Конференция по безопасности в сумасшедшем доме. Шансов договориться с Европой не осталось?

Скажу сразу: сарказм — не лучший инструмент для погружения в мировую политику и попытки ее анализа. Вероятнее всего, его даже не нужно использовать, если нет острой угрозы ментальному здоровью. Но обсуждать на полном серьезе то, что происходит в Европе сегодня, просто не представляется возможным. Судите сами.

Накануне депутат Европарламента Томас Фрелих сообщил, что поправка, утверждающая, что «беременеть могут только биологические женщины», собрала на голосовании лишь 200 голосов «за», 233 европарламентария посчитали это утверждение ложным, а еще 107 просто воздержались. Таким образом, депутаты ЕП взяли и отменили законы биологии в одной отдельной части света.

Люди примерно с таким же восприятием реальности из числа глав государств и правительств собрались в прошедшие выходные в Мюнхене на ежегодную конференцию по безопасности. Нет, законов биологии или физики они там не касались, но с логикой и адекватностью практически у каждого из них были огромные.

Вот, например, что ответила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на вопрос «Как вы будете защищать Гренландию от Трампа?»:

«Если одна страна НАТО нападет на другую, то тогда заканчивается эта игра. Мы должны рассмотреть ситуацию, в которой мы находимся. Эта ситуация на восточном фланге НАТО не изменится. Даже если мы подпишем мирный договор, Путин будет продолжать. Он будет продолжать на Украине или в другой стране».

При чем тут Украина, Россия и Путин — может кто-нибудь объяснить?