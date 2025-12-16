Красть или не красть — вот в чем вопрос. Почему в Европе все больше противятся изъятию российских ЗВР
Накануне в окнах одного из высоких брюссельских кабинетов до позднего вечера горел свет. Это послы ЕС (читай — «ястребы» Европы) изо всех сил пытались убедить Бельгию изменить позицию по изъятию замороженных российских активов до предстоящего в этот четверг саммита Евросовета.
Несмотря на предложенные гарантии, касающиеся, по сути, только компенсации за возможные (я бы сказал, гарантированные) убытки от российских исков, Бельгия, как сообщило Politico со ссылкой на источники, новое предложение Еврокомиссии отклонила.
«Однако бельгийская делегация ответила, что предложенные меры недостаточны и без дополнительных гарантий российские средства останутся в Euroclear», — отметили журналисты.
Но неназванные источники издания уверены, что в итоге соглашение все же будет достигнуто. И это несмотря на то, что сопротивление планам Урсулы фон дер Ляйен со товарищи нарастает в Европе с каждым днем.
Мало того что в самой Бельгии 67% граждан выступают категорически против конфискации российских ЗВР и дружно поддерживают в этом премьера Де Вевера, так еще все больше соседей бельгийцев по ЕС склоняются в сторону отказа от экспроприации.
Уже семь стран союза — Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Венгрия, Словакия и Чехия — высказываются против идеи предоставить Украине кредит на 210 миллиардов евро под залог замороженных российских активов.
На этом фоне даже твердолобая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что достичь соглашения перед ключевым саммитом Европейского совета становится «все сложнее».
Впрочем, она же намедни рассказала, что альтернативный «репарационному» вариант с евробондами тоже выглядит весьма сомнительно. Кроме как просто забрать российские деньги, иных способов найти средства для продолжения военного конфликта у Европы нет: «ЕС не сможет договориться о финансировании Украины за счет евробондов, поэтому „репарационный кредит“ остается единственным вариантом».
Ситуация усугубляется еще тем, что, помимо средств Центробанка России, составляющих основную часть замороженных в Европе активов, есть ведь и деньги частных российских инвесторов, тоже попавших под санкции.
Инвесторов, многие из которых, как бы это помягче сказать, имеют еврейские корни. Тут стоит напомнить, что Бельгия не соглашается отдавать свою часть средств без того, чтобы экспроприация коснулась всех замороженных активов — как государственных, так и частных.
Об этом накануне с тревогой написала Berliner Zeitung, озаглавив статью прямо и без лишних экивоков: «Конфискация российских активов — ограбление евреев».
То, что одним из наиболее активных сторонников разграбления наших ЗВР стал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи близкие родственники были видными деятелями Третьего рейха, создает для Берлина весьма щекотливую, чтобы не сказать грубее, ситуацию. С одной стороны, ты вроде как хочешь «наказать этих русских», с другой — устраиваешь «финансовый еврейский погром».
Впрочем, полагаю, эта моральная дилемма такого прожженного криптонациста, как Мерц, не остановит. Скорее, даже подстегнет в его стремлении «взять все и поделить».
Зато у всех прочих, менее идеологически заряженных коллег канцлера, могут возникнуть сомнения, стоит ли со всем этим связываться, чтобы в итоге не угодить в дурнопахнущую историю?
Ну, осталось два дня. Послезавтра мы узнаем, что же победит — русофобия или страх прослыть антисемитом. Будет интересно.