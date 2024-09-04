ЛГБТ-поголовье. Инициатива западных активистов может обернуться против них
Публицист Белов поддержал подсчет ЛГБТ-поголовья в Австралии
Как сообщил канал France 24 (а французы, судя по недавно прошедшей Олимпиаде, в этой теме разбираются глубоко) австралийское сообщество геев, лесбиянок, «трансформеров» и прочей нечисти потребовало от местного правительства включить в программу предстоящей переписи населения вопрос о сексуальном предпочтении и гендерной принадлежности граждан страны-материка. Мол, пусть каждый выскажется, и тогда мы получим идеальный оттиск присутствия «разнообразия» в австралийском обществе.
«Правительство Австралии заявило, что во время следующей переписи населения гражданам впервые предложат ответить на вопросы об их сексуальной ориентации. Так власти пытаются усмирить гнев представителей ЛГБТК*, которые заявили, что власти должны отобразить всех представителей нетрадиционной ориентации в своих опросах. По их словам, соблюдение этого условия даст более точную картину того, кем являются австралийцы и кого они любят», — сообщил France 24.
Разумеется, уступчивость федерального правительства (а Австралия — это федерация, точнее федеративная конституционная монархия парламентского типа, если кто не знал) была с воодушевлением воспринята представителями того самого сообщества девиантов.
«Мы приветствуем включение вопроса о сексуальной ориентации, поскольку общенациональная картина нашей страны должна включать всех нас, а не только некоторых из нас», — отметила гендиректор правозащитной организации Equality Australia Анна Браун.
Впрочем, поначалу официальная Канберра планировала ограничиться лишь переписью геев и лесбиянок, но после возмущений всех прочих квир-персон — «федеральное правительство не должно выбирать среди нас тех, кто больше достойны того, чтобы с ними считались» — согласилась добавить в опрос всех извращенцев без исключения.
Знаете, что я скажу? А это правильно! Выступаю категорически за, чтобы любая западная социология давала четкий ответ на вопрос «а сколько их вообще?».
За последние годы мы как-то подзабыли о том, что ЛГБТ*-сообщество представляет собой меньшинство среди граждан любой страны. И это медицинский факт. Уж слишком они громкие, наглые и лезут буквально из всех щелей.
Лично мне очень хотелось бы посмотреть, что в итоге победит: демократический принцип подчинения меньшинства воле большинства, на котором, собственно, и зиждется истинная демократия, или диктатура небольшого, но крайне агрессивного сообщества, которую оно де-факто пытается установить.
Что касается австралийской переписи населения, то предлагаю им не останавливаться на достигнутом и вслед за ЛГБТ*-поголовьем включить в нее еще кенгуру, коал, диких собак динго и прочих уникальных обитателей Австралии.
Как минимум потому, что, отличие от первых, вторые действительно нуждаются в охране и заботе, ибо представляют реальную ценность с точки зрения истинного, а не фейкового, разнообразия видов на нашей планете.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.