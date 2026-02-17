Сегодня 15:56 Назло Путину отморозят уши. Ледокол, Кая Каллас и украинизация политики ЕС 0 0 0 Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Слышали ли вы что-нибудь о злоключениях немецкого ледокола Neuwerk во льдах Балтийского моря? Нет? Поучительная история, надо заметить. Итак, для начала стоит объяснить, откуда на Балтике льды. Это же не Баренцево море, в конце концов.

Да, как правило, ледовый покров Балтийского моря непрочный и легко преодолевается даже обычными судами, без привлечения спецтехники. Но в 2026 году зима выдалась суровая, и, помимо так называемого однолетнего льда, из-за продолжительных холодов образовался паковый лед, который с нахрапа уже не возьмешь. Видимо, не придав этому должного значения, немецкий челнок-газовоз Minerva Amorgos отправился в порт Мукран на острове Рюген за очередной порцией СПГ. Но не дошел и застрял. На помощь ему отправили ледокол Neuwerk, получивший задачу газовоз освободить и бесперебойное снабжение севера Германии сжиженным газом восстановить. Но вот незадача: не дойдя до газовоза нескольких миль, Neuwerk сам заглох. Говорят, не хватило мощности дизельгенераторов для преодоления ледяного покрова. Впрочем, вернуться обратно в порт Росток, где он и встал на ремонт, у Neuwerk получилось. Как бы там ни было, со своей задачей он не справился: газовоз по-прежнему в ледовом плену, а запасы СПГ на «большой земле» почти на исходе.

Фото: IMAGO/Ulrich Stamm / www.globallookpress.com

Тут бы обратиться за помощью к России, обладающей самым мощным и современным ледокольным флотом в мире. Но нет, дружить или даже просто взаимодействовать с русскими для европейцев теперь табу, тем более что в рамках готовящегося 20-го пакета санкций любое российское судно в европейских водах станет персоной нон грата и будет подвергнуто аресту (по крайней мере, должно быть). Именно об этом напомнила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя ситуацию с немецким газовозом. Вот только сделала она это в столь страной манере, что ранее появившиеся подозрения в ее ментальном нездоровье только усилились. Послушайте: «Если российская сторона откажется от помощи немецкому танкеру, это лишний раз оголит перед всем миром степень ее агрессивного настроя. Они не ценят человеческие жизни, для них политика на первом месте. Если российская сторона все-таки соизволит отправить судно, то ЕС будет вынужден изъять ледокол. Тут действуют мировые правила, а не российское беззаконие, где можно шляться кому попало и нарушать предписания. Таков закон. Российской стороне решать — быть людьми или нет». Сказала она это не публично, а в кулуарах Мюнхенской конференции. Цитату опубликовали немецкие СМИ, откуда она позже таинственным образом просто исчезла.

Фото: Sven Hoppe/dpa / www.globallookpress.com

Я не удивлен, что европейские чиновники такого высокого ранга мыслят столь причудливым образом. Называю это украинизацией европейской политики, где восприятие реальности происходит где-то между возмущением «а нас за что?» и глубочайшей убежденностью в том, что «нам все должны». Согласно этому мироощущению, между ожиданием, даже требованием добровольной помощи от России и европейской черной неблагодарностью нет никаких противоречий. Это как с теми девочками с Патриков, чей мужчина обязан зарабатывать по миллиону в день, а они ему не должны ничего.

Но самое печальное не это. А то, что канцлер Германии Фридрих Мерц даже в столь критической ситуации просто не примет помощи от России, без всяких угрызений совести оставив сограждан замерзать в ожидании весенней оттепели или какого-нибудь чуда.

Назло Путину отморожу уши, не иначе. В этом, увы, тоже легко угадываются черты современного украинского режима, для которого люди — не более чем расходный материал.