www.globallookpress.com

И все же одна деталь в новых материалах изумила меня — фотография тела обнаженной девушки, расписанного цитатами из «Лолиты» Владимира Набокова. Знаю, что некоторых умилил этот момент. Мол, как литературно!

Как по мне, это очередное свидетельство сути того мракобесия, которое организовывалось Джеффри Эпштейном и такими, как он, для власть имущих.

Суть же — в педофилии, которая долгая время оставалась максимально табуированной темой. Все разрешили, все дозволили, но педофилия как-то прикрывалась фиговыми листами цензуры и цивилизации.

Вот только ради нее все и разрешалось. Поэтому отличного писателя Набокова канонизировали за его роман, сделав писателем массовым. Экранизировал же этот текст, напомню, Стэнли Кубрик. Тот самый Кубрик, который в конце жизни оставил человечеству нечто вроде зашифрованного послания — я, конечно же, говорю о его ленте «С широко закрытыми глазами», разобранной мною на смысловые атомы.

Фото: Epstein Estate/House Oversight / www.globallookpress.com

До зрителей она дошла в сильно урезанном, максимально отредактированном и выхолощенном виде. Однако даже то, что от нее осталось, позволяет нам понять, как развлекаются элиты. Собственно, сцены, показанные в фильме Кубрика, — отблески дьявольского костра, в том числе вечеринок Эпштейна и Пи Дидди.

Возможно, многим покажется вышесказанное конспирологическим бредом, бессмысленными фантазиями воспаленного мозга — пусть так. Вот только надо быть абсолютным слепцом, чтобы не видеть: мы живем в мире сбывшейся конспирологии и воплотившихся антиутопий. Мы уже в этом сценарии.

Понятно, что правду о вечеринках Эпштейна, Пи Дидди или шейхов в ОАЭ мы, простые смертные, никогда не узнаем. Все имена будут засекречены, чтобы скрыть истинно виновных. Однако мы видим отблески — и их вполне достаточно.

Во всех мистериях адепты культа пили кровь молодых женщин, а лучше — детей, чтобы продлевать себе жизнь. Это звучит как бред, но, в общем-то, именно это сегодня и происходит. Детей отводят — часто добровольно — к власть имущим, к представителям элит, которые совершают с ними нечто вроде магических ритуалов, пусть и сами они называют это иначе. Ритуалы эти замешаны на крови и сексе. Похоже на то, что по-дилетантски и для дилетантов описывал Алистер Кроули, один из тех, кто, вероятно, лучше других выразил дух нового Запада. Его называли антихристом, сатанистом, но на самом деле истинные сатанисты — это те, кто сегодня наделен властью и влиянием в разных сферах.

Фото: Department Of Justice / www.globallookpress.com

Их власть уступает лишь одному — их страху за то, что жизнь этих господ конечна, а они, несмотря на все свое мракобесие, боятся, что после смерти за содеянное придется заплатить. Другие же — большинство — просто не хотят умирать. Вот они и пытаются всячески оттянуть свою смерть и закат мира, который когда-то построили и принудили в нем существовать.

Чем больше крови, тем лучше, потому что кровь — это энергия, топливо, молодильный эликсир, в котором можно купаться, точно графиня Батори или граф Дракула. И пусть это звучит как сказка, как фантазия, но она давно уже стала реальностью. Каждое новое свидетельство — гвоздь. Вот только в крышку чьего гроба?