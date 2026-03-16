Кто получил «Оскар-2026»: все победители, скандалы и мемы 98-й церемонии киноакадемии

Barbara Munker/dpa
Фото: Barbara Munker/dpa/www.globallookpress.com

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар». Кто получил заветные статуэтки, над чем смеялись в Сети и кто едва не стал новым мемом, разбирался 360.ru.

Лучший режиссер

Лучшим режиссером стал Пол Томас Андерсон за боевик «Битва за битвой». Кинолента победила в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший кастинг» и «Лучший монтаж».

Etienne Laurent/Keystone Press Agency
Фото: Etienne Laurent/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Лучшие актеры

Лучшими актрисой и актером стали Джесси Бакли и Майкл Бакари Джордан. Для них «Оскар» стал первым в карьере.

Бакли сыграла жену Шекспира Агнес, пережившую смерть сына. Джордан исполнил роль братьев-близнецов Элайджи и Элиаса в вампирском хорроре «Грешники».

Prensa Internacional/Keystone Press Agency
Фото: Prensa Internacional/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Лучшая женская роль второго плана

В этой номинации победила Эми Мэдиган, сыгравшая тетушку Глэдис в «Орудиях». Это вторая номинация актрисы спустя 40 лет после первой.

В 1986 году она тоже поборолась за статуэтку в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в картине «Дважды в жизни».

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Лучший короткометражный фильм

Победителями стали сразу две картины: «Певцы» по рассказу Ивана Тургенева и «Два человека обмениваются слюной». Последняя картина представляет антиутопию о мире, где поцелуи запрещены, а валютой стали пощечины.

Правила «Оскара» допускают такие случаи, когда в одной номинации побеждают две киноленты. Исключение — «Лучший фильм», где действует система подсчета голосов.

David Bro/ZUMAPRESS.com
Фото: David Bro/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Лучший композитор

Свой третий «Оскар» получил композитор Людвиг Горанссон, его наградили за музыку к фильму «Грешники». В его копилке — статуэтки за саундтреки к «Оппенгеймеру» и «Черной пантере».

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Лучшая операторская работа

«Оскар» за лучшую операторскую работу впервые в истории премии получила женщина. Награды удостоили Отем Дюральд Аркапоу, работавшую над фильмом «Грешники».

Аркапоу широко известна в том числе по фильмам «Черная пантера: Ваканда навеки», «Шоугерл» и «Локи».

Etienne Laurent/Keystone Press Agency
Фото: Etienne Laurent/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Полный список победителей «Оскара-2026»

Warner Bros. Studios/Keystone Press Agency
Фото: Warner Bros. Studios/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Netflix/Keystone Press Agency
Фото: Netflix/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
CAP/PLF
Фото: CAP/PLF/www.globallookpress.com

Скандалы на «Оскаре»

Леонардо Ди Каприо, номинированный на «Оскар» за фильм «Битва за битвой», появился на этой церемонии в новом образе: актер покрасил волосы в темный цвет и отрастил усы. Реакция на них стала более чем неоднозначной, отмечает VOICE.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что из-за этих усов Лео стал похож на Педро Паскаля.

«Упс, скандал! Лео украл усы Педро Паскаля», — написал один из юзеров.

Некоторые отметили, что жизнь их к такому не готовила и назвали растительность на лице актера «усами порнозвезды».

«У него кризис среднего возраста», — предположил другой пользователь.

Зрители призвали Ди Каприо вернуть усы Паскалю и снова стать таким, какой он был.

Etienne Laurent/Keystone Press Agency
Фото: Etienne Laurent/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ведущим «Оскара» второй раз стал Конан О’Брайен, и теперь зрители сочли его вступительный монолог неудачным. Виной всему неловкие паузы и слабые шутки. На большинство реплик зал ответил молчанием.

В Сети выступление критиковали не стесняясь в выражениях. Некоторым участникам обсуждения юмор О’Брайена показался «гнилым».

Wally Skalij/Keystone Press Agency
Фото: Wally Skalij/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Одним из главных объектов для неудачных шуток О’Брайена стал Тимоти Шаламе, не так давно угодивший в крупный скандал из-за своих высказываний о балете и опере.

Шоумен решил снова пройтись по этой теме и обратился к звезде со словами, что ему не стоит опасаться любителей искусства. «Здесь надежная охрана по всему зданию», — заверил он.

После этого на сцене появилась девушка в балетной пачке.

