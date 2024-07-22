Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

Американист Дудаков: Камала Харрис сыграет на генденрно-расовой повестке

Hu Yousong/XinHua
Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Похоже, вице-президент США давно целилась в президентское кресло. Она десятилетиями работала с различными женскими организациями, и теперь они помогают собирать урожай долларов, который пойдет на предвыборную кампанию. Удастся ли Камале Харрис обойти Дональда Трампа с гендерно-расовым тузом в рукаве, разбирался 360.ru.

Как Харрис пользуется гендерной повесткой

Камала Харрис хорошо подготовилась к выдвижению в кандидаты от демократов на выборах президента Соединенных Штатов. Как оказалось, политик десятилетиями поддерживала группы женщин, которые вместе с ней делали карьеру в Демократической партии и политике, рассказала The New York Times.

Стоило Джо Байдену назвать Харрис своей преемницей в предвыборной гонке, как деньги на избирательную кампанию начали буквально течь рекой. Одна из организаций по сбору средств даже сменила название: были «Женщины за Байдена», стали «Женщины за Камалу». Действующий президент, в свою очередь, пообещал передать 81 миллион долларов.

Однако далеко не все в Демократической партии хотят видеть Харрис у власти. Есть информация, что некоторые спонсоры собираются объединиться в организацию, которая попытается выдвинуть своего кандидата-демократа.

Кто, если не Харрис?

Женские лоббистские организации, безусловно, повлияли на усиление позиции Харрис во внутрипартийном противостоянии, подтвердит в разговоре с 360.ru американист и политолог Малек Дудаков. Но даже без них она, скорее всего, была бы самым вероятным претендентом на замену Байдена.

Харрис — действующий вице-президент. У нее определенный статус, к тому же это темнокожая женщина, что тоже добавляет очков среди демократов, которые могут разыгрывать расово-гендерную карту. Плюс, я думаю, Харрис сама считает, что пришел ее черед. Хотя у Камалы низкие рейтинги, и она вообще не слишком талантливый политик.

Малек Дудаков

Американист не исключил, что в свое время Харрис могла заключить негласную договоренность с командой Байдена: если что-то происходит с президентом, она его подменяет.

Подпись: Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вместе со своими супругами на балконе Белого дома, Вашингтон, 4 июля 2024 года. Tierney L. Cross - Pool via CNP
Фото: Подпись: Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вместе со своими супругами на балконе Белого дома, Вашингтон, 4 июля 2024 года. Tierney L. Cross - Pool via CNP/Global Look Press

«Учитывая низкие рейтинги Харрис, сейчас основная задача у демократов — найти сильного кандидата в вице-президенты. Некоторые варианты уже обсуждают: может, им станет губернатор от Пенсильвании Джош Шапиро либо сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли», — перечислил Дудаков.

Он уточнил, что есть еще несколько других кандидатур помельче. Но Харрис действительно нужен сильный кандидат в замы, который помог бы вытащить предвыборную компанию: в июне рейтинг нынешнего американского вице-президента составлял всего 32%.

Харрис довольно сильно отстает от Трампа в опросах общественного мнения — примерно так же сильно, как отставал Байден. Поэтому шансов на победу у нее не так много. Будут пытаться ее раскрутить, надеясь на чудо. Вероятно, в ближайшее время у Харрис все-таки слегка подрастут рейтинги.

Малек Дудаков

Но даже в таком случае Харрис будет крайне сложно составить конкуренцию Трампу, который прямо сейчас сохраняет свою позицию фаворита в президентской гонке, заключил американист.

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

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