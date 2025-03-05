Консервативная революция Трампа. Президента США сравнили с Лениным после речи в конгрессе

Речь президента США Дональда Трампа в конгрессе оказалась похожа на фрагменты выступления Владимира Ленина на Втором съезде Советов. Американский лидер начал проводить в стране «консервативную революцию» и уже продемонстрировал первые результаты, рассказал 360.ru политолог Вадим Сипров.

Речь Трампа ударила по ультраглобалистской повестке

«Тут невольно напрашиваются некоторые исторические параллели. В целом, мне это выступление Дональда Трампа напомнило фрагменты речи Ленина на Втором съезде Советов. <…> В данном случае речь, конечно, идет о „консервативной революции“», — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что выступление Трампа перед конгрессменами вызвало небольшой скандал, что укладывается в логику внутриполитического противостояния в Соединенных Штатах. Несколько конгрессменов демонстративно покинули заседание, а некоторые надели футболки с надписью «сопротивление».

«Он (Трамп — прим. ред.) полностью ликвидировал повестку, в которой действовала предыдущая администрация. Повестка это ультраглобалистская, с продвижением соответствующего набора ценностей», — рассказал Сипров.

Сипров не исключил, что перед речью хозяин Белого дома внимательно ознакомился с указом президента Владимира Путина о защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Я считаю, это абсолютно правильное решение. Он начал с ценностного базиса. Отсюда уже можно корректировать и идеологию, и какие-то частности в управлении. Есть понимание, куда Трамп собирается вести Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, Трамп также сосредоточился на борьбе с коррупцией, дебюрократизации управления, развитии традиционной энергетики и укреплении безопасности.