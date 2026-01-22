«Куплю Гренландию. Торг, дорого». Трамп переписывает правила западного миропорядка

По итогам вчерашнего выступления в Давосе Дональд Трамп заявил, что не видит развития событий, при котором США воюют с Данией из-за Гренландии. Что ж, не на шутку встревоженным европейцам можно выдохнуть. Или все-таки рано? Сами они, если судить по западной прессе, не пребывают в эйфории от того факта, что заокеанский властелин сменил гнев на милость и отказался поступить с союзниками по НАТО как с Венесуэлой.

Ситуация как в известном анекдоте: «ложечки нашлись, но осадок остался». Тем более что от намерения получить доступ к гренландским просторам и разбросанным по ним, точнее под ними, ресурсам Трамп не отступил. Все дело, как и всегда, в полезных ископаемых, многие из которых относятся к редкоземам. Накануне это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я думаю, президент прав, когда думает о Гренландии с точки зрения важнейших полезных ископаемых и экономических стимулов, но, конечно, его основное внимание уделяется тому, чтобы мы могли приобрести эту чрезвычайно важную территорию в Арктике для национальной безопасности Америки и предотвращения будущей войны», — заявила она.

Правда, Левитт опять повторила пропагандистский бред про угрозу вторжения в Гренландию со стороны России или Китая, во что никто в руководстве США, разумеется, не верит. Но это уже мелочи. Главное, как сказала пресс-секретарь, — многие из европейских союзников и друзей Трампа остались очень довольны его речью.