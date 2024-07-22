Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

Похоже, вице-президент США давно целилась в президентское кресло. Она десятилетиями работала с различными женскими организациями, и теперь они помогают собирать урожай долларов, который пойдет на предвыборную кампанию. Удастся ли Камале Харрис обойти Дональда Трампа с гендерно-расовым тузом в рукаве, разбирался 360.ru.

Как Харрис пользуется гендерной повесткой

Камала Харрис хорошо подготовилась к выдвижению в кандидаты от демократов на выборах президента Соединенных Штатов. Как оказалось, политик десятилетиями поддерживала группы женщин, которые вместе с ней делали карьеру в Демократической партии и политике, рассказала The New York Times.

Стоило Джо Байдену назвать Харрис своей преемницей в предвыборной гонке, как деньги на избирательную кампанию начали буквально течь рекой. Одна из организаций по сбору средств даже сменила название: были «Женщины за Байдена», стали «Женщины за Камалу». Действующий президент, в свою очередь, пообещал передать 81 миллион долларов.

Однако далеко не все в Демократической партии хотят видеть Харрис у власти. Есть информация, что некоторые спонсоры собираются объединиться в организацию, которая попытается выдвинуть своего кандидата-демократа.