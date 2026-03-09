Куба под прицелом США: как Трамп хочет сменить режим на Острове свободы

Погруженная в тяжелый экономический и социальный кризис Куба станет новой целью внешней политики президента США Дональда Трампа. Он пообещал заняться Островом свободы после завершения военной операции в Иране. Какой сценарий Белый дом подготовил для Гаваны и почему стране не грозит венесуэльский вариант с похищением президента — разбирался 360.ru.

Вечные кризисы Кубы

Куба уже несколько месяцев живет в режиме острого энергетического дефицита, возникшего после прекращения поставок топлива из Венесуэлы и Мексики под давлением США. В конце января Трамп подписал указ, в котором назвал остров «угрозой национальной безопасности» и пригрозил введением вторичных тарифов против стран, поставляющих ему нефть. На минувшей неделе ситуацию усугубила авария на крупнейшей на острове теплоэлектростанции Antonio Guiteras, которая привела к масштабному блэкауту по всей стране. В ночь на пятницу, 6 марта, в Гаване и провинции Матансас местные жители устроили марш «пустых кастрюль». Они вышли на темные улицы с кухонной утварью в руках на акцию протеста из-за недовольства действиями правительства, которое не смогло обеспечить их электричеством.

Фото: White House

Блэкауты — не единственная проблема, с которой столкнулись кубинцы. В стране уже много лет идет сильнейший экономический кризис, который усилился после ослабления поддержки со стороны Венесуэлы, выступавшей главным спонсором Кубы на протяжении последних лет. Проблемы усилила и массовая миграция. Тысячи кубинцев покинули страну, переехав в США и страны Латинской Америки. Власти Кубы объясняли длительный кризис десятилетиями экономических санкций со стороны Вашингтона, которые заблокировали инвестиции и поставки валюты для импорта необходимых товаров и оборудования. При этом правительство косвенно признало несостоятельность действующей на протяжении многих лет плановой экономики с государственным контролем цен и централизованным распределением ресурсов. Первые экономические реформы на Кубе начались в начале 1990-х после распада Советского Союза, еще при многолетнем лидере страны Фиделе Кастро. В 2008 году его брат Рауль, занявший пост президента, разрешил кубинцам открывать частный малый бизнес, а также начал выдавать государственные земли в аренду фермерам. Это самые масштабные реформы со времен революции 1959 года. Действующий лидер страны Мигель Диас-Канель продолжил эту работу, открыв страну частным инвесторам.

Корпорация в коммунистическом раю

Несмотря на реформы, рыночная экономика на Кубе так и не появилась из-за концентрации основной доли бизнеса в руках армии и семьи Кастро. Речь идет об экономическом холдинге GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), созданном в начале 1990-х годов. Полностью непрозрачная корпорация контролирует более половины отелей, где останавливаются туристы. Ей также принадлежат сети супермаркетов, автозаправок, порты, банки, мобильные операторы и огромные массивы недвижимости. Через эти активы холдинг получает валюту, за счет которой страна закупает импортное оборудование. По оценкам экспертов, годовая прибыль GAESA составляет до 37% ВВП Кубы, а доходы в три раза превышают поступления в государственный бюджет. Поэтому армейские элиты заинтересованы в сохранении стабильности действующей в стране системы, которая обеспечивает им влияние и ресурсы.

Фото: Artur Widak / www.globallookpress.com

На что рассчитывают США для смены режима на Кубе?

Администрация президента США готовит специальное соглашение с Кубой, о котором объявит в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщило издание USA Today. По словам собеседников журналистов, речь идет об ослаблении многолетних санкций в обмен на экономические реформы на Острове свободы, которые откроют энергетический, портовый и туристический секторы американским инвесторам. Белый дом также потребовал отставки президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но допустил возможность для семьи Кастро остаться в стране. Источники заявили, что предварительный план госсекретарь США Марко Рубио представил внуку бывшего президента Кубы Раулю Гильермо Родригесу Кастро, который занимает один из ведущих постов в GAESA. Трамп в ходе выступления на саммите «Щит Америки» в минувшую субботу, 7 марта, косвенно подтвердил переговоры госсекретаря с представителями кубинской верхушки. «Я думаю, что с Кубой будет очень легко заключить сделку», — заявил американский лидер.

Фото: Artur Widak / www.globallookpress.com

Он подчеркнул, что остров переживает один из самых сложных периодов в истории и США после окончания операции в Иране обязательно займутся решением накопившихся проблем. «У Кубы будет замечательная новая жизнь, но в нынешнем виде она доживает последние дни», — добавил Трамп. Как именно прошли переговоры Рубио и Кастро, неизвестно, но в конце февраля американский Минфин объявил о выпуске специальных лицензий, по которым частный бизнес Кубы может покупать венесуэльскую нефть при условии, если эти сделки не принесут выгоду правительству страны или военным. Фактически речь идет о формировании отдельного сектора кубинской экономики, независимого от властей страны, но находящегося под контролем США. Белый дом сделал ставку на долгосрочную стратегию, что подтвердил Рубио. «Кубе необязательно меняться в одночасье или со дня на день. Но страна должна измениться, и радикально», — заявил госсекретарь США в ходе февральского выступления. Президент торгово-экономического совета США — Куба Джон Кавулич подчеркивал, что Трамп выбрал очень грамотную стратегию, воспользовавшись крупнейшим кризисом, в который погрузился остров.

Фото: White House

«Президент Трамп в первую очередь сосредоточен на коммерческом, экономическом и финансовом сотрудничестве», — пояснил Кавулич. По словам эксперта, поддержка частного бизнеса даст ему толчок для роста и ослабит монополию государства в экономике. Всего есть четыре варианта, по которым могут развиваться события: например, усиление кризиса спровоцирует рост протестов населения, что не приведет к смене режима. Наиболее вероятным сценарием специалисты считают раскол внутри элит, которые могут признать несостоятельность действующей экономической модели. Поэтому они поддержат постепенные реформы и политическую трансформацию.

Интересно Еще один вариант: путь, по которому прошли Китай и Вьетнам, когда коммунистический режим сохранился, но экономика открылась всему миру, а зарубежные инвестиции обеспечили значительный рост.

Последний сценарий предусматривает прямые договоренности США и Кубы о снятии санкций в обмен на реформы с сохранением действующих властей. Исход нынешнего кризиса зависит не от протестов на улицах Гаваны, а от позиции армейских элит. Пока GAESA контролирует ключевые валютные потоки страны, любые реформы на Кубе остаются в руках военных.