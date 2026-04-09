Из богатой наследницы — в драгдилеры: «королеву кетамина» Джасвин Сангху посадили за смерть Мэттью Перри

Фото: Джасвин Сангха / Соцсети

Суд вынес приговор «королеве кетамина» Джасвин Сангхе. Именно она продавала наркотики звезде сериала «Друзья» Мэттью Перри, который погиб от передозировки осенью 2023 года. Как девушка из хорошей семьи и наследница миллионеров стала драгдилером — в материале 360.ru.

Жизнь и смерть Мэттью Перри Звезда сериала «Друзья» родился 19 августа 1969 года. Родители развелись вскоре после того, как их первеницу исполнился год. Отец-американец был актером, а мать — канадская журналистка — работала пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо. Его сына Джастина как-то от души избил в школе юный Мэттью. Перри не только дрался: он воровал деньги, курил и напрочь забросил учебу. Парнем никто толком не занимался — мать была поглощена своими детьми от второго мужа. В 14 лет ее старший сын попробовал алкоголь и к своему 18-летию пил каждый день. Но при этом парень был одним из лучших юниоров Канады в большом теннисе и тренировался по 10 часов в день.

Фото: В центре — талантливый теннисист-юниор Мэттью Перри, 1985 год / Brent Perniac / www.globallookpress.com

В 15 лет Перри уехал к отцу в Лос-Анджелес и там увлекся актерским мастерством. На кастингах к парню относились благосклонно, и он быстро стал получать небольшие роли в ситкомах и сериалах, причем даже с упоминанием имени в титрах. В 19 лет у Мэттью была даже полновесная роль в одном фильме. Все поменялось осенью 1994-го: шестеро молодых актеров проснулись знаменитыми на весь мир. Да-да, в эфир вышел сериал «Друзья». Веселый, добрый и иногда нелепый офисный клерк Чендлер Бинг в исполнении Перри пришелся по сердцу зрителям, и актер стал настоящей звездой первой величины. Поначалу он старался не пить на съемочной площадке «Друзей», но приходил с сильным похмельем, часто Мэттью била дрожь, он сильно потел. Позднее актер, уже не стесняясь, являлся под действием наркотиков или алкоголя. Дошло до того, что остальные пятеро «друзей» (а они и вправду по-настоящему сдружились) потребовали от него лечь в рехаб.

Фото: Кортни Кокс и Метью Перри в 6-й сери 8-го сезона сериала «Друзья» / Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com

Не помогло. Перри бросал, но потом снова возвращался к дурным привычкам. Все это не просто ударило, а прямо-таки шарахнуло по его здоровью: алкогольный панкреатит, дыра в желудочно-кишечном тракте, разрыв толстой кишки. Каждый раз актера буквально доставали с того света. Днем 28 октября 2023 года 54-летнего Перри нашли мертвым в джакузи его дома в Пасифик-Палисейдс, Лос-Анджелес. Позже стало известно, что сердце просто не выдержало очередной дозы кетамина. Возможно, дело спустили бы на тормозах, но речь шла о любимце миллионов людей по всему миру, и это заставило начать серьезное расследование.

Фото: Стихийный мемориал в Нью-Йорке памяти Метью Перри / Christina Horsten / www.globallookpress.com

Расследование смерти Мэттью Перри Первым вопросом, которым задали полицейские, был такой: откуда Перри брал наркотики? Так под прицелом оказались его личный помощник Кеннет Ивамаса. Выяснилось, что он за последние 29 дней жизни актера потратил не менее 55 тысяч долларов на 55 флаконов кетамина. Иногда Ивамаса сам делал Мэттью инъекции, но чаще пользовался услугами прикормленных врачей. Обычно Перри колол доктор Сальвадор Пласенсия на дому, но и не брезговал вкатить своему богатому пациенту дозу даже на парковке. Препараты брал у другого эскулапа — Марка Чавеса. Известно, что за пару недель до смерти Пласенсия ввел такую большую дозу кетамина, что у актера резко поднялось систолическое артериальное давление и он не мог двинуться. Всем — и помощнику, и двум убийцам в белых халатах — было хорошо известно, насколько опасны наркотики для жизни Перри, но жажда денег была сильнее совести.

Фото: Сальвадор Пласенсия / Соцсети

Однако в деле участвовали не только врачи, но и и профессиональные драгдилеры. Одним из них был кино- и телережиссер, продюсер Эрик Флеминг. Выпускник Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии, видимо, оказался не слишком талантливым, и больших, «громких» проектов у него никогда не было. Тогда Флеминг решил найти стабильный и денежный заработок. Да и клиенты всегда под рукой: ни для кого не секрет, что многие актеры баловались наркотиками. У него закупали препараты и для Перри. Но режиссер-неудачник был лишь спекулянтом-перекупщиком: сам брал товар у «кетаминовой королевы».

Фото: Michael Nitzschke / www.globallookpress.com

Что известно о «королеве кетамина» Джасвин Сангха родилась летом 1983 года в столице Великобритании в небедной семье пакистанцев: бабушка и дедушка сколотили миллионное состояние, торгуя модной одеждой в Восточном Лондоне. Отец продолжал их линию и преумножал капиталы, так что девочка была богатой наследницей. После развода родителей Сангху забрала мать, и они вместе с ее новым мужем уехали в маленький город Калабасас в Калифорнии. Джасвин окончила там среднюю школу, затем получила степень бакалавра социальных наук в Калифорнийский университете. В 2010 году к этому добавилась престижная степень MBA Международной бизнес-школы Hult в Лондоне.

Интересно «Калабасас» — искаженное американским написанием испанское слово calabazas, означающее «зимние тыквы». В окрестностях и вправду растет много диких тыкв. Городок маленький: и 25 тысяч населения не наберется. Это сделало его привлекательным для многих киношников, желающих отдохнуть от суеты.

После учебы Сангха начала было бизнес с маникюрным салоном «Стилетто», но скоро остыла к этому занятию. В соцсетях предпочитала напускать туману и давала понять, что трудится в сфере искусства и постоянно в разъездах между Лондоном и Лос-Анджелесом. Между тем она нашла прибыльное дело — продажу наркотиков. Ну, а что — работа денежная, на дому: клиенты приходил прямо к ней на квартиру. Скоро выпускница бизнес-школы получила от них прозвище «Королева кетамина». Как и подобает особе такого звания, Сангха не обращала внимания на то, что не касалось ее лично. Когда один из клиентов, некий Коди Маклаури, умер после передозировки ее зельем, она и бровью не повела. Для богатых наркоманов или их посредников, которые брали большие партии, «королева» щедро добавляла бонус: пакетик леденцов с кетамином. Непосредственно для Перри у драгдилерши закупили 71 флакон жидкого наркотика, в том числе и тот самый, последний, который убил звезду «Друзей».

Фото: Джасвин Сангха / Соцсети

Приговор для «королевы» Когда следователи вышли на Сангху, у нее дома во время обыска нашли кокаин, поддельный ксанакс , таблетки метамфетамина и почти 80 флаконов жидкого кетамина. Оказалось, что «королева» играла по-крупному и снабжала наркотиками многих представителей голливудской элиты. При этом ни родня, ни близкие друзья не знали, чем занимается наследница миллионов. Она устраивала веселые вечеринки, иногда на несколько дней снимала особняк и приглашала большие компании. Веселились с танцами, выпивкой и, по свидетельству некоторых участников, «всегда употребляли кетамин». Но откуда он, никто не знал. Обычно наркотики нелегально привозили из Мексики. Занималась ли трансфером драгдилерша лично или кого-то нанимала — неизвестно. Все лишь в один голос утверждают, что у нее всегда были чистые препараты, не загрязненные фентанилом.

Фото: Джасвин Сангха / Соцсети

Когда правда о Сангхе выплыла, друзья начали писать открытые письма с просьбой о снисхождении к подруге. Перла Хадсон рассказала журналу Rolling Stone, что «королева» стала настоящей «феей-крестной» для ее сыновей и помогла пережить развод с рок-музыкантом из Guns N' Roses. По словам адвоката, его клиентка, хоть и не была лично знакома с Перри, «ужасно чувствовала себя с первого дня, как узнала о смерти актера». Вот только это не заставило даму изменить образ жизни: она по-богатому отдохнула в Японии и Мексике, широко отпраздновала 40-летие в Лос-Анджелесе. А главное — продолжала продавать наркотики. На суде «королева», как и четверо других подсудимых, признала вину. Сангха получила 15 лет тюремного заключения. Доктор Сальвадор Пласенсия отделался штрафом в размере 5600 долларов и всего двумя с половиной годами лишения свободы. Ивамаса, Чавес и Флеминг еще ждут свои приговоры.