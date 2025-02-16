Конец романтике. Россия и США могут договориться по Украине, но где гарантии?

С момента подписания вторых Минских соглашений прошло 10 лет. Россию нагло обманули — соблюдать договоренности никто не собирался. Сейчас маячит новый договор — с США. Но где гарантии, что он не окажется фикцией.

Что нужно учесть России при договоренностях с США О выходе на договоренности с американской стороной журналист ВГТРК Павел Зарубин говорил с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым. Тему он поднял после телефонных переговоров президентов России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. «Скажем так, романтический период завершен. Сейчас время прагматизма, время опираться на опыт прошлых лет», — пояснил Песков в ответ на вопрос о гарантиях после заключения какого-либо соглашения с Соединенными Штатами. Россия, по его словам, как раз таки на этот опыт опирается и не стоит на месте.

И, конечно, мы приобрели солидный опыт в том, как отстаивать наши интересы таким образом, чтобы не угодить, скажем так, в сети каких-то лживых обещаний. Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Череду обманов, связанных с Минскими соглашениями, в том числе волны расширения НАТО, страна не забыла и будет учитывать при формулировке своей позиции, подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Фото: РИА «Новости»

Что было в день подписания Минских соглашений 10 лет назад В ночь подписания договоренностей в Минске, по словам Пескова, все понимали, что разговор будет крайне тяжелым. «Фактически главы государств тогда занимались драфтингом документов, сами подбирали слова. Драфтинг был на английском языке, потом он сразу же переводился», — рассказал он. Текст сразу же сверяли, ведь при замене слов, даже при подборке синонимов, при переходе с одного языка на другой смысл меняется. Президенты делали это лично, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Они вдруг стали лингвистами, переводчиками и так далее. Не говоря уже о филигранной дипломатии. В данном случае я могу говорить только про Путина, о филигранном, феерическом дипломатическом таланте, который тогда проявил Путин. Дмитрий Песков

Журналисты тогда, добавил пресс-секретарь президента России, валились с ног. А главы государств работали, превозмогая усталость. «Это была работа абсолютно постоянная. Причем менялась композиция. Велись диалоги сначала на двоих, на троих. Потом менялся состав. Снова обсуждали, сходились, расходились. Это был сложнейший процесс. Такое видеть воочию — один раз в жизни только возможно», — сказал Песков.

Фото: РИА «Новости»

В итоге, пояснил официальный представитель Кремля, удалось составить документ, который давал в условиях той реальности выйти на урегулирование украинской проблемы. «Украина была бы цела, не было бы издевательств над русскими в Донбассе, гражданской войны, не было бы желания Донбасса отделиться от Украины, уйти из страны, которая расстреливает своих людей из танков и военных самолетов. Это всего могло бы не быть», — обратил внимание Песков.

Сторонам, по его словам, удалось составить пошаговую цепочку действий, на которые все согласились. Но потом на Россию посыпались обвинения.

Потому что никто не собирался цепочку выполнять. Никто не хотел этого делать. Дмитрий Песков

Как доверять Украине после «Минска» Сроки выполнения соглашений, заметил официальный представитель Кремля, были четкие. И когда они начали истекать, а тональность разговоров не изменилось и на «черное» стали отвечать «белое» и наоборот, Россия заподозрила неладное.

Песков напомнил слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая говорила о необходимости тянуть время для Украины.

Фото: РИА «Новости»

«Разве это не обман? По-русски это обман. Но это просто должно стать и стало еще одним уроком для нас, еще одним опытом, который поможет в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы», — сказал он, заметив, что обижаться в такой ситуации не за чем.

Знаете, на обиженных воду возят. Нужно использовать любой опыт, который имел место в прошлом, для того, чтобы в будущем улучшить свои позиции. Дмитрий Песков

На вопрос о том, на что ориентироваться при заключении договоренностей, Песков заметил, что есть понимание того, кто и как отвечает за свои слова. «В Стамбуле бумаги парафировали более чем два с половиной года назад, они были готовы к подписанию. <…> Потом их выбросили в урну, после чего делаешь вывод, что эта страна, наверное, не может отвечать за свои слова», — пояснил пресс-секретарь Путина. С Украиной, сказал он, каждый раз нужно делать корректировку на дефицит суверенности и доверия, который уже никуда не денется.