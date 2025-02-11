«Книга Трампа: исход». Президент США примерил на себя роль ветхозаветного гонителя

Всю свою историю американцы старательно косплеят Древний Рим. Отсюда все эти сенаты, Капитолии, орлы легионов на навершии штандартов военных частей армии и много чего еще. Но, похоже, 47-й президент США Дональд Трамп решил пойти еще дальше и вознамерился повторить «подвиги» ветхозаветных гонителей, вынудивших в свое время народ Израилев покинуть Египет. Правда, сегодня в качестве гонимых выступают арабы, проживающее в секторе Газа, а гонителями — Штаты и их союзник Израиль.

Накануне, беседуя с журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что вполне готов отказать в дельнейшей финансовой поддержке Иордании и Египту, если те не согласятся принять у себя палестинцев.

«Да, может быть, конечно, почему бы и нет? Я, вероятно, приостановлю помощь, да», — заявил американский лидер перед встречей с правителем Иордании, королем Абдаллой II, в Вашингтоне.

Дело в том, что по «плану Трампа» (и здесь «план Трампа», ну что ты будешь делать?), предусматривающем восстановление сектора Газа и превращение его в ближневосточную Ривьеру, наличие там палестинцев не предполагается. Им выписывается билет в один конец — Иордания, Египет, на выбор. Без права возвращаться домой.

«Я построю для них новое место», — ничтоже сумняшеся заявил главный мировой «спец по сделкам».