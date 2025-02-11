«Книга Трампа: исход». Президент США примерил на себя роль ветхозаветного гонителя
Всю свою историю американцы старательно косплеят Древний Рим. Отсюда все эти сенаты, Капитолии, орлы легионов на навершии штандартов военных частей армии и много чего еще. Но, похоже, 47-й президент США Дональд Трамп решил пойти еще дальше и вознамерился повторить «подвиги» ветхозаветных гонителей, вынудивших в свое время народ Израилев покинуть Египет. Правда, сегодня в качестве гонимых выступают арабы, проживающее в секторе Газа, а гонителями — Штаты и их союзник Израиль.
Накануне, беседуя с журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что вполне готов отказать в дельнейшей финансовой поддержке Иордании и Египту, если те не согласятся принять у себя палестинцев.
«Да, может быть, конечно, почему бы и нет? Я, вероятно, приостановлю помощь, да», — заявил американский лидер перед встречей с правителем Иордании, королем Абдаллой II, в Вашингтоне.
Дело в том, что по «плану Трампа» (и здесь «план Трампа», ну что ты будешь делать?), предусматривающем восстановление сектора Газа и превращение его в ближневосточную Ривьеру, наличие там палестинцев не предполагается. Им выписывается билет в один конец — Иордания, Египет, на выбор. Без права возвращаться домой.
«Я построю для них новое место», — ничтоже сумняшеся заявил главный мировой «спец по сделкам».
Можно было бы, конечно, начать морализаторствовать: мол, как можно, это же живые люди, а не скот какой-нибудь, что это за возвращение в мрачную эпоху массового переселения коренных жителей Америки в резервации? Можно было бы, но времена нынче не те. Циничные нынче времена. А потому любая апелляция к гуманизму или международному праву, увы, не работает.
Зато на пути исполнения поистине ветхозаветных по масштабу планов Трампа могут встать палестинские повстанцы из ХАМАС, уже отказавшиеся освобождать заложников, которые должны были вернуться из Газы 15 февраля.
Представитель биград «Аль-Кассам» Худайфа Кахлут, известный под псевдонимом Абу Обейда, заявил: Израиль не выполнил свои обязательства в рамках сделки за последние три недели.
«Очередное освобождение израильских заложников, запланированное на 15 февраля, отложено до дальнейшего уведомления из-за нарушения и несоблюдения противником условий соглашения. Эти нарушения включают задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, обстрелы различных районов сектора Газа и отсутствие разрешения на доставку гуманитарной помощи», — уточнил он.
Полагаю, невыполнение Израилем своих обязательств — лишь повод к приостановке действия арабо-израильской сделки. Истинная причина в несогласии с планами новой американской администрации по «великому переселению народов» в рамках конкретного региона.
И вот, запнувшись на, казалось бы, столь «незначительной» детали — банальном нежелании палестинцев покидать свои дома, — Трамп, явно раздосадованный очередной неудачей (пока все его прожекты больше похожи на мыльные пузыри), разгневался и пообещал отрыть в секторе Газа представительство ада на земле.
«Если заложники не будут освобождены к субботе, откроются врата ада. Это в руках Израиля», — заявил возомнивший себя полубогом президент США.
Чем все это закончится, пока, разумеется, не ясно. Но что-то мне подсказывает, как и в случае с Панамским каналом или присоединением Гренландии, исход палестинцев из сектора Газа так и останется еще одним мыльным пузырем Дональда Трампа.