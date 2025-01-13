Какая жмудь! Литовские паны вступили на скользкую дорогу, заявив права на Калининград
Пока мы в России потихоньку отходили от новогодних праздников — кстати, сегодня очередной, на этот раз старый Новый год, — чересчур подвижная психика наших прибалтийских соседей никак не давала им покоя. Не далее как в конце прошедшей недели президент, прости господи, Литвы Гитанас Науседа назвал Калининградскую область Малой Литвой, а сам Калининград — исторически литовским городом. И потребовал вернуть «исконное» литовское название «Караляучюс», заявив, что, «как бы Россия ни старалась, этот город никогда не станет Калининградом».
Скажу честно, я как человек с высшим историческим образованием всегда и всюду по возможности выступаю за историзм. Название «Калининград» мне и самому режет ухо, так же как, скажем, Киров вместо Вятки или Днепр (Днепропетровск) вместо Екатеринослава.
Но с какого перепуга тевтонский Кенигсберг, построенный возле одноименного замка на руинах прусского форта Твангесте, что в переводе с наречия одного из живших там балтийских племен означает «Дубовый лес», должен именоваться Кара чего-то там ляучюс? Даже мне понять (а тем более принять) это довольно сложно.
Нет, я, конечно, осознаю, что нынешняя европейская политическая «элита», особенно ее прибалтийские представители, отличающиеся особой природной русофобией (за что они так и ценятся в нынешнем Брюсселе), в школе училась плохо и историю проходила по учебникам таких же умников, как те, что придумали «древних укров», якобы собственноручно выкопавших Черное море. И все же.
Тут ведь пан Науседа, которого официальный представитель МИД России Мария Захарова совершенно справедливо назвала «картонной дурилкой», вступил на довольно скользкую дорожку противостояния даже не столько с Россией, сколько с Польшей и Германией.
Недаром польский эксперт в области геоэкономики Даниэль Фоуберт поспешил объявить Калининград исторически польской территорией и предложил срочно начать переговоры с Москвой по «деоккупации» Калининградской области. Что ж, как верно подметил мой коллега Сергей Мардан, если Варшава и Вильнюс желают повоевать за Калининградскую область, то бога ради: «после скоропостижного конфликта будут аннигилированы обе стороны, как уже не раз бывало в их истории».
Я бы еще понял, если бы очередной стон по утраченной Восточной Пруссии раздался из Берлина (впрочем, им сейчас не до этого — выборы на носу), но этот-то «непоседа» куда лезет? О какой такой «исторической справедливости» рассказывает малограмотный потомок древней жмуди — еще одного балтийского племени, населявшего в свое время практически всю территорию нынешней Литвы?
Да, за свою долгую и непростую историю Кенигсберг частенько переходил из рук в руки, даже присягал на верность матушке нашей, императрице Елизавете Петровне (за что позже подвергся остракизму со стороны обиженного прусского короля Фридриха). Но литовскими ни этот город, ни эти земли не были никогда.
И не будут. Скорее уж сама Литва исчезнет с политической карты мира. Впрочем, туда ей и дорога…