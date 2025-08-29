Лидеры «Оси потрясений» соберутся в Пекине и изменят мир. Крах Запада неминуем?

Власти Китая начали подготовку к саммиту ШОС и военному параду, посвященному окончанию Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией. Главными гостями станут лидеры 26 стран, но среди них не будет глав европейских государств, за небольшим исключением. На этом фоне в западных СМИ начал активно муссироваться термин «Ось потрясений». О значении этого выражения — в материале 360.ru.

Кто отправится в Китай?

Парад в Пекине объединит лидеров четырех держав из «Оси потрясений». Так агентство Reuters охарактеризовало предстоящую встречу председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина, лидера КНДР Ким Чен Ына и главы Ирана Масуда Пезешкиана.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

По данным агентства, именно эти три гостя встанут рядом с китайским лидером на площадке «Врата небесного спокойствия» на площади Тяньаньмэнь, где пройдет военный парад, демонстрируя свое единство.

Интересно Термин «Ось потрясений» впервые использовали аналитики Ричард Фонтейн и Андреа Кендалл-Тейлор в статье для журнала Foreign Affairs. Выражение означает неформальный альянс России, Китая, Ирана и КНДР, выступающий против Запада и за смену текущего миропорядка. Термин «Ось потрясений» впервые использовали аналитики Ричард Фонтейн и Андреа Кендалл-Тейлор в статье для журнала Foreign Affairs. Выражение означает неформальный альянс России, Китая, Ирана и КНДР, выступающий против Запада и за смену текущего миропорядка.

Несмотря на давнее сотрудничество Китая и КНДР, Ким Чен Ын станет только вторым северокорейским лидером, который посетит военный парад в Пекине. Первым был его дед Ким Ир Сен, принимавший участие в праздничных мероприятиях в 1959 году, заявили авторы «Би-би-си». Также для действующего главы государства, который совершает редкие визиты в другие страны, это первый за последние шесть лет выезд в Китай, который ему необходим для налаживания отношений с Си Цзиньпином.

Фото: Kim Jong-un/XinHua / www.globallookpress.com

По мнению аналитиков, китайский лидер преследует своей целью показать, что даже находящийся под жестким санкционным давлением лидер КНДР может оказаться на международной арене.

Еще одним редко покидающим свою страну гостем станет премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлайн. Его страна после госпереворота входит в число государств — лидеров по количеству санкций, практически наравне с Россией и Ираном.

Заместитель министра иностранных дел Китая Хун Лэй, оглашая предварительный список гостей предстоящего военного парада, заявил, что также в Пекин прибудут президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Индонезии Прабово Субианто, спикер Национальной ассамблеи Южной Кореи У Вон Сик и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Фото: Johannes Neudecker/dpa / www.globallookpress.com

За несколько дней до парада в Китай приедет глава правительства Индии Нарендра Моди, чтобы принять участие в саммите ШОС. Уже точно известно, что на парад он не останется. ООН на торжествах представит заместитель Генерального секретаря Ли Цзяньхуа. Кроме того, ожидается приезд премьер-министра Японии Юкио Хатоямы. Единственными представителями европейских стран станут премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. В общей сложности в параде примут участие главы 26 иностранных государств и правительств.

Пересмотр итогов Второй мировой и новый сигнал Западу

Во время Второй мировой войны Китай выступал важнейшим партнером стран-союзников на Тихоокеанском флоте военных действий. Решение Си Цзиньпина не приглашать представителей Великобритании и США на военный парад стало подтверждением укоренившегося недоверия к Западу и демонстрацией единения с Россией и странами Глобального Юга как нового мирового полюса, отметили авторы CNN.

Кроме того, перед военным парадом в Пекине началась масштабная кампания, направленная на исправление истории Второй мировой войны. Главными борцами с нацистской Германией и ее сторонниками там называют Советский Союз и Китай, которые вели борьбу на европейском и азиатском театрах военных действий. Доцент Американского университета и эксперт по китайско-советской истории Джозеф Ториджян в комментарии агентству Reuters отметил, что такой взгляд очень сильно сблизил Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Фото: Yan Yan/XinHua / www.globallookpress.com

«Они очень серьезно относятся к памятным датам войны и постоянно доказывают, что Россия и Китай гордятся своей историей, обвиняя западные страны в попытках очернить их прошлое», — подчеркнул он.

По словам эксперта, оба лидера хотят, чтобы их страны заняли места, которые им положены по праву.

На параде 3 сентября армия Китая впервые покажет новые гиперзвуковые и стратегические ракеты для демонстрации стратегического сдерживания. С таким заявлением выступил на пресс-конференции заместитель директора оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-майор Ву Зик. Также по площади Тяньаньмэнь проедут новые танки, автономные транспортники наземного, морского и воздушного применения и средства радиоэлектронной борьбы. В колоннах пройдут более 10 тысяч военнослужащих Народной освободительной армии Китая.

Фото: Cheng Min/Xinhua / www.globallookpress.com

Опрошенные газетой Financial Times аналитики заявили, что демонстрацией нового вооружения власти страны посылают четкий сигнал Тайваню, а также поддерживающим его США. Китай вместе со своими союзниками по «Оси потрясений» четко готовы показать, что не дадут американцам подорвать свои интересы, будь то Тайвань или попытка блокировки морских путей. Кроме того, страны нацелились на подрыв западных санкций путем экономического сотрудничества друг с другом и государствами Глобального Юга.

Отсчет нового мирового порядка

Дата военного парада в Пекине станет точкой отсчета нового мирового порядка. Об этом в комментарии 360.ru заявил директор Центра прикладной социологии и политологии кандидат политических наук Геннадий Подлесный.

Он пояснил, что предстоящая встреча лидеров мировых держав подведет итог предварительным переговорам, которые они провели ранее и выработали единственную точку зрения на то, что США больше не могут диктовать миру свои условия.

Американцы в своей санкционной политике и стремлении поставить все экономики мира на службу себе и доллару уже стали обременением для всей мировой торговли. Это время уходит в прошлое. Геннадий Подлесный Директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук

Политолог отметил, что основой нового мирового полюса станут страны, входящие в БРИКС и ШОС, которые по итогам встречи примут единую декларацию.

Фото: Lalit Kumar/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Свой визит в Пекин в силу определенных обстоятельств отменил президент Бразилии Лула Да Силва, но его точку зрения обязательно учтут в итоговом документе. «Суть этой декларации — единая политика против действий США, поэтому вряд ли документ обнародуют полностью. Ни одна из стран не раскроет формы и методы, которыми она намерена противостоять американской гегемонии», — добавил эксперт.

Он не исключил, что ряд стран поддержат общую идею укрепления блоков ШОС и БРИКС с вероятным переходом на новую единую систему расчетов с исключением доллара и евро.

Сейчас экономические и торговые интересы многих стран совпадают. Если такая консолидация произойдет, то следующим этапом станет переход от финансового союза к военно-политическому. Геннадий Подлесный Директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук

Попытки американцев этому помешать с помощью нового санкционного давления только ускорят раскол на два полюса, который окончательно обрушит всю действующую систему мироустройства.