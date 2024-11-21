«Королева рестлинга» во главе образовательной системы. Кто такая Линда Макмэхон

Новоизбранный президент США предложил сделать министром образования Линду Макмэхон. Она уже работала в администрации Дональда Трампа в его предыдущий срок и показала себя хорошим управленцем. И неудивительно: Макмэхон заведовала World Wrestling Entertainment и сама выходила на битвы рестлеров. Подробности о ней выяснил 360.ru.

Биография Линды Макмэхон Линда Мари Эдвардс родилась в октябре 1948 года в небольшом городе Нью-Берне, штат Северная Каролина. Родители трудились на военной авиабазе корпуса морской пехоты Черри-Пойнт, а их единственная дочь росла сорванцом, дружила с мальчишками и азартно играла в баскетбол. Линде исполнилось 13 лет, и она подружилась с 16-летним потомком ирландских иммигрантов Винсентом Макмэхоном. Когда он был еще в пеленках, отец ушел из семьи, прихватив с собой старшего сына Рода. Мать вкалывала на все той же авиабазе, а сменяющиеся отчимы нещадно колотили парня.

Фото: Мэрия Нью-Берна / Википедия

Это была классика — хулиган и отличница. Но родители девочки ничего не имели против. Винс часто бывал у Эдвардсов: их дом стал островком спокойствия и тепла, где ему всегда были искренне рады. Но скоро молодого человека в очередной раз задержала полиция, и ему пришлось выбирать между исправительной школой и армией. Парень сделал правильный выбор. Родной отец оплатил ему учебу в военной школе Фишберна. Винс с трудом дотянул там до выпускного в 1964 году. Затем поступил в Университет Восточной Каролины. Дождавшись, пока Линда окончит среднюю школу, сделал ей предложение.

Фото: Линда и Винс Макмэхоны. John Barrett/PHOTO link/Mediapunch / Global Look Press

Влюбленные поженились 26 августа 1966 года: невесте было 17, жениху — 21. Новоиспеченная миссис Макмэхон сразу поступила в тот же вуз, что и ее муж. Чтобы получить степень бакалавра вместе с Винсом, Линда за три года прошла курс французского языка. В 1969 году семья Макмэхонов переехала в штат Мэриленд. Винс подрабатывал разъездным продавцом кубков, а Линда трудилась секретарем в юридической фирме и переводила французские документы. Параллельно училась на помощника юриста и изучала права интеллектуальной собственности.

Фото: Линда Макмэхон, 2016 год. Albin Lohr-Jones / Global Look Press

Скоро у пары родился первенец Шейн, спустя шесть лет — дочь Стефани. С деньгами было настолько тяжко, что Макмэхоны получали благотворительные талоны на еду. Винс попытал было счастье в продюсировании прыжка Ивела Книвела через каньон реки Снейк, но прогорел — трюк не удался. В 1976-м супруги подали заявление о банкротстве. Тем не менее Линда Макмэхон никогда не жаловалась на жизнь и все так же любила мужа. А он — ее.

Интересно Как ни странно, Ивел Книвел получил известность благодаря двум своим неудачным трюкам. В первый раз он попытался перепрыгнуть на мотоцикле через фонтаны Сизарс-Пэласа в Лас-Вегасе в 1968 году. Да, перепрыгнул, но при приземлении получил такие серьезные травмы, что пролежал в коме 29 дней. Второй трюк — прыжок на паровой ракете через каньон реки Снейк. Тут каскадера подвел тормозной парашют. Он преждевременно раскрылся, и ветер отогнал аппарат, уже преодолевший каньон, обратно, так что ракета приземлилась почти там же, где стартовала. Как ни странно, Ивел Книвел получил известность благодаря двум своим неудачным трюкам. В первый раз он попытался перепрыгнуть на мотоцикле через фонтаны Сизарс-Пэласа в Лас-Вегасе в 1968 году. Да, перепрыгнул, но при приземлении получил такие серьезные травмы, что пролежал в коме 29 дней. Второй трюк — прыжок на паровой ракете через каньон реки Снейк. Тут каскадера подвел тормозной парашют. Он преждевременно раскрылся, и ветер отогнал аппарат, уже преодолевший каньон, обратно, так что ракета приземлилась почти там же, где стартовала.

Фото: Роберт Крейг Нивел в 1974 году / Википедия 1/3 Фото: Паровая ракета Skycycle X-2 и брезентовый комбинезон Книвела, в которых он прыгал через каньон реки Снейк / Википедия 2/3 Фото: Каньон реки Снейк на юге Айдахо / Википедия 3/3

Бизнес-леди Макмэхон Отец Винса был рестлинг-промоутером, и семья решила попытать счастья на этом поприще. Все начиналось с небольших состязаний, в нагрузку к которым шли хоккейные матчи. Первые годы Линда сама готовила для болельщиков сэндвичи с фрикадельками и помогала мужу вести дела — ее юридические знания очень помогали. Труд и упорство себя оправдали: постепенно бизнес стал приносить деньги. В 1982 году удалось выкупить компанию Макмэхона-старшего, известную как WWF — World Wrestling Federation. Шоу начали показывать по национальному телевидению, и вскоре оно буквально преобразило индустрию рестлинга. Благодаря политике Линды Макмэхон рестлеры получили статус независимых подрядчиков. У них были выгодные контракты, выплаты за различные предметы с их изображением, роялти и гонорары за выступления. А WWF смогла отказаться от выплат по социальному обеспечению и страховке и даже получить налоговые льготы.

Фото: Рестлинг, 2017 год. imago sportfotodienst / Global Look Press

Правда, кое-что у рестлинга Макмэхон отняла. Чтобы получить нужный рейтинг, позволяющий крутить шоу молодым зрителям, в нем запретили легендарные удары стулом в голову. Кроме того, убрали даже намеки на секс, кровь и ненормативную лексику, что было неотъемлемой частью этой американской забавы. Именно Макмэхон впервые придумала делать миниатюрные копии рестлеров: с ее легкой руки в 1984 году появилась коллекция Wrestling Superstars — «Суперзвезды рестлинга». Фанаты могли купить Андре Гиганта хоть с длинными, хоть с короткими волосами, Халка Хогана с чемпионским поясом и других королей ринга высотой 20 сантиметров.

Однажды Макмэхон спросили, каково ей быть генеральным директором в «индустрии, заряженной тестостероном», на что та ответила, что это довольно весело. К тому же благодаря мужу она хорошо понимает мужскую психику и ей очень комфортно рядом с сильным полом. Кстати, спортивное прошлое дало о себе знать: Макмэхон сама участвовала в нескольких «семейных боях». Театр, конечно, но вышло довольно зрелищно. Осенью 2009 года она перестала руководить бизнесом, однако по-прежнему осталась миноритарным владельцем WWE.

Макмэхон в политике Макмэхон начала карьеру в большой политике сразу после ухода из рестлинга (собственно, это и было причиной сложения полномочий). Губернатор Коннектикута республиканка Джоди Релл назначила ее в Государственный совет по образованию. Сенат штата и палата представителей одобрил кандидатуру большинством голосов. Практически сразу Макмэхон объявила, что намерена стать сенатором. При этом сама финансировала свою предвыборную кампанию, отказавшись от внешних пожертвований. Линда не жалела средств, обещала снизить налоги и создать новые рабочие места, но все-таки проиграла демократу. То же случилось в 2012 году.

Фото: Линда Макмэхон. Alex Edelman / Global Look Press

Однако в 2007 году семья Макмэхонов пригласила Дональда Трампа на рестлинг-шоу WrestleMania 23 — причем не как зрителя, а как участника. Хотя тогда шла битва Джона Сины против Шона Майклза, а Батиста бился против Гробовщика, главным поединком заявили «Битву миллиардеров». Да-да, Трамп против Винса Макмэхона, причем победитель получал право наголо обрить проигравшего. Дрались, к сожалению, не сами миллиардеры, а их аватары: чемпион мира ECW Бобби Лэшли и интерконтинентальный чемпион WWE Умага. Первый победил, и хозяин ринга лишился своей шевелюры.

После шоу супруги пожертвовали в фонд Трампа пять миллионов долларов (в дополнение к оплате за выступление). Позже они еще большей суммой вложились в избирательную кампанию бизнесмена. В результате 45-й президент США предложил сделать Линду Макмэхон администратором Управления по делам малого бизнеса. Сенаторы эту кандидатуру поддержали, и Макмэхон начала работать. В первую годовщину на новом посту она получила положительные отзывы от аналитиков. Ей отдали должное за работу по устранению последствий урагана «Харви», трудоустройство трех тысяч человек, обновление онлайн-сервисов администрации.

Фото: Линда Макмэхон c президентом Всемирного банка, старшим экономическим советником Дональда Трампа Дэвидом Малпассом. Martin H. Simon / Global Look Press

Весной 2019 года Макмэхон объявила об отставке. Правда, ушла она недалеко: возглавила трамповскую организацию America First Action — «Америка прежде всего». Под председательством «королевы рестлинга» удалось собрать 83 миллиона долларов на предвыборную кампанию Трампа в 2020 году. Избранный 47-й президент США 19 ноября 2024 года, еще до своей инаугурации, заявил, что назначит Макмэхон министром образования.

Фото: Линда Макмэхон, 23 февраля 2018 года. Michael Brochstein / Global Look Press

Личная жизнь Макмэхон Старший сын Линды Макмэхон Шейн изучал бразильское джиу-джитсу и тайский бокс, как рестлер по одному разу выиграл титул чемпиона Европы WWE, хардкорное чемпионство WWE, командное чемпионство WWE SmackDown. Сейчас занимается бизнесом, уже 28 лет счастлив в браке, отец троих сыновей. Дочь Стефани с юных лет рекламировала футболки и другие товары для различных каталогов WWE, а взрослой однажды получила титул чемпиона WWF среди женщин. В родительской компании прошла путь от секретаря до председателя и согенерального директора рестлинг-промоушена.

Фото: Стефани Макмэхон и Пол Левек. Birdie Thompson / Global Look Press

Когда Макмэхон-младшая еще выходила на ринг, ей придумали сюжетную линию любви с рестлером Триплом Эйчем, в миру — Полом Левеком (да, это он играл в фильме «Блэйд: Троица»). Экранный роман стал настоящим: в 2003 году пара поженилась. Сейчас они воспитывают трех дочерей.