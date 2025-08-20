Сегодня 22:40 Козырная карта Трампа. Что такое «глубинное государство» и правда ли оно нами управляет 0 0 0 Фото: Президент США Дональд Трамп. Will Oliver — Pool via CNP / www.globallookpress.com Мир

Последние события все чаще вызывают упоминания «глубинного государства». Дескать. именно оно требует от Европы препятствовать мирному договору между Россией и Украиной, так как он слишком сильно ударит по мировым элитам. В чем суть очередной конспирологической теории — в материале 360.ru.

История появления «глубинного государства» Идея, что за реальной действующей властью прячутся некие кукловоды, насчитывает не одно столетие. Разумеется, закулисные деятели представлялись злыми и алчными, иначе с чего бы они прятались от народа. В разное время таковыми считали друидов и колдунов, алхимиков и евреев, розенкрейцеров и тамплиеров, масонов и мистиков, сатанистов, педофилов и ящеров. Все они якобы руководили правителями и властями, неся голод и холод простым людям, а себе — несметные богатства и власть. Так как некоторые государственные деятели действительно посещали всякие тайные собрания, теория подпитывалась новыми «фактами». Названия закулисным игрокам придумывали разные: сионские мудрецы, Ротшильды и тому подобные.

Фото: Король Великобритании Эдуард VII с братом Артуром, герцогом Коннаутским в облачении великих магистров масонства, 1910 год. Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

В Соединенных Штатах о концепции «глубинного государства» заговорили с середины прошлого века. Статья журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (да-да, того самого, что отслеживает время на «Часах судного дня») за 1955-й рассказывала о том, что многие американцы верят в «скрытых иерархов национальной безопасности и теневого правительства, которое контролирует политиков». Годом позже социолог Чарльз Райт Миллс сделал вывод, что к середине XX века власть в США оказалась сосредоточена, что называется, «на троих»: в военно-промышленном комплексе, Уолл-стрит и Пентагоне. Они же оказывают влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны.

Фото: Мужчина на улице Нью-Йорка держит плакат о «грязных происках» сатаны / www.globallookpress.com

Трамп и мировой заговор Однако со временем о «глубинном государстве» большинство жителей США благополучно забыло. И без того было чем заняться: «красная» угроза, холодная война, гонка вооружений и прочие неприятности XX века. Да и теорий заговоров хватало для обсуждений: та же высадка или подделка высадки на Луну, двойник Пола Маккартни и многое другое. Уже в новом столетии профессор Питер Скотт в книге «Дорога к 9/11: богатство, империя и будущее Америки» упомянул deep state — «глубинное государство». Так он назвал военно-промышленный комплекс США, который постоянно втягивал страну в войны, чем и подстегнул, по его версии, теракты 11 сентября 2001 года. Но особенно такие откровения никого не взволновали.

Интересно Американское deep state — прямая калька с турецкого derin devlet, что буквально переводится как «глубинное государство». Но перевод один, а вот нюансы разные. В Турции действительно существуют многовековые традиции создания тайных обществ из высокопоставленных чиновников и военных, которые влияют на политику страны. В США подобных секретных группировок заведено не было и в настоящем их никто так и не обнаружил. Американское deep state — прямая калька с турецкого derin devlet, что буквально переводится как «глубинное государство». Но перевод один, а вот нюансы разные. В Турции действительно существуют многовековые традиции создания тайных обществ из высокопоставленных чиновников и военных, которые влияют на политику страны. В США подобных секретных группировок заведено не было и в настоящем их никто так и не обнаружил.

Но вот на политическую арену поднялся Дональд Трамп. До того его знали лишь как застройщика, хозяина конкурса красоты и эксцентричного миллиардера. Пока он шел к президентскому креслу, его команда выплеснула на публику целый водопад теорий заговоров: от педофилов во власти, которые общаются с помощью заказов пиццы, до того самого «глубинного государства». К последнему Трамп причислил всех, кто выступал против него: демократов, 44-го президента США Барка Обаму, соперницу Хилари Клинтон, некоторых политиков, журналистов, магнатов. Победа на выборах 2016-го не заткнула фонтан красноречия. Новоявленный лидер нации утверждал, что создана целая государственная машина, которая ведет борьбу против американцев. На фоне этого среди местных ультраправых даже появилось политическое движение QAnon. Его последователи убеждены в том, что Соединенными Штатами и даже всем миром правит тайная и могущественная клика сатанистов-педофилов, включающая в себя лидеров Демократической партии, бизнесменов, голливудских актеров, королевские семьи и других знаменитостей.

Фото: Сторонник QAnon. Chris Tuite / www.globallookpress.com

Трамп даже на брифинге о коронавирусе не удержался и вспомнил подлую закулису. Разумеется, именно происками «глубинного государства» он объяснял свое поражение на выборах 2020 года. Кстати, примечательно, что после этого интерес к теории заговора, судя по отчетам интернет-поисковиков, начал резко снижаться. Политик снова вспомнил о всемогущем тайном сообществе, когда опять решил пойти во власть. Еще бы, ведь опыт ясно показывал, что этим можно оправдать любые промахи и обрамить все удачи. Принцип простой: тут нам палки в колеса пихнули и произошла утечка информации, так это закулиса! А вот тут мы победили, и кого — саму злую невидимую силу, которая пыталась управлять страной! Люди любят таинственные истории, а уж теории заговоров — это как раз «тайна, завернутая в загадку». Правда, большинство из них не выдерживают никакой критики и легко опровергаются железными фактами, но ведь многим людям нужна не правда, а интересная фантазия. Иначе уж больно скучно им жить.