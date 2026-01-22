«Куплю Гренландию. Торг, дорого». Трамп переписывает правила западного миропорядка
По итогам вчерашнего выступления в Давосе Дональд Трамп заявил, что не видит развития событий, при котором США воюют с Данией из-за Гренландии. Что ж, не на шутку встревоженным европейцам можно выдохнуть. Или все-таки рано? Сами они, если судить по западной прессе, не пребывают в эйфории от того факта, что заокеанский властелин сменил гнев на милость и отказался поступить с союзниками по НАТО как с Венесуэлой.
Ситуация как в известном анекдоте: «ложечки нашлись, но осадок остался». Тем более что от намерения получить доступ к гренландским просторам и разбросанным по ним, точнее под ними, ресурсам Трамп не отступил. Все дело, как и всегда, в полезных ископаемых, многие из которых относятся к редкоземам. Накануне это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Я думаю, президент прав, когда думает о Гренландии с точки зрения важнейших полезных ископаемых и экономических стимулов, но, конечно, его основное внимание уделяется тому, чтобы мы могли приобрести эту чрезвычайно важную территорию в Арктике для национальной безопасности Америки и предотвращения будущей войны», — заявила она.
Правда, Левитт опять повторила пропагандистский бред про угрозу вторжения в Гренландию со стороны России или Китая, во что никто в руководстве США, разумеется, не верит. Но это уже мелочи. Главное, как сказала пресс-секретарь, — многие из европейских союзников и друзей Трампа остались очень довольны его речью.
Не знаю, о каких именно друзьях говорит представитель вашингтонской администрации, но в целом настроение у европейцев не радужное. Даже в США находятся люди, в частности профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, которые назвали речь американского президента в Давосе «нытьем трехлетнего ребенка».
«Все это один сплошной поток жалоб и нытья о том, что его все обманывают: обманывают его лично, обманывают Соединенные Штаты. Все якобы пользуются ими. Это просто бесконечное нытье, как у трехлетнего ребенка. Вот что мы имеем», — убежден Сакс.
В этом смысле не имеет никакого значения, каким именно образом Трамп планирует добиться своего — силой или за деньги. Факт остается фактом: Америка отжимает чужую территорию по праву сильного.
Как написало издание The New York Times, официальные лица США, Дании и НАТО уже обсуждают рамочное соглашение о расширении доступа американских военных в Гренландию. Среди возможных условий этого соглашения предполагаются следующие:
— обновление соглашения 1951 года «О защите Гренландии» между США и Данией, которое позволяло Штатам строить военные базы на острове, если НАТО считало это целесообразным;
— размещение в Гренландии американской системы «Золотой купол»;
— усиление активности альянса в арктическом регионе и повышение безопасности Гренландии;
— дополнительные разработки по сырьевым материалам;
— противодействие «вредоносному внешнему влиянию» со стороны России и Китая в районе острова.
Последнее особо смешно. Точнее, было бы смешно, если бы не было так грустно.
Вчерашняя речь Трампа, даже если она была менее воинственной, чем ожидалось, ознаменовала собой конец прежнего мира, который во многом был несправедлив и порочен. Вот только каковы шансы, что новый будет принципиально лучше, — пока, увы, не ясно.