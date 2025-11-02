Провал иммиграционной политики. Кто виноват в кровавой резне в британском поезде

Дмитриев назвал нападение в Британии примером провальной иммиграционной политики

Marcin Nowak/Keystone Press Agency
Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В британском поезде произошла массовая поножовщина. Десять человек пострадали, у девяти — смертельные травмы. Что произошло и кто виноват — в материале 360.ru.

Вечером 1 ноября в британскую транспортную полицию поступило сообщение о массовой поножовщине в поезде. Неизвестные устроили резню примерно через десять минут после отправления состава из Питерборо в Лондон.

К поезду, совершившему незапланированную остановку на станции Хантингдон в Кембриджшире, были направлены вооруженные полицейские, парамедики, санитарная авиация и транспортная полиция.

Пассажир, ставший свидетелем массового ножевого ранения в скоростном поезде, направлявшемся в Лондон, рассказал Sky News, что слышал крики: «У них нож. Меня ударили ножом».

Мужчина, представившийся Гэвином, описал жуткую сцену: люди были окровавлены, а полицейские громко кричали: «Ложись, ложись!» Пассажиры в это время пытались покинуть поезд. Началась давка.

Люди падали, топтали друг друга. Кто-то пытался укрыться в туалете. В это время один из нападавших размахивал огромным ножом.

По его словам, пассажиры дернули аварийный шнур. Это и привело к незапланированной остановке поезда в Хантингдоне. На борт поднялась вооруженная полиция. С помощью электрошокера двоих подозреваемых задержали.

Кто-то из пассажиров до финала не верил в происходящее.

«Я принял это розыгрыш на Хеллоуин», — признался один из свидетелей нападения.

Британская транспортная полиция сообщила, что двое были арестованы, а в общей сложности 10 человек доставлены в больницу, девять из них — с опасными для жизни травмами.

Sky News

Полиция по борьбе с терроризмом присоединилась к расследованию кровавой бойни в поезде.

Li Ying/XinHua
Фото: Li Ying/XinHua/www.globallookpress.com

Массовая поножовщина в британском поезде: реакция властей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ужасающим нападение в поезде. Свой комментарий он оставил в соцсети X.

Ужасающий инцидент в поезде близ Хантингдона вызывает глубокую обеспокоенность. Мои мысли со всеми пострадавшими, моя благодарность — экстренным службам за их реакцию. Всем, кто находится в этом районе, следует следовать советам полиции.

Кир Стармер

Глава МВД Британии Шабана Махмуд подтвердила, что полиция задержала двух человек. Махмуд также сообщила, что следит за ходом расследования.

Мэр Хантингдона и член городского совета Одри Макадам рассказала Sky News, что была «глубоко потрясена», узнав о ножевом нападении. По ее словам, пассажиры, вероятно, испытали ужас, похожий на сцены из фильма ужасов.

«Я до сих пор в шоке… Я очень эмоциональна, и как только узнала, подумала: „О нет!“ Я беспокоюсь о людях, которые сейчас находятся в больнице. Я никогда не думала, что такое может произойти в Хантингдоне. <… > Это фильм ужасов… Полный ужас. Я просто не могу представить, что чувствовали люди. Что делать, когда застреваешь в поезде?», — поделилась она.

Депутат парламента от Хантингдона Бен Обезе-Джекти отметил, что людям сейчас нужно сохранять хладнокровие. В интернете, по его словам, очень много домыслов и дезинформации.

Tejas Sandhu/Keystone Press Agency
Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

«Пример провальной иммиграционной политики»

Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в  соцсети X заявил, что нападение с ножами в поезде в Великобритании — это трагический пример неудачной иммиграционной политики.

Ужасное нападение близ Хантингдона — это еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности.

По его мнению, леволиберальная политика, неконтролируемая иммиграция, терпимость к преступникам и выдуманные угрозы извне ведут к «цивилизационному краху» Великобритании и Евросоюза.

