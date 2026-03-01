Кошмар для мировой торговли: как хуситы отомстят за Иран в Баб-эль-Мандебском проливе

Иран лишился своего верховного лидера, и теперь для страны не осталось никаких красных линий. Об этом заявляют в руководстве Исламской Республики. И речь тут идет не только о нанесении мощных ответных ударов, но и о создании колоссальных финансовых убытков. И нанести их Тегеран может не только с помощью Ормузского пролива, за ситуацией в котором сейчас следит весь мир.

На что готовы хуситы ради Ирана После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи конфликт на Ближнем Востоке будет лишь усиливаться и ужесточаться. Корпус стражей Исламской революции и иранское руководство не простят противникам мученическую смерть, как они назвали гибель аятоллы, убежден политолог-востоковед Владимир Сотников. По его прогнозу, теперь в регионе вполне можно ожидать каких-либо подрывных действий со стороны Корпуса стражей Исламской революции. Иранцы в этом могут преуспеть, потому что у них было налажено еще сотрудничество с хуситами, с другими прокси-силами, подчеркнул он в беседе с «Коммерсантом».

Фото: IMAGO/Hamza Ali / www.globallookpress.com

И хуситы уже поддержали Иран. Лидер шиитского движения «Ансар Аллах», правящего на севере Йемена, Абдель Малик аль-Хуси еще в первый день войны США, Израиля и Ирана заявил, что оно готово выступить на стороне Исламской Республики.

Мы полностью готовы к любому развитию событий. В рамках нашей солидарности с Исламской Республикой. Абдель Малик аль-Хуси

По его словам, «Ансар Аллах» готово предпринять действия «в различных направлениях». Деталей он при этом не привел. Операция в Баб-эль-Мандебском проливе Впрочем, и без уточнений от аль-Хуси вполне можно предположить, что именно могут сделать хуситы. И один из вариантов — наделать шуму в Баб-эль-Мандебском проливе, причем так, что страны, задействующие его для своих перевозок, начнут нести колоссальные убытки. Да, все эти дни все внимание было приковано к Ормузскому проливу — главной энергетической артерии, на которую приходится 20% транспортировок нефти, но этот маршрут также имеет ключевое значение для мировой торговли.

Фото: IMAGO/Hamza Ali / www.globallookpress.com

С 1869 года он служит южными воротами в Суэцкий канал, через который проходит 10–12% мировой морской торговли и порядка 30% мировых контейнерных перевозок. Каждый год канал и Баб-эль-Мандебский пролив пропускают около 20 тысяч судов. То, что хуситы поддержат Иран и попытаются создать опасную обстановку в Баб-эль-Мандебском проливе, на самом деле ожидаемо, было бы странно, если бы они этого вдруг решили не делать, говорит политолог-востоковед Олег Гущин. Вместе с тем важно понимать, что, например, блокировать пролив, создав такую же угрозу, как в случае с Ормузом, они не смогут.

«Тут начинается игра слов. Потому что что такое блокировать? Блокировать, некоторые понимают, как взять дверь и запереть ее ключом наглухо. И еще досками накрест забить. Вот так хуситы не могут. Но пакостить по возможности, конечно, могут. И поскольку они — иранская рука, они будут делать это с разбором», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Потому как, скажем, на суда под нашим флагом они, конечно, не полезут. А напакостить какому-нибудь отдельно взятому судну вполне могут. И что тогда делать западникам? Гонять, выводить корабли караванами под конвоем военных судов? Ну, ребята, это война. Впрочем, война уже идет. И финансовая в том числе. Олег Гущин

Так как поступать в этих условиях перевозчикам? По словам Гущина, разумные капитаны и мореходные компании на фоне этих рисков, безусловно, будут стараться гонять суда в обход.

Интересно К слову, некоторые уже пошли по этому пути. Например, Maersk и CMA CGM с учетом опасной обстановки в Ормузском проливе уже перенацеливают свой торговый флот во избежание проблем. Причем судоходства по Красному морю они тоже решили избежать из опасений, что «хуситы все же могут присоединиться к празднику жизни», отмечает «Рыбарь».

Но изменение логистических маршрутов неизбежно ведет к увеличению времени в пути. И речь не о паре-тройке дней, так что гонять суда обходными путями очень далеко и очень дорого. «Они не возьмут Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море в огненное кольцо. Нет. Но риски все равно есть. Поэтому, я повторю еще раз, и разумные мореходы и капитаны, и компании мореходные будут стараться сейчас ходить вокруг Африки. А ходить вокруг Африки — значит повышение цен на нефть, а оно влечет повышение цен на все, даже на сигареты, которые у меня на столе лежат. Это неизбежно», — подчеркивает Гущин.

Фото: IMAGO/Hamza Ali / www.globallookpress.com

Отдельно специалист обратил внимание, что, если западные страны вдруг решат высадиться на йеменском берегу, чтобы призвать хуситов к порядку, ничего хорошего из этого не выйдет. Такие планы обречены на провал. «Йемен — это место, где воевали всегда. И сто лет назад, и тысячу лет назад. Они, правда, в море особенно не вылезали. В основном в горах друг друга резали. И воевать каким-нибудь западникам в Йемене не надо. Там ни батальоном, ни бригадой не обойдешься, и народу поубивают кучу», — предупредил политолог.

Но, возвращаясь к вопросу об Баб-эль-Мандебский проливе, да, хуситы там будут пакостить. Обязательно. Было бы странно, если бы этого не было. Тем более что самому Ирану, как экспортеру нефти, это никак не угрожает, ибо он гоняет свою нефть в Китай через Ормузский пролив. Олег Гущин

Атаки хуситов в проливе в 2023–2025 годах Сложная геополитическая обстановка в Баб-эль-Мандебском проливе сохраняется уже много лет. Запад при этом регулярно обвиняет Тегеран в военной поддержке хуситов через этот морской путь и йеменские порты Ходейда и Салиф, а также в передаче им разведданных с военных судов в Красном море. Вот лишь несколько примеров нападений хуситов на суда за последние несколько лет:

Фото: IMAGO/Hamza Ali / www.globallookpress.com

Осенью 2023 года ситуация в проливе резко накалилась, после того как хуситы в знак солидарности с Палестиной принялись атаковать суда, связанные с Израилем. Тогда же они захватили судно Galaxy Leader, принадлежащее японской Nippon Yusen Kaisha, и взяли в заложники весь экипаж. В декабре того же года США в ответ на это и другие нападения «Ансар Аллах» начали операцию «Страж процветания» в проливе, а в январе 2024 года — уже при участии британцев — воздушную операцию «Посейдон Арчер».

Фото: Carsten Dammann, via www.imago-i/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Но хуситы успокаиваться не собирались и начали нападать на суда, связанные с Британией, США и другими странами, которые поддерживали операцию Израиля в секторе Газа или присоединились к ударам по ним. Впрочем, под удар попадали и грузовые корабли стран, которые с происходящим никак не были связаны. К примеру, ошибочной была атка на судно под флагом Белиза. На него не просто напали, а потопили. Нападали хуситы и на суда, связанные с Ираном, Китаем и Россией. Временно атаки прекратились после начала перемирия между Израилем и ХАМАС. Однако в марте 2025 года, когда Тель-Авив закрыл доступ гумпомощи в Газу, движение пообещало, что начнет нападать на суда снова.