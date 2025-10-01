Сегодня 21:04 Люди вцепились в перила. Разрушительное землетрясение на Филиппинах унесло десятки жизней Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 69 человек 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Мир

Туризм

Землетрясения

Россия

Экономика

Мощное землетрясение у берегов Себу унесло жизни около 70 человек, повредило здания и вывело из строя 27 электростанций на Филиппинах. Власти объявили чрезвычайное положение. Подробности — в материале 360.ru.

Последствия мощного землетрясения на Филиппинах Центральные районы Филиппин сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,9. По последним данным, погибло не менее 69 человек, десятки пропали без вести, сотни ранены, а многие до сих пор остаются под завалами. Эпицентр подземных толчков находился возле города Богор на острове Себу, где проживает около 90 тысяч человек. Местные власти и спасатели говорят, что число погибших может увеличиться. Под завалами все еще могут быть люди.

Мы получаем новые сообщения, ситуация остается крайне нестабильной. Рафаэлито Алехандро заместитель главы Офиса гражданской обороны

Губернатор Себу Памела Барикватро обратилась к жителям с призывом сохранять спокойствие. Она посоветовала держаться подальше от стен зданий и быть готовыми к возможным повторным толчкам. Землетрясение, по данным Геологической службы США, оказалось неглубоким, что усилило его разрушительное воздействие. В результате повреждены жилые дома, коммерческие здания, школы и дороги. Местные телеканалы показали, как трясся мост во время подземных толчков, а люди хватались за перила, чтобы не упасть. Также в кадр попала рухнувшая колокольня старого католического храма на острове Бантаян. Из строя вышли 27 электростанций общей мощностью 1444,1 мегаватт. С 13:00 до 24:00 (по московскому времени с 8:00 до 19:00) на Висайских островах объявили желтый уровень тревоги для энергосистемы. Агентство Philippine News Agency уточнило, что «желтый уровень тревоги» введен из-за нехватки мощности энергоснабжения. Власти города Илоило на острове Панай призвали горожан экономить электроэнергию.

Как землетрясение на Филиппинах скажется на туризме Жертв среди иностранных туристов во время землетрясения на Филиппинах нет, сообщил Российский союз туриндустрии. Туроператоры начали получать звонки от турагентств по поводу ситуации на Филиппинах, сообщили 360.ru в РСТ.

Наши филиппинские партнеры сообщили, что разрушен только один город — Бого на севере острова, но популярный у туристов остров Мактан и другие острова провинции Себу не пострадали, также и в Маниле землетрясение не ощущалось, так как эпицентр землетрясения находился за тысячу километров. Любовь Чучмаева заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе компании «Пакс»

Она уточнила, что нет данных о пострадавших российских туристах. Землетрясение не затронуло популярные среди туристов курорты и достопримечательности. В пресс-службе добавили, что турпоток на Филиппины не массовый. В 2024 году архипелаг посетили около 30 тысяч путешественников из России. Эксперты уверены, что землетрясение не окажет существенного влияния на экономику страны, включая туризм, который приносит 8,9% ВВП, сообщили «Известия». «Сезон начинается только через месяц, и у властей и бизнеса есть время, чтобы привести свои дела в порядок. Конечно, землетрясение с человеческими жертвами может изменить решение части туристов, но стоит понимать, что подобные риски на Филиппинах есть всегда», — отметил младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Павел Шатерников. Примечательно, что в этом месяце стартуют прямые рейсы на Филиппины. Вопрос об этом обсуждался еще в 2023 году.