Коллекция уродливых очков и страсть к духам. Какие странности водятся за Макроном
Президент Эммануэль Макрон всегда перебарщивает с туалетной водой марки Dior. Какие еще странности водятся за французским лидером — в материале 360.ru.
О страсти Макрона к парфюму написал журналист Le Parisien Оливье Бомон в книге «Трагедия Елисейского дворца» (La Tragédie de l'Élysée).
«Президент Республики надушивается ароматом Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии. Флаконы духов у него повсюду, например, в ящиках стола. С точки зрения обоняния это посылает довольно сильный сигнал. Достаточно выйти в Почетный двор (Елисейского дворца), чтобы понять, проходил ли он недавно тут или нет», — написал автор.
Бомон обратил внимание, что Макрон перебарщивает с духами, «как если бы он метил свою территорию».
«Этот аромат придает волшебство и харизму. Как только вы почувствуете его, вы поймете, что здесь босс», — говорится в книге.
«Макрон превратил духи в элемент власти — наподобие Людовика XIV, который „сделал свои духи атрибутом власти, когда шествовал по галереям Версаля“», — поделилась с журналистом одна из бывших советников Макрона.
Она добавила, что, когда французский лидер входит, сначала чувствуется сильный запах парфюма, аромат «бежит впереди» президента, будто предостерегая: «Будь осторожен».
В одной из глав книги Бомон также описывает другую странность Макрона. Как узнал журналист, президент ненавидит, когда люди щурятся от яркого солнечного света, если забыли солнцезащитные очки — например, на встречах на террасе дворца.
Забывчивые высокопоставленные чиновники сразу превращаются в посмешище. Дело в том, что им предлагают надеть модели от Макрона, которые «в лучшем случае банальны, а часто нелепы».
«Очевидно, это сделано не ради нас. Не для того ли чтобы его рассмешить? Мы выглядим такими глупыми», — признался в книге бывший министр.
А экс-член правительства отметил, что «если вам пришлось одолжить такую пару, вам больше никогда не захочется забывать свои собственные очки».
Макрон хранит свою коллекцию в коробке. Это «около 20 пар подержанных очков всех форм, не очень модных: одни — с кривыми дужками, другие — с красной оправой». Символично…