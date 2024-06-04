Сегодня 22:15 Конец капитализма. Рекордный дефицит торгового баланса добьет США Блогер «Голос Мордора»: американская экономика находится на грани краха 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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В США наблюдается дефицит торгового баланса, значение которого ежегодно обновляет исторический максимум. Еще несколько лет назад разрыв между импортом и экспортом был вдвое ниже. Что будет дальше с американской экономикой, объяснил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь. А знаете, что самое удивительное? То, что США — страна с валютой, которая считается одной из самых сильных в мире, — имеет приличный дефицит торгового баланса. То есть Штаты уже несколько десятков лет продают миру товаров намного меньше, чем в этом мире покупают. А вот Россия, у которой торговый баланс стабильно положительный, имеет валюту, которая подвержена колебаниям, порой очень значительным. Хотя, по всем законам математики, которые, по идее, должны работать и в экономике, все должно быть совершенно иначе. Да даже китайский юань не настолько стабилен, хотя его колебания зачастую обусловлены директивами китайского правительства как метода противодействия иностранному экономическому давлению. Давайте вспомним одну из главных аксиом экономики, определяющую, что же такое деньги — это всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг.

Определение очень простое и ясное, буквально кричащее о том, что те страны, которые производят больше товаров и услуг, должны иметь более стабильную и надежную валюту.

Кстати, услуги тут далеко не главное, ибо первичным является все-таки производство именно товаров. Именно оно должно определять в государстве абсолютно все, то есть и влиять на те же услуги. Грубо говоря, рабочий с предприятия идет к парикмахеру и тратит там часть денег, заработанных на том же производстве товаров. Конечно, какая-то прибавочная стоимость есть и в этом случае, но она далеко не определяющая.

Фото: Unsplash

Финансовый капитализм родился не вчера. И не 200 лет назад. В мире всегда было много ушлых персонажей, которые изобретали способы, как можно было бы хорошо зарабатывать, не прилагая к этому особых усилий. Кто-то из них шел в криминал, а некоторые, кто поумнее, придумывали всевозможные схемы, главной из которых и является тот самый финансовый капитализм. И он развился в ту стадию, от которой прифигел бы даже сам старина Карл Маркс.

Современный формат финансового капитализма в купе с идеологией либерального глобализма, по своей сути, уничтожили все основополагающие законы экономики.

И это не только классический капитализм, это и социализм советского образца, который в большей своей части тоже базировался на классических экономических законах, но при условии сильного государственного регулирования. Но формула «товар — деньги — товар» работала и в СССР. Кстати, наверное, удивительно, но именно благодаря Советскому Союзу классический капитализм еще как-то продолжал жить. А когда СССР рухнул, отпала надобность и в этом самом классическом капитализме. А сейчас все идет к тому, что эта формула перестает работать. Но самое удивительное, что это в определенный момент стало всемирной экономической системой. По сути дела, паразиты узаконили свое существование. Конечно, паразиты это сильные, которые могли нагнуть кого надо и военными методами, но сути это не меняет. И есть еще один аспект — вся эта система очень сильно начинает напоминать самый поздний, сбрендивший Советский Союз, с ускорением, графиками, «увеличением производительности труда», за которыми, на самом деле, ничего не было. И чем все это закончилось, мы прекрасно знаем.