«Кулаковым» по «Баварии». Как русские моряки поставили на место завравшихся немцев

Alarm, Alarm!, то есть «Тревога! Тревога!», — кричали немецкие матросы несколько дней тому назад, завидев стремительно приближающийся к ним российский эсминец. «Русские хотят нас убить», — видимо, думали они, когда на всех парах убирались восвояси. «Ух, повезло», — вытерли немцы пот со лба и ощутили неприятную влажность в штанах, добравшись наконец до родного Ростока.

Сценарий, достойный голливудского блокбастера. А между тем это реальный эпизод, случившийся недавно с экипажем немецкого фрегата «Бавария».

Дело было так: «Бавария» принимала участие в «мирных» маневрах в Северной Атлантике вместе с подлодкой U-33 и другими силами НАТО. Видимо, преисполнившись воинственного германского духа, она решила подойти слишком близко к небольшой группе из двух российских кораблей: эсминцев «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков». Те вышли из Кольского залива рядом с Мурманском на учения по противолодочной обороне.

Завидев немецкие кресты на флагах в непосредственной близости от главной базы Северного флота, «Вице-адмирал Кулаков», 163-метровое боевое судно, оснащенное ракетами, торпедами и зенитными комплексами, резко изменил курс и направился в сторону германского фрегата. Так ситуацию описывает немецкое издание Kieler Nachrichten.