«Кулаковым» по «Баварии». Как русские моряки поставили на место завравшихся немцев
Alarm, Alarm!, то есть «Тревога! Тревога!», — кричали немецкие матросы несколько дней тому назад, завидев стремительно приближающийся к ним российский эсминец. «Русские хотят нас убить», — видимо, думали они, когда на всех парах убирались восвояси. «Ух, повезло», — вытерли немцы пот со лба и ощутили неприятную влажность в штанах, добравшись наконец до родного Ростока.
Сценарий, достойный голливудского блокбастера. А между тем это реальный эпизод, случившийся недавно с экипажем немецкого фрегата «Бавария».
Дело было так: «Бавария» принимала участие в «мирных» маневрах в Северной Атлантике вместе с подлодкой U-33 и другими силами НАТО. Видимо, преисполнившись воинственного германского духа, она решила подойти слишком близко к небольшой группе из двух российских кораблей: эсминцев «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков». Те вышли из Кольского залива рядом с Мурманском на учения по противолодочной обороне.
Завидев немецкие кресты на флагах в непосредственной близости от главной базы Северного флота, «Вице-адмирал Кулаков», 163-метровое боевое судно, оснащенное ракетами, торпедами и зенитными комплексами, резко изменил курс и направился в сторону германского фрегата. Так ситуацию описывает немецкое издание Kieler Nachrichten.
А дальше все было как в знаменитой комедии «Берегись автомобиля»: один бежит, другой догоняет.
«Кулаков» преследовал «Баварию» вдоль всего побережья Норвегии и оставил в покое только после того, как немецкий фрегат добрался до порта Росток.
Как отмечает Bild, инцидент вызвал обеспокоенность руководства ФРГ.
«Этот случай показывает: мы должны как можно быстрее защитить наши порты от растущих российских угроз, в том числе за счет охраны инфраструктуры, инвестиций в кибербезопасность и модернизации мостов под гусеничную технику», — заявил морской координатор правительства Германии Кристоф Плосс.
Ну, то, что в Европе нынче любой чих с востока именуют свидетельством «растущих российских угроз», давно уже не новость. Как не новость и то, что натовские вояки считают себя вправе проводить учения в опасной близости от территориальных вод России.
И все же, позвольте спросить: а какого черта «Бавария» делала так далеко от дома, да еще и без оглядки на присутствие здесь кораблей ВМФ России? Откройте карту, посмотрите, где находится этот Росток (юго-западная часть Балтийского моря, на минуточку), а где Кольский залив.
Если вы так боитесь российских угроз, зачем вы сами из раза в раз лезете в берлогу к «русскому медведю»? «Храброй воды» хлебнули или жизнь не дорога?
Ну так и не обижайтесь, если «страшный зверь», как и прежде, будет ставить вас на место и гнать аж до самых ваших берегов, а то и еще дальше. Нам, увы, не впервой. Да и немцам, похоже, не привыкать.