Конференция по безопасности в сумасшедшем доме. Шансов договориться с Европой не осталось?
Скажу сразу: сарказм — не лучший инструмент для погружения в мировую политику и попытки ее анализа. Вероятнее всего, его даже не нужно использовать, если нет острой угрозы ментальному здоровью. Но обсуждать на полном серьезе то, что происходит в Европе сегодня, просто не представляется возможным. Судите сами.
Накануне депутат Европарламента Томас Фрелих сообщил, что поправка, утверждающая, что «беременеть могут только биологические женщины», собрала на голосовании лишь 200 голосов «за», 233 европарламентария посчитали это утверждение ложным, а еще 107 просто воздержались. Таким образом, депутаты ЕП взяли и отменили законы биологии в одной отдельной части света.
Люди примерно с таким же восприятием реальности из числа глав государств и правительств собрались в прошедшие выходные в Мюнхене на ежегодную конференцию по безопасности. Нет, законов биологии или физики они там не касались, но с логикой и адекватностью практически у каждого из них были огромные.
Вот, например, что ответила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на вопрос «Как вы будете защищать Гренландию от Трампа?»:
«Если одна страна НАТО нападет на другую, то тогда заканчивается эта игра. Мы должны рассмотреть ситуацию, в которой мы находимся. Эта ситуация на восточном фланге НАТО не изменится. Даже если мы подпишем мирный договор, Путин будет продолжать. Он будет продолжать на Украине или в другой стране».
При чем тут Украина, Россия и Путин — может кто-нибудь объяснить?
Чуть позже эта же мадам потребовала наносить удары вглубь России, потому что русские якобы воспринимают только силу. Ничего иного ожидать от Фредериксен не приходилось. Но если вы полагаете, что парад европейской неадекватности на этом закончился, спешу разочаровать.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что увидел отблески победы… в глазах пса Патрона (это такая милая дворняга, на свою беду ставшая символом украинской пропаганды). «Я посмотрел псу Патрону в глаза, и он сказал мне, что мы никогда не сдадимся». Сказал? Серьезно?
Президент Польши Кароль Навроцкий, общаясь с журналистами Polsat News, высказал желание видеть Польшу ни много ни мало ядерным государством. Ничего, что это прямо запрещено Конвенцией по нераспространению ЯО? Интересно, а какой именно флот США пригонят к берегам Польши, чтобы потребовать от нее свернуть свою ядерную программу. Раз Ирану нельзя, почему полякам можно?
Глава европейской, простите, дипломатии Кая Каллас в очередной раз доказала, что живет в параллельной Вселенной, где «Россия не сверхдержава», поскольку за четыре года СВО не смогла занять территорию всей Украины.
«Россия едва продвинулась за пределы линии 2014 года… Россия разбита, ее экономика в руинах, она отключена от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане бегут из страны. Фактически самая большая угроза, которую представляет собой Россия в настоящее время, заключается в том, что она получает больше за столом и переговоров, чем достигла на поле боя», — считает эта эстонская «экспертка».
На ее фоне даже заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что санкции работают и Москва вот-вот поднимет белый флаг, или желание глава МИД Германии Йоханна Вадефуля «дружить» со странами БРИКС, но без России и Китая, выглядят уже верхом благоразумия.
Все это было бы спешно, если бы не было так грустно.
Современную политику Европы не просто олицетворяют, а формируют и реализую вот эти самые пациенты палаты № 6. Достучаться до их разума через крепкую броню неадекватности решительно невозможно.
Недаром представители российского Министерства иностранных дел каждый раз подчеркивают, что обсуждать судьбу Украины и в целом Европы они будут не с нынешним поколением европейских политиков, а с США, которые хоть и не растеряли своей ястребиной сущности, все же смотрят на мир через призму здорового прагматизма.
В наше время это уже немало.