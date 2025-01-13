Пока мы в России потихоньку отходили от новогодних праздников — кстати, сегодня очередной, на этот раз старый Новый год, — чересчур подвижная психика наших прибалтийских соседей никак не давала им покоя. Не далее как в конце прошедшей недели президент, прости господи, Литвы Гитанас Науседа назвал Калининградскую область Малой Литвой, а сам Калининград — исторически литовским городом. И потребовал вернуть «исконное» литовское название «Караляучюс», заявив, что, «как бы Россия ни старалась, этот город никогда не станет Калининградом».

Скажу честно, я как человек с высшим историческим образованием всегда и всюду по возможности выступаю за историзм. Название «Калининград» мне и самому режет ухо, так же как, скажем, Киров вместо Вятки или Днепр (Днепропетровск) вместо Екатеринослава.

Но с какого перепуга тевтонский Кенигсберг, построенный возле одноименного замка на руинах прусского форта Твангесте, что в переводе с наречия одного из живших там балтийских племен означает «Дубовый лес», должен именоваться Кара чего-то там ляучюс? Даже мне понять (а тем более принять) это довольно сложно.

Нет, я, конечно, осознаю, что нынешняя европейская политическая «элита», особенно ее прибалтийские представители, отличающиеся особой природной русофобией (за что они так и ценятся в нынешнем Брюсселе), в школе училась плохо и историю проходила по учебникам таких же умников, как те, что придумали «древних укров», якобы собственноручно выкопавших Черное море. И все же.