Накануне в окнах одного из высоких брюссельских кабинетов до позднего вечера горел свет. Это послы ЕС (читай — «ястребы» Европы) изо всех сил пытались убедить Бельгию изменить позицию по изъятию замороженных российских активов до предстоящего в этот четверг саммита Евросовета.

Несмотря на предложенные гарантии, касающиеся, по сути, только компенсации за возможные (я бы сказал, гарантированные) убытки от российских исков, Бельгия, как сообщило Politico со ссылкой на источники, новое предложение Еврокомиссии отклонила.

«Однако бельгийская делегация ответила, что предложенные меры недостаточны и без дополнительных гарантий российские средства останутся в Euroclear», — отметили журналисты.

Но неназванные источники издания уверены, что в итоге соглашение все же будет достигнуто. И это несмотря на то, что сопротивление планам Урсулы фон дер Ляйен со товарищи нарастает в Европе с каждым днем.

Мало того что в самой Бельгии 67% граждан выступают категорически против конфискации российских ЗВР и дружно поддерживают в этом премьера Де Вевера, так еще все больше соседей бельгийцев по ЕС склоняются в сторону отказа от экспроприации.

Уже семь стран союза — Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Венгрия, Словакия и Чехия — высказываются против идеи предоставить Украине кредит на 210 миллиардов евро под залог замороженных российских активов.