Кого пугаешь, Трамп? Лавров объяснил спокойную реакцию России на ультиматум США

Тема недавних угроз президента США в адрес России, а также постепенного превращения Дональда Трампа в условного Байдена остается актуальной третий день кряду. Однако если поначалу в стане противников Москвы царила самая настоящая эйфория, то к исходу второго дня она плавно, но неуклонно сменилась упадническими настроениями.

Помимо пришедшего вдруг в голову европейских «ястребов» понимания, что денег на закупки у США вооружения для Украины у них практически нет, наибольшее разочарование у представителей так называемой коалиции желающих победить Россию вызвала наша индифферентная реакция на ультиматум Трампа. Даже Московская биржа не отреагировала на американские угрозы, а котировки большинства позиций и вовсе пошли вверх, с изумлением констатировали западные СМИ. Наши бывшие партнеры, наверное, еще долго сидели бы с открытыми ртами, если бы Сергей Лавров, глава МИД России, не сжалился бы над ними и не выступил бы с разъяснениями. Суть сказанного можно свести к нескольким блокам.

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Первый. Об Украине. Москва все еще ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров в Стамбуле, хотя иллюзий о готовности к ним Киева не испытывает. Проекты меморандумов сторон конфликта противоположны, но для разговора всегда есть возможность. По слухам, состав украинской делегации изменят. Второй. Я бы называл его «бедолага Трамп». Президент США находится под неприличным давлением НАТО и ЕС, желающими продолжать конфликт. Россия хочет понять, что стоит за заявлениями Трампа о 50 днях на урегулирование на Украине. Третий. «Кого ты пугаешь?» Россия справляется с санкциями, справится и с новыми. Наши торговые партнеры не откажутся от своих обязательств на фоне угроз Запада. Страны ШОС с пониманием относятся к позиции России по Украине и принципам урегулирования конфликта. И в конце концов, ущерб понесут сами авторы санкционных войн — строго в рамках принципа «не рой другому яму». Характерно, что накануне этого выступления Лавров дважды встречался со своим китайским коллегой Ван И, а потом был принят Си Цзиньпином. В результате, как пишет британская The Telegraph, Пекин пообещал России еще «более глубокую» поддержку на фоне угроз Трампа.

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«В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем», — заявил представитель китайского МИД, отметив, что Пекин «решительно выступает против всех незаконных односторонних санкций» США, которые Трамп пригрозил ввести, если Москва не согласится на перемирие (читай — заморозку конфликта) на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что Москва и Пекин должны «усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах», но уже на этом этапе доверие углубилось, создав «модель нового типа международных отношений». Некоторое время тому назад отдельные западные СМИ позволили себе порассуждать о прочности союзов на Западе (НАТО, США и ЕС) и на Востоке (БРИКС, ШОС, Китай и Россия), отметив, что, по их мнению, западные альянсы более прочные и Европа и Америка друг за друга горой. А вот Москва вряд ли может рассчитывать на надежность союзников.

Но реальность оказалось другой. В то время как натовцы перекладывают друг на друга ответственность за продолжение украинского конфликта, Москва и Пекин наглядно демонстрируют, что попытка Запада сыграть в любимую игру «разделяй и властвуй» больше не пройдет.

Сопротивление западной экспансии на Восток теперь не чисто российская проблема. Она приобрела международный масштаб. И если евроатлантические «ястребы» все еще планируют развязать большую войну, им придется иметь дело не только с Россией, но и… Этот список может быть неожиданно длинным. На месте Вашингтона, Лондона, Брюсселя, Парижа и Берлина я бы хорошенько задумался, стоит ли испытывать судьбу.