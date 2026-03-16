Сегодня 15:30 Кто получил «Оскар-2026»: все победители, скандалы и мемы 98-й церемонии киноакадемии

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар». Кто получил заветные статуэтки, над чем смеялись в Сети и кто едва не стал новым мемом, разбирался 360.ru.

Лучший режиссер Лучшим режиссером стал Пол Томас Андерсон за боевик «Битва за битвой». Кинолента победила в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший кастинг» и «Лучший монтаж».

Лучшие актеры Лучшими актрисой и актером стали Джесси Бакли и Майкл Бакари Джордан. Для них «Оскар» стал первым в карьере. Бакли сыграла жену Шекспира Агнес, пережившую смерть сына. Джордан исполнил роль братьев-близнецов Элайджи и Элиаса в вампирском хорроре «Грешники».

Лучшая женская роль второго плана В этой номинации победила Эми Мэдиган, сыгравшая тетушку Глэдис в «Орудиях». Это вторая номинация актрисы спустя 40 лет после первой. В 1986 году она тоже поборолась за статуэтку в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в картине «Дважды в жизни».

Лучший короткометражный фильм Победителями стали сразу две картины: «Певцы» по рассказу Ивана Тургенева и «Два человека обмениваются слюной». Последняя картина представляет антиутопию о мире, где поцелуи запрещены, а валютой стали пощечины. Правила «Оскара» допускают такие случаи, когда в одной номинации побеждают две киноленты. Исключение — «Лучший фильм», где действует система подсчета голосов.

Лучший композитор Свой третий «Оскар» получил композитор Людвиг Горанссон, его наградили за музыку к фильму «Грешники». В его копилке — статуэтки за саундтреки к «Оппенгеймеру» и «Черной пантере».

Лучшая операторская работа «Оскар» за лучшую операторскую работу впервые в истории премии получила женщина. Награды удостоили Отем Дюральд Аркапоу, работавшую над фильмом «Грешники». Аркапоу широко известна в том числе по фильмам «Черная пантера: Ваканда навеки», «Шоугерл» и «Локи».

Полный список победителей «Оскара-2026» Лучший фильм — «Битва за битвой».

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой».

Лучшая женская роль — Джесси Бакли, «Хамнет».

Лучшая мужская роль — Майкл Бакари Джордан, «Грешники».

Лучшая женская роль второго плана — Эми Мэдиган, «Орудия».

Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн, «Битва за битвой».

Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой».

Лучший оригинальный сценарий — «Грешники».

Лучшая работа оператора — «Грешники».

Лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность».

Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».

Лучший дизайн костюмов — «Франкенштейн».

Лучший монтаж — «Битва за битвой».

Лучший грим и прически — «Франкенштейн».

Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн».

Лучший оригинальный саундтрек — «Грешники».

Лучшая песня — Golden, «Кей-поп-охотницы на демонов».

Лучший звук — «Формула 1».

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел».

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Девушка, которая плакала жемчугом».

Лучший короткометражный игровой фильм — «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной».

Лучший короткометражный документальный фильм — «Все пустые комнаты».

Лучший кастинг — «Битва за битвой».

Скандалы на «Оскаре» Леонардо Ди Каприо, номинированный на «Оскар» за фильм «Битва за битвой», появился на этой церемонии в новом образе: актер покрасил волосы в темный цвет и отрастил усы. Реакция на них стала более чем неоднозначной, отмечает VOICE. Большинство пользователей сошлись во мнении, что из-за этих усов Лео стал похож на Педро Паскаля. «Упс, скандал! Лео украл усы Педро Паскаля», — написал один из юзеров. Некоторые отметили, что жизнь их к такому не готовила и назвали растительность на лице актера «усами порнозвезды». «У него кризис среднего возраста», — предположил другой пользователь. Зрители призвали Ди Каприо вернуть усы Паскалю и снова стать таким, какой он был.

Ведущим «Оскара» второй раз стал Конан О’Брайен, и теперь зрители сочли его вступительный монолог неудачным. Виной всему неловкие паузы и слабые шутки. На большинство реплик зал ответил молчанием. В Сети выступление критиковали не стесняясь в выражениях. Некоторым участникам обсуждения юмор О’Брайена показался «гнилым».

Одним из главных объектов для неудачных шуток О’Брайена стал Тимоти Шаламе, не так давно угодивший в крупный скандал из-за своих высказываний о балете и опере. Шоумен решил снова пройтись по этой теме и обратился к звезде со словами, что ему не стоит опасаться любителей искусства. «Здесь надежная охрана по всему зданию», — заверил он. После этого на сцене появилась девушка в балетной пачке.