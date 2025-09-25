Сегодня 15:51 Китайский Большой Брат. Как устроен файрвол Поднебесной и чем так манит соседей 0 0 0 Фото: Камеры видеонаблюдения в Китае. Cfoto / www.globallookpress.com Мир

Мессенджеры

Интернет

Соцсети

Протесты

История

Оппозиция

Китай

Общественные акции

Некоторые государства стали присматриваться к китайскому опыту тотальной слежки за своими гражданами. Система по-своему уникальна: под надзором улицы, телефоны, интернет, СМИ, все нежелательные источники информации удалены. Плюс — почти никакой преступности, убийств и терроризма. Минус — полтора миллиарда жителей Поднебесной под колпаком у своих властей. Свобода выбора? Нет, не слышали.

Цензура КНР на продажу Китайская компания Geedge Networks тайно продавала некоторым мировым правительствам аналог системы киберцензуры КНР — «Великий китайский файрвол». Система для «обеспечения всесторонней видимости и минимизации рисков безопасности» уже работает в Казахстане, Эфиопии, Пакистане, Мьянме и еще в одной неустановленной стране. Информация стала известна благодаря утечке более 100 тысяч документов, сообщил американский журнал Wired. С помощью Great Firewall можно отслеживать онлайн-информацию, блокировать определенные сайты, соцсети и инструменты VPN, а также шпионить за конкретными людьми. Эксперты заявили, что такая система тотальной слежки (а она растет и развивается день ото дня) дает правительству любой страны слишком много полномочий. Сам Китай живет в своем «суверенном интернете» достаточно давно: за людьми следят круглые сутки через гаджеты и камеры наблюдения. Если по пути Поднебесной последуют и другие страны, всем любителям свободы и независимости останется только один путь — набиваться в соседи к сибирской отшельнице Агафье Лыковой.

Фото: Cfoto / www.globallookpress.com

«Золотой щит» Китая Китай создал 12 ключевых проектов «электронного правительства», что-то вроде российских «Госуслуг». Это дюжина сплошь благородного металла: «Золотой щит», «Золотая таможня», «Золотые финансы», «Золотое сельское хозяйство», «Золотое налогообложение», «Золотая вода», «Золотое качество» и прочее золото, от которого в глазах рябит. Ну любят китайцы роскошь. «Золотой щит», он же «Великий китайский файрвол» — система фильтрации содержимого интернета в Китае. Ее разрабатывали пять лет и в 2003-м ввели по всей стране. Это масштабный проект цензуры: закрыт доступ к большинству зарубежных сайтов и соцсетям, блокированы YouTube, Википедия (ее закрыли под предлогом «борьбы с пропагандой насилия в СМИ»). Поисковики тщательно фильтруют выдачу запросов и новостей. Причем речь идет не только о местных интернет-площадках, но и о работающих в Китае Yahoo, Bing и Google. Кстати, последний не только прячет неугодную властям КНР информацию, но и блокирует доступ к сайтам с «политически некорректным содержанием».

Фото: Shao Rui / www.globallookpress.com

Большая часть интернет-доступа в Китае обеспечивается государственными корпорациями вроде China Telecom и China Netcom. Практически все крупные западные платформы имеют свои китайские «правильные» аналоги: поисковик Baidu, соцсети Weibo и RenRen, видеоплатформы Youku и Tudou, мессенджер WeChat. Везде действует жесткая цензура, причем реагируют не только на очевидное инакомыслие. Например, после отмены ограничения на срок правления Си Цзиньпина расширился список запрещенных слов и терминов. В опалу попали не только фразы «мой император», «пожизненный контроль», но и «посадить самолет» — на китайском это звучит похоже на «взойти на трон». Говорили, что в 2009-м правительство Китая собиралось законодательно потребовать установить на всех компьютерах программу Green Dam для блокирования нежелательной интернет-информации. Потом власти решили, что перегнули палку: в прессе сообщили, будто электронного соглядатая лишь рекомендовали. А ставить или нет — личное дело каждого.

Интересно Китай играет не только на своем поле. Он запустил «Тяньван» — специальную кампанию по преследованию беглецов, возвращению незаконно вывезенного ими имущества и борьбе с трансграничной коррупцией. В 2024 году удалось вернуть из-за границы 1597 скрывавшихся от правосудия коррупционеров и активов на сумму более 18 миллиардов юаней (около двух с половиной миллиардов долларов США). Китай играет не только на своем поле. Он запустил «Тяньван» — специальную кампанию по преследованию беглецов, возвращению незаконно вывезенного ими имущества и борьбе с трансграничной коррупцией. В 2024 году удалось вернуть из-за границы 1597 скрывавшихся от правосудия коррупционеров и активов на сумму более 18 миллиардов юаней (около двух с половиной миллиардов долларов США).

Армия блогеров Ярыми помощниками «Великого китайского файрвола» стали бойцы так называемой армии блогеров. Неофициально она называется «Умаодан» — «полуюаневая партия»: именно половину юаня (чуть больше шести с половиной рублей), по слухам, получают эти бойцы за один комментарий или пост в интернете. Некоторые имеют доступ ко «вражеским» соцсетям и ведут свои бои там. По разным оценкам, таких платных восхвалителей около 300 тысяч человек. Но существуют и те, кто берется продвигать политику партии бесплатно. Их называют «цзыганьу». Они публикуют откровенно националистические тексты и картинки, неизменно критикуют западные страны, их моральные ценности и СМИ.

Фото: Zhao Zishuo / www.globallookpress.com

Платные и бесплатные, эти «цифровые хунвейбины» размещают сплошь положительные сентенции о китайском правительстве, партии и государственной политике. Поддерживают официальные версии текущих событий, с удовольствием оплевывают диссидентов и травят пользователей, рискнувших позволить себе хоть тень критики. Также работает подразделение 61398 Народно-освободительной армии Китая. Оно отвечает за проведение военных операций в области компьютерных сетей. Если без экивоков, то ведет масштабный кибершпионаж против компаний и организаций англоязычных стран. Официально все, разумеется, отрицают.

Интересно В 60-х хунвейбинами называли активистов культурной революции в Китае. Они ломали судьбы, а также кости всем, кого подозревали в недостаточной верности идеям Мао Цзэдуна. Например, лауреату многих международных конкурсов музыканту Ли Минцяну переломали пальцы рук — и он навсегда лишился возможности играть на фортепиано. В 60-х хунвейбинами называли активистов культурной революции в Китае. Они ломали судьбы, а также кости всем, кого подозревали в недостаточной верности идеям Мао Цзэдуна. Например, лауреату многих международных конкурсов музыканту Ли Минцяну переломали пальцы рук — и он навсегда лишился возможности играть на фортепиано.

Камеры слежения и телефоны Интенсивность зависит от региона. Например, в Тибете, который все еще мечтает о независимости, все пользователи мобильных телефонов и интернета обязаны зарегистрироваться под своим настоящим именем для «защиты личной информации граждан и сдерживания распространения вредной информации». Хотя считалось, что эти правила способствуют миру в регионе, его жители отказывались радоваться такому благодеянию. В знак протеста более 100 тибетцев совершили самосожжение. Однако толку эти пламенные акции не принесли: власти ни на йоту не смягчили свою политику и к 2013 году добились своего. Дело не ограничивается только интернетом: за китайцами следит более 20 миллионов камер видеонаблюдения. Так что любые протестные манифестации или демарши диссидентов обречены на старте. Вот только из-за загрязнения атмосферы в некоторых китайских городах эти электронные соглядатаи часто оказывались бесполезными.

Фото: Флаг КНР в тибетской деревне шерпов. Purbu Zhaxi / www.globallookpress.com

Бойня на площади Тяньаньмэнь Есть теория, что столь жесткие меры цензуры появились после событий в Пекине 4 июня 1989 года. Все началось с того, что 15 апреля сотни студентов явились на площадь Тяньаньмэнь, чтобы почтить память китайского генсека Ху Яобана. Ну а дальше, как говорил главнокомандующий из пьесы Георгия Горина, «намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить». Молодежь понесло: создали свой Независимый союз, потребовали демократии, свободы СМИ и уголовных дел о коррупции. Уже к 13 мая протестующих было около 300 тысяч. Их поддержали новообразованная Независимая ассоциация пекинских рабочих, рядовые члены партийных и комсомольских организаций. В других городах прошли манифестации в знак солидарности. Всю эту огромную компанию попытались вытеснить с площади с помощью военных. Студенты и рабочие дали отпор. Классика жанра: баррикады, бутылки с коктейлем Молотова, перевернутые машины и автобусы, поджоги, под шумок — мародерство. Армия не применяла оружие и некоторых солдат толпа просто убила. Те, кто пытался их спасти, были избиты своими же.

Фото: Протесты на площади Тяньаньмэнь, 2 июня 1989 года. Jiří Tondl / Википедия

Ночью 4 июня вернулись военные и потребовали очистить площадь. Студенты ушли, а военная техника раздавила палаточный городок. Рано утром протестанты начали собираться вновь, и вот тогда зазвучали выстрелы по толпе. Число погибших и раненых до сих пор неизвестно: от нескольких сотен до тысяч. Официальный Китай хранит молчание. Слепками этих событий стали несколько фотоснимков. На них человек с авоськой в руке стоит посреди проспекта на пути колонны бронетехники. Этот «неизвестный бунтарь», как окрестила его пресса, несколько минут сдерживал военных, потом его отволокли в сторону. Никто доподлинно так и не узнал, кем был тот парень и что с ним случилось потом. После разгрома участников и сторонников протестов, которые не успели скрыться, арестовали. В Китае запретили иностранные источники информации и стали подвергать жесткой цензуре местные СМИ. События на площади Тяньаньмэнь вычеркнули, как и фотографии «бунтаря». Их даже в некитайском интернете найти нелегко.

Фото: Участники событий на площади Тяньаньмэнь со снимком «Неизвестного бунтаря». imago stock&people, через www.imag / www.globallookpress.com

Цифровое подполье Несмотря на все запретительные меры, китайцы находят возможность их обходить. Например, в начале 2000-х годов придумали «марсианский язык». Китайские иероглифы объединили, разделили и переставили, соединив их с корейскими, японскими и латинскими знаками письменности, арабскими цифрами и общеупотребительными спецсимволами, различным сленгом. Например, надпись «b 要+装» «偶ㄇㄇAKS» означает «Не притворяйся, моя мама рассердится». Пиктограмма «⊙﹏⊙» выражает удивление, а «*＞﹏＞*» обозначает хитреца. Словом, в этом кодировании важно знать не только языки, но и массу культурных явлений. Даже название — отсылка к кинофразе: «Земля слишком опасна, давайте вернемся на Марс!»

Фото: Cfoto / www.globallookpress.com

Еще одной уловкой стали 10 мифических существ из энциклопедии Байду (китайский аналог Википедии): «Лошадь грязевой травы», «Французско-хорватский кальмар», «Умный ароматный цыпленок», «Поющий рисовый гусь», «Скрытый огненный краб», «Маленькая изящная бабочка», «Хризантема шелкопрядов», «Счастливый кот», «Кит с тянущимся хвостом» и «Перепелиный голубь». Эта живность быстро стала интернет-мемами, а заодно и заменой ненормативной лексики, которая запрещена в интернете КНР. Дело в том, что в письменном варианте все они беззлобны, но их тон и написание китайским на латинице (пиньине) совпадают с нецензурными ругательствами. Позднее к этому зоопарку добавили еще пару особей вроде «Обезьяны аиста».