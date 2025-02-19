«Коммерческий проект на крови украинцев». Трамп увидел правду о конфликте на Украине

Конфликт на Украине для президента Владимира Зеленского — всего лишь коммерческий проект. Американский лидер Дональд Трамп это увидел и озвучил, заявил в беседе с 360.ru политический психолог и советник Сергей Маркелов.

Трамп в роли судьи

Трамп говорит о том, что все и так знают, но боятся сказать вслух, и то, что ранее говорила Россия, отметил эксперт. Президент США вскрывает все недостатки, и на это повлиял его телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, отметил Маркелов.

«Другими словами, Трамп открывает для себя другую сторону конфликта. Мы эту сторону конфликта знали, <…> Мы сколько бы ни говорили, мы сторона конфликта, поэтому нам никто не верил», — добавил политолог.

Трамп сейчас выступает в роли судьи, и эта роль очень важна для него. Маркелов назвал американского лидера большим, весомым и аргументированным судьей, который стал говорить правду. Происходит то, о чем говорили российские власти — рано или поздно все финансовые махинации Зеленского и его сподвижников вскроются. Именно это и увидел Трамп и не стал молчать, четко обозначив виновника конфликта.

«Вчера еще он сказал, что „я теперь понимаю, что именно Зеленский — причина начала конфликта, что он мог это все предотвратить, что он шел заведомо на это обострение“», — рассказал Маркелов.