19 октября 2025 19:09 Уничтожил наркотики или убил человека? В чем Колумбия обвинила Трампа и на чьей стороне правда Политсоветник Маркелов: Трамп хочет вернуть США влияние через Южную Америку 0 0 0 Фото: Al Drago/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

США

Наркотики

Дональд Трамп

Деньги

Латинская Америка

Президенты США и Колумбии Дональд Трамп и Густаво Петро устроили жаркий спор: республиканец заявил об уничтожении «огромной подводной лодки» с наркотиками, а колумбийский лидер обвинил его в убийстве невинного человека. Что происходит — в материале 360.ru.

Заявление Трампа об уничтожении лодки с наркотиками Трамп 19 октября сообщил об уничтожении подводной лодки, следовавшей из Латинской Америки в направлении Соединенных Штатов. Предположительно, судно перевозило наркотики. «Для меня было большой честью уничтожить огромную подводную лодку, перевозившую наркотики, которая следовала в направлении Соединенных Штатов по хорошо известному транзитному маршруту наркоторговли», — заявил Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, разведка подтвердила, что на борту судна были фентанил и другие наркотические вещества. Если бы груз удалось доставить в США, погибли бы минимум 25 тысяч американцев, подчеркнул президент. «Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов», — заключил республиканец, не предоставив никаких доказательств перевозки наркотиков. Это уже шестое судно, атакованное американскими военными за последние два месяца. В результате действий США погибли минимум 29 человек.

Фото: Roy De La Cruz / www.globallookpress.com

Реакция Колумбии Петро отреагировал на заявление Дональда Трампа и заявил об убийстве невинного рыбака. «Чиновники правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Карранса не был связан с наркоторговлей, а его повседневной деятельностью была рыбная ловля», — сказал президент. Он добавил, что колумбийской судно дрейфовало и подавало сигнал бедствия из-за отказа двигателя.

Мы ждем объяснений от правительства США. Густаво Петро президент Колумбии

Петро раскритиковал СМИ из-за того, что журналисты уделили мало внимания произошедшему. «Интересно, почему общенациональный выпуск новостей не волнует, что американская ракета убила скромного колумбийского рыбака в Санта-Марте? США уничтожили семью рыбаков в городе, где пройдет саммит стран Латинской Америки и Европы», — написал он в соцсети Х. Он обвинил США во вторжении в Колумбию, убийстве рыбака и уничтожении его семьи и детей. «Это родина Боливара, и они убивают его детей бомбами. США оскорбили национальную территорию Колумбии и убили честного колумбийского рабочего. Да будет поднят меч Боливара!» — заключил Петро.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

«Грабеж США» Трамп в ответ на критику колумбийского лидера назвал южноамериканскую страну лидером в производстве наркотиков. «Президент Колумбии Густаво Петро — лидер незаконного оборота наркотиков, активно поощряющий их массовое производство по всей Колумбии. Это самый большой бизнес в стране, и Петро ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на крупные выплаты и субсидии из США, которые являются не более чем долгосрочным грабежом Америки», — заявил президент. Он объявил об отмене всех субсидий в отношении Колумбии и потребовал от главы государства скорейшего прекращения производства наркотиков, иначе «за него это сделают США».

Фото: РИА «Новости»

Частный случай новых правил в политике Ситуация с колумбийской подводной лодкой — это частный случай новых правил, которые появляются в политике, рассказал 360.ru политический советник, политический психолог Сергей Маркелов. «Ты можешь делать, что хочешь. Достаточно привести пример каких-то абсурдных доказательств. Просто фотография подводной лодки и утверждение, что эту подводную лодку уничтожили и она занималась перевозкой запрещенных веществ для США. Вот и все. Другими словами, сегодня доверия к США меньше, чем к пострадавшей стороне», — подчеркнул он. У Трампа нет и доказательств того, сколько на самом деле американцы потопили венесуэльских лодок.

То две, то три, то пять, то 10, то каждый день по пять топят. Никаких доказательств этого всего нет. Сегодня действительно можно спекулировать на том, что ты на праве сильного можешь не доказывать ничего. Сергей Маркелов политический советник

Это правило Запад применяет и к России, бездоказательно обвиняя ее во всех грехах и уличая в «неуспехе» в зоне СВО.

Фото: РИА «Новости»

Картина мира Трампа Трампу хочется вернуть былое влияние и сделать Америку снова великой, напомнил Маркелов. «Это не картина мира американского истеблишмента. Мы говорим о картине мира Трампа. Картина мира Трампа заключается в том, что все, до чего можно дотянуться, надо на это накладывать печать влияния США, и это его формула, инструментарий, этика политическая, если хотите», — подчеркнул эксперт. Вопрос распространения наркотиков — не проблема их производителей, заявил Маркелов.

Если бы их не потребляли, их бы не производили. Проблема в том, что американцы — одна из самых [употребляющих] наций, причем высшие эшелоны власти. Буквально сегодня утром вышло очередное исследование по европейским элитам, где написано, что среди чиновников Европейского парламента, Евросоюза наркотики — норма. Сергей Маркелов политический советник

Принцип Трампа — работа на уровне собственных социальных сетей. Он не закончил ни одну войну, хотя утверждает обратное. «Он решает все на уровне символа: позвонил, санкции наложил, конфликт остановился. Все. Дальше, если конфликт продолжится, это ваши проблемы», — добавил Маркелов.

Фото: РИА «Новости»

Борьба за деньги, а не с наркотиками Главная проблема Трампа в отношениях с Южной Америкой — это слово «Америка». Президент лезет туда, так как это прекрасный континент с огромными сырьевыми ресурсами. «Это все деньги. Основа — через политику, через давление, через создание иллюзии того, что ты разруливаешь проблемы, залезть в кошельки стран. Это формула Трампа по возвращению однополярного мира», — объяснил Маркелов. Американский лидер понимает, что лучшая демократия — это авторитаризм.

Лучшая демократия в команде Трампа — сделать Трампа снова великим. Страдания Латинской Америки будут продолжаться. Трамп продолжает традиции американских президентов. <…> Все, что ему нужно, — тотальная зависимость, чтобы все поступки, вся жизнь латиноамериканских стран максимально зависела только от американских настроений. Только одного хочется — усиления влияния. Сергей Маркелов политический советник

Трамп использует в политике новые механики, немного похожие на предпринимательскую историю. «Глупо говорить о том, что Трамп совсем идиот и думает, что искусство делать бизнес так же работает в политике. Нет, он достаточно умный парень, он хочет изменить правила международной политики и так далее. Ему нужна такая конструкция, он считает, что именно то, что делает, и есть основа нового смыслового содержание понятия „великая Америка“», — заключил Маркелов.