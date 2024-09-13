Вот все говорят в Америке кризис, мол, США в долгах как в шелках, а доллар — давно уже «грязная зеленая бумажка», которая на самом деле ничего не стоит. Даже Илон Маск, который сам мультимиллиардер, а потому точно в курсе, заявил давеча, что Америка стремительно становится банкротом, но, «похоже, никто не хочет на это обращать внимания, все хватают столовое серебро, все набивают карманы столовым серебром, пока „Титаник“ не затонул».

«Бюджет министерства обороны очень большой. Он составляет триллион долларов в год. Министерство обороны, разведка — все это триллион долларов. А процентные выплаты по государственному долгу только что превысили бюджет министерства обороны. Превысили триллион долларов в год. Только по процентам! И растут. Мы добавляем триллион долларов к нашему долгу, который наши дети и внуки должны будут выплачивать каждые три месяца. А вскоре это будет происходить каждые два месяца, а потом и каждый месяц. И тогда единственное, что мы сможем выплачивать, — проценты. Это как человек, который набрал слишком много долгов по кредитной карте. Это добром не кончится», — рассказал бизнесмен.

Что касается американских долгов и общего довольно шаткого состояния тамошней экономики, то тут Маск, разумеется, прав. Но в том и дело, что все это напрямую связано с тем самым раздутым военным бюджетом, о котором он упоминает. Скажу больше: вся работа американского государственного аппарата заточена на то, чтобы этот бюджет становился еще больше, поскольку смысл существования США вовсе не в том, чтобы помочь каждому воплотить его американскую мечту, а в том, чтобы мечты сбывались только у очень узкой и вполне конкретной группы людей, имеющих непосредственное отношение к американскому ВПК.

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency / Global Look Press

На днях стало известно, что Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon почти на 1,2 миллиарда долларов на поставку авиационных ракет средней дальности AMRAAM — основного вида вооружения для истребителей, включая F-16. Куда пойдут эти ракеты (как минимум часть из них), с учетом недавней поставки истребителей F-16 киевскому режиму, догадаться, думаю, несложно, не бином Ньютона как-никак. Более того, по сути, эта новость может служить отличной иллюстрацией схемы по зарабатыванию сумасшедших денег, давно уже ставшей политическим кредо американской государственной системы.

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Работает это примерно так. ФРС печатает зеленые «фантики», ничем, кроме «честного американского слова», не подкрепленные, и на эти «фантики» в различных странах проводится работа по подготовке, а затем и проведению государственных переворотов, по явному недоразумению называемых «цветными революциями». «Революционеры», приведенные к власти американскими кураторами и снабженные такими же «фантиками», начинают активно проводить внешнюю политику, главная цель которой — поссориться с соседними странами из числа тех, на которые им укажет Вашингтон. Зачастую для того, чтобы схема работала без сбоев и накладок, в тех самых соседних странах у власти находятся такие же «революционеры», приведенные к ней по той же схеме, теми же людьми и за те же «фантики». В итоге по команде из-за океана между соседями «внезапно» вспыхивает война, требующая значительных ресурсов, прежде всего оружия, закупать которое опять же приходится у США, так как свою промышленность «революционеры» к тому моменту, как правило, успевают угробить.

Потом обе (а то и больше) вовлеченные в военный конфликт страны вынуждены брать кредиты в американских банках или даже у американского правительства, чтобы на эти деньги купить у него же оружие и боеприпасы.

И пока где-то в отдаленном от США уголке мира два народа что есть мочи колошматят друг друга, американское министерство обороны, ВПК, истеблишмент и даже, прости Господи, Голливуд, который этот процесс обслуживает с идеологического стороны, купаются в деньгах — на этот раз реальных, подкрепленных не только материальными ценностями, но и костями и кровью миллионов людей, которые умирают по прихоти заокеанских кукловодов.

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Теперь самое интересное. Если вы полагаете, что все, о чем было сказано выше, основано на недавних (все еще продолжающихся) событиях на Украине, то нет. Все куда хуже. Именно по этой схеме американский бизнес, тесно связанный с политической властью США, в 1933 году привел к власти Гитлера, который, как всем известно, развязал в итоге Вторую мировою. И с тех пор, к сожалению, мало что изменилось…