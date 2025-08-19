Классическое хуторянство Зеленского. Зачем Киев слил FT документ о сделке на $100 млрд

После новых переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Украина не нашла ничего лучше, чем слить Financial Times свои предложения по оружейной сделке на 100 миллиардов долларов в обмен на гарантии безопасности. И примечателен тут не только сам факт слива, но и характер издания, получившего конфиденциальный документ с хотелками Киева.

Украина предложила США сделку на 100 миллиардов долларов Итак, согласно документу, который обнародовала FT, Киев предложил Вашингтону оружейную сделку на 100 миллиардов долларов в обмен на гарантии безопасности. Там же идет речь о предложении еще одной сделки на 50 миллиардов долларов по производству беспилотников с украинскими компаниями.

Аж целых четыре источника газеты уточнили, что Украина поделилась своими предложениями с европейскими союзниками перед встречей с Трампом в Белом доме.

При этом в документе не прописали, какое именно вооружение Киев хочет закупить в рамках сделки, но в то же время отметили украинское желание приобрести не менее 10 американских ЗРК Patriot. Также в документе не говорилось, какая часть сделки по БПЛА будет представлять собой закупку, а какая — инвестиции. Были там и тезисы о том, что «долгосрочный мир должен основываться не на уступках и бесплатных подарках Путину, а на прочной системе безопасности», и требования Киева о полной компенсации ущерба, в том числе за счет замороженных активов России.

Фото: West Coast Surfer/moodboard / www.globallookpress.com

Хуторянский подход к Трампу — это как минимум смешно По оценке журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, подход Зеленского, отраженный в этом слитом документе, в очередной раз показал классическое свойственное ему хуторянство.

Но любопытным тут выглядит и сам факт утечки: зачем Украина сделала это, зачем показала свои хотелки либеральной газете, зная отношение Трампа к такого рода прессе — этой, как выразился Соловьев, «кучке русофобов и ***».

И вот классическое хуторянство: Зеленский не понимает, что продать и купить — это разные вещи. Он предлагает Вашингтону также заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов украинскими компаниями. Предлагает это Трампу, который хочет, чтобы все производилось в Америке и закупалось у Америки. Владимир Соловьев

«То есть Зеленский считает, что это дико круто? И дальше идет заявление, что это — покупка технологий и знаний, накопленных украинскими компаниями. Вежливо говоря, это не совсем соответствует действительности. Украина максимум занимается сборкой. Но эта попытка хуторянская прослеживается и дальше», — развел руками ведущий. Отдельно остановился журналист и на высказываниях о «долгосрочном мире», который, по версии Киева, должен быть основан «не на подарках Путину», а на жесткой структуре безопасности.

Фото: Официальный сайт президента Украины

«То есть они опять-таки не могут удержаться от хамства, намекая на то, что саммит на Аляске — это такой подарок Путину», — возмутился Соловьев. Отметил журналист и приведенные в публикации выдержки из российских СМИ, собранные, чтобы показать что Кремль несерьезно относится к мирному договору и низкого мнения о лидерских качествах Трампа. В числе таких примеров были и комментарии самого Соловьева. Это ведущий расценил просто как показатель уровня личной ненависти Зеленского. Таким образом, этот слив в FT, продолжил он, был не чем иным, как попыткой через либеральное СМИ вбросить Трампу — мол, смотри: русские к тебе относятся с неуважением, зная при этом, как болезненно президент США относится к любой критике в СМИ.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

«Этот документ, который слили в FT, ставит задачу манипуляции над Трампом. Сможет ли это подействовать? Конечно нет. На Трампа невозможно так просто подействовать», — подчеркнул Соловьев. Что же до целей европейских политиков, которые, по определению журналиста, занимаются даже не воспитанием, а грумингом Зеленского, какие-то однозначные выводы делать пока рано. «Многое нам неизвестно, опять-таки — мы видим, что комментарии, которые исходят от самого Трампа, а он пытается не давать слишком много информации, чтобы она не помешала дипломатическому процессу, и комментарии, которые дает это сборище западных подонков, очень сильно отличаются», — заключил ведущий.