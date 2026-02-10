Сегодня 17:14 Клин в Евразию. Как США пытаются вытеснить Россию из Средней Азии Политолог Межевич: США упустили шанс масштабного клина в страны бывшего СССР 0 0 0 Фото: Daniel Torok/US White House / www.globallookpress.com Эксклюзив

Соединенные Штаты Америки через новый формат C5+1 активно влезают в Среднюю Азию, пытаясь вытеснить Россию. За словами о сотрудничестве стоит жесткая борьба за ресурсы и влияние. Удастся ли Вашингтону перетянуть бывшие советские республики на свою сторону, или регион останется в зоне традиционных интересов Москвы?

США в Средней Азии Американский аналитический центр Jamestown Foundation — нежелательная в России организация — сообщил, что платформа C5+1, которую администрация США создала для совместной работы с пятью странами Средней Азии, постепенно превращается из «совещательного форума» в более активный механизм, направленный на прямое экономическое и геополитическое влияние. Особое внимание теперь уделяют ресурсам региона, экономическим связям и технологиям. Штаты пытаются через C5+1 обойти традиционное влияние России, сосредоточившись на экономике и технологиях, но не на политике. По сути, это открывает новые возможности для внешних инвестиций в Среднюю Азию и постепенно меняет баланс сил в регионе. Особо заметно, что Азербайджан расширяет участие в среднеазиатских встречах, выходя за рамки региона. Например, 16 ноября 2025 года Ильхам Алиев участвовал в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте. Ранее, в 2023 и 2024 годах, он присутствовал там как почетный гость. В Вашингтоне 6 ноября 2025-го прошел второй саммит C5+1 с участием президента США. Первая встреча на уровне глав государств состоялась 19 сентября 2023 года. До этого, с 2015-го, формат работал только на уровне министров иностранных дел стран Средней Азии и американских чиновников. Сейчас встречи проходят раз в два года на самом высоком уровне, что показывает серьезность намерений Вашингтона.

Фото: Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с лидерами пяти стран региона — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Molly Riley/US White House / www.globallookpress.com

Jamestown Foundation отметил, что роль России в регионе была исторически фундаментальной: торговля, трудовые мигранты, транспортные коридоры для энергоносителей, а также институциональное и политическое наследие СССР. Все страны C5 — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан — ранее входили в состав Российской империи и СССР. Сегодня Соединенные Штаты пытаются через C5+1 и другие форматы втянуть их в свою орбиту, параллельно ограничивая влияние России. Так, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан уже участвуют в Совете мира под председательством Трампа. Ирония в том, что в официальных публикациях Jamestown Foundation все звучит мягко — «переосмысливает» позицию Москвы. На деле же американцы в Средней Азии повторяют европейский сценарий: подтягивают бывшие советские республики под себя и постепенно сокращают влияние России — вплоть до государственных границ.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Момент упущен? Американские стратегии действительно представляют потенциальную опасность, но важно учитывать контекст и расстановку сил. Идеальное время для масштабного вмешательства Штатов в постсоветское пространство было в 90-е годы, сразу после распада СССР. Тогда у России не было осмысленной политики в Центральной Азии — вплоть до конца десятилетия. Китай же был полностью поглощен внутренними проблемами, а его инвестиции в регион на рубеже веков были крайне скромными. Царил своего рода вакуум, но момент упущен, заявил 360.ru исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко профессор Николай Межевич. — Какова роль других игроков, например Турции? Часто говорят о ее связи с Лондоном. — Влияние Лондона на Анкару, безусловно, серьезное. Однако влиять — не значит диктовать политику. Турция проводит свою политику. Идеология пантюркизма в целом не противоречит британским интересам. Но суть в том, что для продвижения пантюркизма нужны ресурсы, нужны деньги, которые необходимо вкладывать. А у Турции, как и у самой Великобритании, сейчас нет таких финансовых возможностей. — Значит ли это, что нам не стоит опасаться скоординированных действий Лондона и Вашингтона? — Действовать и противостоять вместе России и Китаю им действительно тяжело, но я очень сомневаюсь, что они сейчас в одной упряжке. Есть важный нюанс: в 1990-е и 2000-е годы Британия получила контроль над ключевыми активами в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности региона. Если США будут перераспределять влияние, они, безусловно, потащат эти активы к себе. Встанет вопрос: будут ли при этом учтены интересы Китая и России?

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

На сегодня картина такая: КНР контролирует немного меньше, чем могла бы позволить себе экономически. Россия контролирует примерно столько, сколько может по совокупности экономических, политических и военных факторов. А вот Британия контролирует гораздо больше, чем ей положено по современному, а не имперскому статусу. Поэтому я высоко оцениваю дипломатические, разведывательные и парамилитарные возможности Лондона, но опасность непосредственно от него для региона считаю ограниченной. — Что вы можете сказать о роли Азербайджана в этом контексте? — Азербайджан — сильное государство, но по-прежнему критически зависит от цен на нефть. Диверсификация экономики там по большому счету даже не начиналась. Поэтому американские действия, направленные на снижение цены на нефть, бьют не только по нам, но и по Баку. Нефть-то одна для всех. Иранская ситуация показала, что Азербайджан мог бы активизироваться, однако Баку не проявлял особого рвения против Тегерана. Почему? Потому что на Востоке хорошо понимают простую истину: как только подожжешь сарай соседа, беги за огнетушителем — очень возможно, что загорится и твой собственный.

Фото: Daniel Torok/US White House / www.globallookpress.com

— Каков итоговый расклад? — Азербайджанско-турецкие отношения — понятны, турецко-британские — очевидны. Но сегодня скорее можно говорить об удержании позиций по этой длинной цепи, чем о каком-либо стремительном прорыве на новых направлениях.

Опыт Прибалтики Дело не столько в США. Вопрос прежде всего в ослаблении нашей роли после развала Советского Союза, отметил в разговоре с 360.ru политолог, историк Владимир Ружанский.

Лондон остается финансовым сердцем мира, США — первые в технологиях и самая богатая страна. В бывших республиках СССР об этом знают. Их сегодняшние лидеры — прагматики, поэтому между исторической памятью и конкретными выгодами выберут второе. Но вопрос в другом: за эти выгоды тоже придется платить — ресурсами, независимостью, традициями. Не факт, что американские инвестиции дадут Средней Азии высокий уровень жизни или достойное место в мире. Все может обернуться иначе: опыт Болгарии, Прибалтики, Грузии и Молдавии — тому пример. Не все так радужно, как может казаться. Владимир Ружанский

При всех проблемах Россия давно доказала, что остается для бывших соотечественников не просто партнером, а надежным союзником. С русскими они хотя бы не станут людьми второго сорта у себя дома, напомнил политолог. «Но и России нельзя снимать с себя ответственность. Как мировой державе нам нужны механизмы влияния не только вблизи границ. Главный из них — стратегический союз с Китаем, Ираном, в перспективе с Индией. Чем скорее сложится такая коалиция, тем выше шансы на выживание у каждой из этих стран. И конечно, необходимо что-то делать с пятой колонной внутри самой России — очень трудно побеждать, когда за спиной у тебя враг со свистом», — заключил Ружанский.