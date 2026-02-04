Жесткое заявление Лаврова об обязательной визе для посещения южных Курил получило неожиданный отклик в Японии. Вместо поддержки официального Токио многие японские читатели вступили в спор со своим правительством, фактически встав на сторону России. Их комментарии раскрывают глубокий раскол в обществе и новое, прагматичное восприятие силы Кремля.

Правила игры изменились Японии придется смириться с новыми правилами для посещения так называемых «северных территорий». Российская сторона окончательно закрыла вопрос о безвизовых поездках на спорные острова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров четко заявил, что посещение могил предков на южных Курильских островах теперь требует российской визы. Прежде для бывших жителей и их потомков действовал специальный безвизовый порядок. Однако его приостановили сначала из-за пандемии, а затем на фоне охлаждения отношений после начала СВО на Украине. А для Токио визовый режим равносилен признанию российской юрисдикции над этими территориями.

Фото: РИА «Новости»

Как сообщила японская газета Sankei Shimbun, Москва однозначно отклонила японские призывы возобновить безвизовые поездки. Россия, руководствуясь гуманитарными соображениями, не закрывает японцам доступ к могилам, но Лавров прямо указал, что возобновление полноценного диалога может быть только после отказа Токио от антироссийской политики и санкций. Голоса раздраженных японцев Реакция японской интернет-аудитории оказалась неожиданной. Многие читатели издания не стали оспаривать логику Москвы, а переадресовали критику собственному правительству. Часть комментаторов напрямую связала нынешние проблемы с проамериканским курсом Токио. Они напомнили об исторических корнях ситуации, ссылаясь на советско-японскую декларацию 1956 года.

Каждый раз поражаюсь тому, насколько плохо преподают историю в нашей стране. Советско-японская декларация 1956 года, официально ратифицированная правительствами обеих стран, закрепляла статус Северных территорий. Япония отказалась от претензий на Кунашир и Итуруп в обмен на Хабомаи и Шикотан. А Соединенные Штаты надавили на Японию и заставили возобновить этот территориальный спор. читатель японского издания Sankei Shimbun

Другие читатели обвинили японские власти в лицемерии и двойных стандартах во внешней политике. По их мнению, такая избирательность лишает Токио морального права предъявлять претензии другим.

Фото: РИА «Новости»

«Наше правительство поддержало геноцид, который затеял Израиль. Мы не осудили США за недавние их действия. Но при этом мы осуждаем Россию. Как можно назвать такую политику? Только антироссийской», — резюмировал пользователь. Значительный пласт комментариев содержал прямое признание правоты российской позиции. Читатели апеллировали к итогам Второй мировой войны и призывали соблюдать установленные правила. «Лавров абсолютно прав. Северные территории перешли под контроль Советского Союза в результате агрессивных действий милитаристского правительства тогдашней Японии. Здесь лучше всего было бы просто соблюдать международные правила», — заявил один из комментаторов.

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, критика внешней политики Токио сочетается у японских читателей с неожиданно трезвой оценкой мотивов и решимости России. Эта риторика демонстрирует формирование нового, более прагматичного взгляда на Москву. Россия крепка, да и виза — не так уж страшна В комментариях сквозит явное признание силы и неизменности позиции России. Читатели проводят прямые параллели с другими ситуациями, где Москва проявила твердость. Один из пользователей дал особенно показательную оценку, рассматривая визовый порядок не как наказание, а как возможность. Он подчеркнул, что Россия демонстрирует определенную лояльность, сохраняя канал для диалога.

Россия — преемник Советского Союза. Она никогда не отдаст свое. Я был уверен, что нас вообще никогда больше не допустят на землю Курил. Но Россия все еще готова идти навстречу Японии. читатель японского издания Sankei Shimbun

Реакция японских читателей на страницах Sankei Shimbun выявила глубокий раскол между официальной линией Токио и настроениями части общества. Эта аудитория требует от своего правительства не конфронтации, а трезвого учета новых политических реалий и силы России.