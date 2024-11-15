Сегодня 15:33 Легион СС «Канада». О послевоенной «неразборчивости» Запада Публицист Белов: Запад прячет нацистов, чтобы использовать против России 0 0 0 Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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Правительство Канады в лице местного Минюста и Министерства иностранных дел выступило категорически против публикации имен осевших в стране после Второй мировой нацистских преступников из опасений, что это может «навредить Украине в конфликте с Россией». Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

Звучит бредово, согласитесь. Но это если не знать контекст. А он таков: из 900 человек, чьи имена канадские власти решили не предавать огласке, абсолютное большинство составляют выходцы с Украины, так или иначе замешанные в работе на нацистов и службе в карательных подразделениях Третьего рейха, начиная от полицаев и заканчивая охранниками концлагерей. На всякий случай уточную: речь идет даже не об обычных бандеровцах, состоявших в запрещенных в России ОУН* или УПА*, а именно о тех, кто не просто сотрудничал с нацистами, но служил им, носил нацистскую форму и был частью нацистской карательной системы. Таких в одной лишь Канаде осталось 900 человек — многовато, учитывая количество лет, прошедших с той войны. Если столько осталось, можно предположить, сколько же их было изначально. Тут речь не о тысячах, а о десятках тысяч нацистских преступников, перед которым западные страны, прежде всего Канада, США, Австралия и прочие, с готовностью открывали свои двери.

Фото: РИА «Новости»

Кто-то скажет: а как же Аргентина, куда с такой охотой ехали доживать свой век не самые последние люди в иерархии Третьего рейха? Это так, но применительно к англосаксонским странам речь идет прежде всего о преступниках, совершавших свои злодеяния на территории СССР, зачастую бывших гражданах нашей страны, закоренелых русофобах, чья ненависть к России и русским и стала главным критерием их отбора при приеме в той же Канаде. Этих людей собирали не просто так, их готовили, точнее — планировали использовать против Советского Союза в ситуации, когда там понадобится раскачать внутриполитическую ситуацию. Кто-то так и остался невостребованным, проведя всю свою жизнь в состоянии эдакой «консервы», а кто-то, из тех, что посмышленее да по умнее, активно сотрудничал с западными разведками.

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Используя лексику американского президента Рузвельта, можно сказать: это же их, канадские (американские, австралийские etc.) «сукины дети», ну как же они их теперь сдадут? Именно поэтому, как сказано в официальном объяснении, их имена не будут опубликованы, чтобы «не усиливать российскую пропаганду и не навредить Украине, а также не создавать угрозу безопасности выживших ветеранов СС, которые обосновались в Канаде после Второй мировой войны». Да что тут уже «усиливать» или «создавать»? В том, что нацизм по-прежнему жив и никуда не исчез, а Запад продолжает активно использовать его сторонников в своих интересах, в том числе против России, мы имеем возможность каждый день убеждаться, глядя на события на Украине. Шила в мешке не утаишь, а уж целый легион СС «Канада» и подавно.

* Запрещенная в России экстремистская организация. ** Все изображения в этом тексте опубликованы исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.