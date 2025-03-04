Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддерживает Украину. На этом фоне в отношениях Анкары и Москвы повеяло холодом. Одновременно турецкий лидер ведет игру еще на двух досках — с Европой и США. Кто победит в этих судьбоносных партиях — в материале 360.ru.

Решение конфликта на Украине В первый рабочий день марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время ифтара (вечерний прием пищи в месяц Рамадан) встретится с послами стран, аккредитованных в стране. Ничего нового он не сказал, но расставил акценты и обозначил собственную формулу выхода из украинского кризиса. Формулу Эрдогана. «Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, но считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины. <…> Сейчас мы вместе наблюдаем, насколько реалистичны и верны эти подходы. Формулы, игнорирующие одну из сторон конфликта, не возымеют успеха», — сказал турецкий лидер.

Мы стремились найти выход из кризиса, не подливая масла в огонь, и показали, что переговоры и примирение возможны, несмотря на условия конфликта. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Турция в течение трех лет активной фазы конфликта в отличие от других стран сумела сохранить нейтралитет в отношении и с Россией, и с Украиной. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Икбаль Дюрре.

«В последнее время не только Турция, но и все, кому не лень призывают Украину и Россию сесть за стол переговоров. Каждый хочет сыграть свою роль в урегулировании этого конфликта. В этом смысле инициатива Турции важна, потому что республика до сих пор, несмотря на некоторые проблемы, смогла сохранить нейтралитет и в отношении с Киевом, и в отношении с Москвой», — отметил политический аналитик. Он напомнил, что Турция стала первой переговорной площадкой после начала спецоперации и имеет в этой области «определенный опыт».

Фото: Пресс-служба Кремля

Отношения Путина и Эрдогана По мнению Дюрре, у Эрдогана хорошие, доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным. «Турция заинтересована в том, чтобы ее снова выбрали площадкой для будущих мирных переговоров. Это поднимет имидж и турецкого лидера, и республики в целом», — счел политолог. Он обратил внимание, что Турция одна из стран, которая вопреки серьезному давлению со стороны Запада «все-таки не поддержала санкции». «Хотя, прессингу подвергалась буквально каждая компания, сотрудничающая с Россией. Но не выгодно Турции быть антироссийской, с учетом политических и экономических интересов», — добавил Дюрре. Политический аналитик не исключил «определенные проблемы в отношениях двух стран». В качестве примера он спорные вопросы, касающиеся Сирии.

В целом я думаю, что отношения России и Турции все еще можно назвать конструктивными. Во всяком случае, стороны друг друга слышат. Икбаль Дюрре Политолог

Между тем, наметившееся, по данным СМИ, охлаждение в отношениях Анкары и Москвы синхронно прокомментировали и в Кремле, и в турецких дипломатических кругах. «Отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые. Они продолжают развиваться, идет интенсивный диалог. Только на прошлой неделе были контакты на уровне министров иностранных дел. Наш председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко посетила с официальным визитом Анкару, поэтому говорить о дефиците контактов на высоком уровне не приходится», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что при необходимости могут организовать и контакты Эрдогана с Путиным. В Анкаре появившаяся информация о якобы охлаждении отношений вызвала удивление.

Отношения Эрдогана и Зеленского «Зеленский на фоне последних событий все больше стал обращать внимание на Турцию и ее инициативы. Украинский лидер нуждается в Эрдогане, потому что он понимает, что чем больше стан будут рядом с ним, тем сильнее будет его положение», — пояснил Дюрре. По его словам, Зеленский больше «не доверяет европейским лидерам». Он надеется, что Эрдоган «может держать украинский козырь под своим контролем», он тянется к турецкому президенту, как к авторитетному лидеру в регионе. В свою очередь у Анкары есть экономические интересы на Украине. Политолог признал, что, общаясь с Зеленским, турецкий президент идет на определенные риски, но, видимо, они того стоят.

Фото: White House/via / www.globallookpress.com

Отношения США и Турции Официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик на пресс-конференции коснулся словесной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме. Он призвал, стороны вернуться к «дипломатическому столу» и «проявлять равные отношения». «Трамп хочет видеть в новом мироустройстве три столицы: Вашингтон, Москву и Пекин. Даже Европу в этот „триптих геополитики“ американский лидер не включает, ни то, что Турцию. Конечно, республика будет играть определенную роль, как региональная держава. Роль Турции становится определяющей, когда речь идет о конфликтах у ее границ, в регионе. Конечно, турецкие власти стремятся подняться на новый уровень. Сейчас, например, Анкара активно использует раскол в Евроатлантической системе безопасности, чтобы ускорить процесс вступления в Европейский союз», — резюмировал Дюрре.

Вступление Турции в Европейский союз Эрдоган на мартовской встрече с послами снова повторил, что Европейская безопасность немыслима без Турции. «Мы считаем процесс вступления в Европейский союз нашим стратегическим приоритетом. Для Европы становится все более невозможным выжить в качестве глобального игрока без Турции. Европейская безопасность без Турции немыслима», — подчеркнул турецкий президент. Согласитесь, что такое самопозиционирование Турции в отношении ЕС нельзя воспринимать без определенной доли скепсиса.