«Коммерческий проект на крови украинцев». Трамп увидел правду о конфликте на Украине
Маркелов: Трамп увидел правду, что конфликт для Зеленского — коммерческий проект
Конфликт на Украине для президента Владимира Зеленского — всего лишь коммерческий проект. Американский лидер Дональд Трамп это увидел и озвучил, заявил в беседе с 360.ru политический психолог и советник Сергей Маркелов.
Трамп в роли судьи
Трамп говорит о том, что все и так знают, но боятся сказать вслух, и то, что ранее говорила Россия, отметил эксперт. Президент США вскрывает все недостатки, и на это повлиял его телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, отметил Маркелов.
«Другими словами, Трамп открывает для себя другую сторону конфликта. Мы эту сторону конфликта знали, <…> Мы сколько бы ни говорили, мы сторона конфликта, поэтому нам никто не верил», — добавил политолог.
Трамп сейчас выступает в роли судьи, и эта роль очень важна для него. Маркелов назвал американского лидера большим, весомым и аргументированным судьей, который стал говорить правду. Происходит то, о чем говорили российские власти — рано или поздно все финансовые махинации Зеленского и его сподвижников вскроются. Именно это и увидел Трамп и не стал молчать, четко обозначив виновника конфликта.
«Вчера еще он сказал, что „я теперь понимаю, что именно Зеленский — причина начала конфликта, что он мог это все предотвратить, что он шел заведомо на это обострение“», — рассказал Маркелов.
Коммерческий проект Зеленского
Также Трамп признал, что Зеленский был причиной того, что этот конфликт не прекратился — украинский президент за три года мог бы договориться с Россией, но не стал делать этого. Вместо этого он постоянно нагнетал обстановку, просил, клянчил.
«Для Зеленского война — это способ зарабатывать. Для него это коммерческий проект на жизнях, на смертях, на крови украинцев. И Трамп честно об этом говорит», — подчеркнул собеседник 360.ru.
И президент США говорит это, основываясь на имеющейся у него информации. По словам Маркелова, Трамп «повернут» на безопасности, поэтому все его заявления юридически обоснованы.
«Зеленский не хочет останавливать конфликт, потому что для него это коммерческая история», — резюмировал Маркелов.