Куба под прицелом США: как Трамп хочет сменить режим на Острове свободы
Погруженная в тяжелый экономический и социальный кризис Куба станет новой целью внешней политики президента США Дональда Трампа. Он пообещал заняться Островом свободы после завершения военной операции в Иране. Какой сценарий Белый дом подготовил для Гаваны и почему стране не грозит венесуэльский вариант с похищением президента — разбирался 360.ru.
Вечные кризисы Кубы
Куба уже несколько месяцев живет в режиме острого энергетического дефицита, возникшего после прекращения поставок топлива из Венесуэлы и Мексики под давлением США. В конце января Трамп подписал указ, в котором назвал остров «угрозой национальной безопасности» и пригрозил введением вторичных тарифов против стран, поставляющих ему нефть.
На минувшей неделе ситуацию усугубила авария на крупнейшей на острове теплоэлектростанции Antonio Guiteras, которая привела к масштабному блэкауту по всей стране.
В ночь на пятницу, 6 марта, в Гаване и провинции Матансас местные жители устроили марш «пустых кастрюль». Они вышли на темные улицы с кухонной утварью в руках на акцию протеста из-за недовольства действиями правительства, которое не смогло обеспечить их электричеством.
Блэкауты — не единственная проблема, с которой столкнулись кубинцы. В стране уже много лет идет сильнейший экономический кризис, который усилился после ослабления поддержки со стороны Венесуэлы, выступавшей главным спонсором Кубы на протяжении последних лет.
Проблемы усилила и массовая миграция. Тысячи кубинцев покинули страну, переехав в США и страны Латинской Америки.
Власти Кубы объясняли длительный кризис десятилетиями экономических санкций со стороны Вашингтона, которые заблокировали инвестиции и поставки валюты для импорта необходимых товаров и оборудования. При этом правительство косвенно признало несостоятельность действующей на протяжении многих лет плановой экономики с государственным контролем цен и централизованным распределением ресурсов.
Первые экономические реформы на Кубе начались в начале 1990-х после распада Советского Союза, еще при многолетнем лидере страны Фиделе Кастро.
В 2008 году его брат Рауль, занявший пост президента, разрешил кубинцам открывать частный малый бизнес, а также начал выдавать государственные земли в аренду фермерам. Это самые масштабные реформы со времен революции 1959 года.
Действующий лидер страны Мигель Диас-Канель продолжил эту работу, открыв страну частным инвесторам.
Корпорация в коммунистическом раю
Несмотря на реформы, рыночная экономика на Кубе так и не появилась из-за концентрации основной доли бизнеса в руках армии и семьи Кастро.
Речь идет об экономическом холдинге GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), созданном в начале 1990-х годов. Полностью непрозрачная корпорация контролирует более половины отелей, где останавливаются туристы.
Ей также принадлежат сети супермаркетов, автозаправок, порты, банки, мобильные операторы и огромные массивы недвижимости. Через эти активы холдинг получает валюту, за счет которой страна закупает импортное оборудование.
По оценкам экспертов, годовая прибыль GAESA составляет до 37% ВВП Кубы, а доходы в три раза превышают поступления в государственный бюджет. Поэтому армейские элиты заинтересованы в сохранении стабильности действующей в стране системы, которая обеспечивает им влияние и ресурсы.
На что рассчитывают США для смены режима на Кубе?
Администрация президента США готовит специальное соглашение с Кубой, о котором объявит в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщило издание USA Today.
По словам собеседников журналистов, речь идет об ослаблении многолетних санкций в обмен на экономические реформы на Острове свободы, которые откроют энергетический, портовый и туристический секторы американским инвесторам.
Белый дом также потребовал отставки президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но допустил возможность для семьи Кастро остаться в стране.
Источники заявили, что предварительный план госсекретарь США Марко Рубио представил внуку бывшего президента Кубы Раулю Гильермо Родригесу Кастро, который занимает один из ведущих постов в GAESA.
Трамп в ходе выступления на саммите «Щит Америки» в минувшую субботу, 7 марта, косвенно подтвердил переговоры госсекретаря с представителями кубинской верхушки.
«Я думаю, что с Кубой будет очень легко заключить сделку», — заявил американский лидер.
Он подчеркнул, что остров переживает один из самых сложных периодов в истории и США после окончания операции в Иране обязательно займутся решением накопившихся проблем.
«У Кубы будет замечательная новая жизнь, но в нынешнем виде она доживает последние дни», — добавил Трамп.
Как именно прошли переговоры Рубио и Кастро, неизвестно, но в конце февраля американский Минфин объявил о выпуске специальных лицензий, по которым частный бизнес Кубы может покупать венесуэльскую нефть при условии, если эти сделки не принесут выгоду правительству страны или военным.
Фактически речь идет о формировании отдельного сектора кубинской экономики, независимого от властей страны, но находящегося под контролем США. Белый дом сделал ставку на долгосрочную стратегию, что подтвердил Рубио.
«Кубе необязательно меняться в одночасье или со дня на день. Но страна должна измениться, и радикально», — заявил госсекретарь США в ходе февральского выступления.
Президент торгово-экономического совета США — Куба Джон Кавулич подчеркивал, что Трамп выбрал очень грамотную стратегию, воспользовавшись крупнейшим кризисом, в который погрузился остров.
«Президент Трамп в первую очередь сосредоточен на коммерческом, экономическом и финансовом сотрудничестве», — пояснил Кавулич.
По словам эксперта, поддержка частного бизнеса даст ему толчок для роста и ослабит монополию государства в экономике.
Всего есть четыре варианта, по которым могут развиваться события: например, усиление кризиса спровоцирует рост протестов населения, что не приведет к смене режима.
Наиболее вероятным сценарием специалисты считают раскол внутри элит, которые могут признать несостоятельность действующей экономической модели. Поэтому они поддержат постепенные реформы и политическую трансформацию.
Интересно
Еще один вариант: путь, по которому прошли Китай и Вьетнам, когда коммунистический режим сохранился, но экономика открылась всему миру, а зарубежные инвестиции обеспечили значительный рост.
Последний сценарий предусматривает прямые договоренности США и Кубы о снятии санкций в обмен на реформы с сохранением действующих властей.
Исход нынешнего кризиса зависит не от протестов на улицах Гаваны, а от позиции армейских элит. Пока GAESA контролирует ключевые валютные потоки страны, любые реформы на Кубе остаются в руках военных.