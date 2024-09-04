ЛГБТ-поголовье. Инициатива западных активистов может обернуться против них

Как сообщил канал France 24 (а французы, судя по недавно прошедшей Олимпиаде, в этой теме разбираются глубоко) австралийское сообщество геев, лесбиянок, «трансформеров» и прочей нечисти потребовало от местного правительства включить в программу предстоящей переписи населения вопрос о сексуальном предпочтении и гендерной принадлежности граждан страны-материка. Мол, пусть каждый выскажется, и тогда мы получим идеальный оттиск присутствия «разнообразия» в австралийском обществе.

«Правительство Австралии заявило, что во время следующей переписи населения гражданам впервые предложат ответить на вопросы об их сексуальной ориентации. Так власти пытаются усмирить гнев представителей ЛГБТК*, которые заявили, что власти должны отобразить всех представителей нетрадиционной ориентации в своих опросах. По их словам, соблюдение этого условия даст более точную картину того, кем являются австралийцы и кого они любят», — сообщил France 24.

Разумеется, уступчивость федерального правительства (а Австралия — это федерация, точнее федеративная конституционная монархия парламентского типа, если кто не знал) была с воодушевлением воспринята представителями того самого сообщества девиантов.

«Мы приветствуем включение вопроса о сексуальной ориентации, поскольку общенациональная картина нашей страны должна включать всех нас, а не только некоторых из нас», — отметила гендиректор правозащитной организации Equality Australia Анна Браун.