Коллекция уродливых очков и страсть к духам. Какие странности водятся за Макроном

Президент Эммануэль Макрон всегда перебарщивает с туалетной водой марки Dior. Какие еще странности водятся за французским лидером — в материале 360.ru.

О страсти Макрона к парфюму написал журналист Le Parisien Оливье Бомон в книге «Трагедия Елисейского дворца» (La Tragédie de l'Élysée).

«Президент Республики надушивается ароматом Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии. Флаконы духов у него повсюду, например, в ящиках стола. С точки зрения обоняния это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно выйти в Почетный двор (Елисейского дворца), чтобы понять, проходил ли он недавно тут или нет», — написал автор.

Бомон обратил внимание, что Макрон перебарщивает с духами, «как если бы он метил свою территорию».

«Этот аромат придает волшебство и харизму. Как только вы почувствуете его, вы поймете, что здесь босс», — говорится в книге.

«Макрон превратил духи в элемент власти — наподобие Людовика XIV, который „сделал свои духи атрибутом власти, когда шествовал по галереям Версаля“», — поделилась с журналистом одна из бывших советников Макрона.

Она добавила, что, когда французский лидер входит, сначала чувствуется сильный запах парфюма, аромат «бежит впереди» президента, будто предостерегая: «Будь осторожен».