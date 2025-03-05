Консервативная революция Трампа. Президента США сравнили с Лениным после речи в конгрессе
Политолог Сипров: Трамп показал конгрессу результаты «консервативной революции»
Речь президента США Дональда Трампа в конгрессе оказалась похожа на фрагменты выступления Владимира Ленина на Втором съезде Советов. Американский лидер начал проводить в стране «консервативную революцию» и уже продемонстрировал первые результаты, рассказал 360.ru политолог Вадим Сипров.
Речь Трампа ударила по ультраглобалистской повестке
«Тут невольно напрашиваются некоторые исторические параллели. В целом, мне это выступление Дональда Трампа напомнило фрагменты речи Ленина на Втором съезде Советов. <…> В данном случае речь, конечно, идет о „консервативной революции“», — объяснил специалист.
Эксперт отметил, что выступление Трампа перед конгрессменами вызвало небольшой скандал, что укладывается в логику внутриполитического противостояния в Соединенных Штатах. Несколько конгрессменов демонстративно покинули заседание, а некоторые надели футболки с надписью «сопротивление».
«Он (Трамп — прим. ред.) полностью ликвидировал повестку, в которой действовала предыдущая администрация. Повестка это ультраглобалистская, с продвижением соответствующего набора ценностей», — рассказал Сипров.
Сипров не исключил, что перед речью хозяин Белого дома внимательно ознакомился с указом президента Владимира Путина о защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
«Я считаю, это абсолютно правильное решение. Он начал с ценностного базиса. Отсюда уже можно корректировать и идеологию, и какие-то частности в управлении. Есть понимание, куда Трамп собирается вести Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул собеседник 360.ru.
По его словам, Трамп также сосредоточился на борьбе с коррупцией, дебюрократизации управления, развитии традиционной энергетики и укреплении безопасности.
Почти ничего не сказал по поводу украинского конфликта
Многие ожидали, что американский лидер посвятит выступление внешнеполитическим вопросам, однако этого не произошло, обратил внимание Сипров. Однако тема украинского конфликта оказалась вторичной для республиканца.
«Он намерен сначала создать некий фундамент для преодоления вот этого [украинского] внешнеполитического кризиса, кризиса на Ближнем Востоке. А потом уже выработать некую согласованную позицию, которая устраивала бы и Москву, и Киев», — считает политолог.
Кроме того, Трамп почти ничего не сказал в конгрессе о соглашении с украинским руководством. По мнению Сипрова, Белый дом собирается с помощью сделки по редкоземельным металлам вернуть деньги, которые страна вложила в Украину.
«Это не та трибуна и не тот формат, в котором об этом стоит заявлять. А во-вторых, позиция Трампа сейчас в известном смысле выжидательная. И он прекрасно понимает, какова цель Америки», — указал он.
По оценке эксперта, Трамп считает Путина надежным партнером. Он также не исключил, что США действительно решили приостановить военную помощь Украине.
Вопреки ожиданиям многих, американский лидер во время выступления не обозначил выход их украинского кризиса, заключил Сипров.