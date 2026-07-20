«Придется открыть эту дверь». Кот Ларри иронично обошелся с новым британским премьером

Главный мышелов Великобритании приготовился к встрече с новым премьер-министром Энди Бернэмом. Кот Ларри с нетерпением ждет, когда тот приедет в резиденцию и откроет перед ним дверь, чтобы впустить в дом. На памяти питомца это уже седьмой глава правительства.

Отношения Ларри с премьер-министрами

Кот Ларри отличается свободолюбивым характером и непосредственностью. Эти черты можно заметить и в постах, которые пишутся в соцсети X от лица питомца.

Несколько дней назад в аккаунте Ларри опубликовали ироничное сообщение по поводу нового премьера. Кот с Даунинг-стрит подробно объяснил Бернэму, что его главной обязанностью станет не столько политика, сколько забота об усатом.

«Добро пожаловать на самую важную должность в вашей жизни», — подчеркнул мышелов.

Кот напомнил, что его лоток находится в кабинете министров, а процедуру кормления необходимо проводить минимум два раза в день.

Ларри успел пожить уже с шестью премьер-министрами: Дэвидом Кэмероном, Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Лиз Трасс, Риши Сунаком и Киром Стармером. Наладить дружеские отношения ему удалось далеко не со всеми. Например, Тереза Мэй сильно недолюбливала питомца, а Дэвид Кэмерон даже получал серьезный удар по рейтингу из-за отсутствия привязанности к четвероногому.