Провал иммиграционной политики. Кто виноват в кровавой резне в британском поезде

В британском поезде произошла массовая поножовщина. Десять человек пострадали, у девяти — смертельные травмы. Что произошло и кто виноват — в материале 360.ru.

Вечером 1 ноября в британскую транспортную полицию поступило сообщение о массовой поножовщине в поезде. Неизвестные устроили резню примерно через десять минут после отправления состава из Питерборо в Лондон.

К поезду, совершившему незапланированную остановку на станции Хантингдон в Кембриджшире, были направлены вооруженные полицейские, парамедики, санитарная авиация и транспортная полиция.

Пассажир, ставший свидетелем массового ножевого ранения в скоростном поезде, направлявшемся в Лондон, рассказал Sky News, что слышал крики: «У них нож. Меня ударили ножом».

Мужчина, представившийся Гэвином, описал жуткую сцену: люди были окровавлены, а полицейские громко кричали: «Ложись, ложись!» Пассажиры в это время пытались покинуть поезд. Началась давка.

Люди падали, топтали друг друга. Кто-то пытался укрыться в туалете. В это время один из нападавших размахивал огромным ножом.

По его словам, пассажиры дернули аварийный шнур. Это и привело к незапланированной остановке поезда в Хантингдоне. На борт поднялась вооруженная полиция. С помощью электрошокера двоих подозреваемых задержали.

Кто-то из пассажиров до финала не верил в происходящее.

«Я принял это розыгрыш на Хеллоуин», — признался один из свидетелей нападения.