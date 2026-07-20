«Придется открыть эту дверь». Кот Ларри иронично обошелся с новым британским премьером
Кот Ларри прокомментировал назначение Бернэма на пост премьера Британии
Главный мышелов Великобритании приготовился к встрече с новым премьер-министром Энди Бернэмом. Кот Ларри с нетерпением ждет, когда тот приедет в резиденцию и откроет перед ним дверь, чтобы впустить в дом. На памяти питомца это уже седьмой глава правительства.
Отношения Ларри с премьер-министрами
Кот Ларри отличается свободолюбивым характером и непосредственностью. Эти черты можно заметить и в постах, которые пишутся в соцсети X от лица питомца.
Несколько дней назад в аккаунте Ларри опубликовали ироничное сообщение по поводу нового премьера. Кот с Даунинг-стрит подробно объяснил Бернэму, что его главной обязанностью станет не столько политика, сколько забота об усатом.
«Добро пожаловать на самую важную должность в вашей жизни», — подчеркнул мышелов.
Кот напомнил, что его лоток находится в кабинете министров, а процедуру кормления необходимо проводить минимум два раза в день.
Ларри успел пожить уже с шестью премьер-министрами: Дэвидом Кэмероном, Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Лиз Трасс, Риши Сунаком и Киром Стармером. Наладить дружеские отношения ему удалось далеко не со всеми. Например, Тереза Мэй сильно недолюбливала питомца, а Дэвид Кэмерон даже получал серьезный удар по рейтингу из-за отсутствия привязанности к четвероногому.
Сотрудник газеты The Daily Telegraph Мэтью д’Анкона в своей книге «Вместе» утверждал, что тогдашний премьер с удовольствием избавился бы от кота, который не столько ловит мышей, сколько спит. По его словам, Кэмерона сильно раздражала шерсть и вечный запах кошачьей еды.
Позже, на фоне падения рейтинга, канцелярия опровергла слухи о неприязни главы правительства к питомцу.
«Мы просто за-мур-чательно ладим с Ларри, и мои дети тоже любят его», — сообщил Кэмерон в соцсети X.
Наставления Бернэму
На Даунинг-стрит, 10, кот переехал из старейшего в королевстве приюта Battersea Dogs and Cats Home. Питомец быстро освоился на новом месте, но мышей ловил мало — за несколько месяцев ему удалось схватить только одного грызуна.
Несмотря на отсутствие успехов на поприще мышелова, Ларри продолжает иронично комментировать назначение новых премьер-министров. Так, 20 июля в аккаунте кота появилась забавная фотография. На снимке видно, что усатый сидит перед дверью в резиденцию и настойчиво на нее смотрит.
«Когда-нибудь все равно придется открыть эту дверь», — написали под фотографией.
Сегодня король Карл III принял в Букингемском дворце отставку Кира Стармера. Бернэм уже официально вступил в должность премьера и получил мандат на формирование правительства, а также на право ухода за своевольным и острым на язык котом.