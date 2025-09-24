Сегодня 17:31 Киргизия решила бороться с нехваткой спецов руками России: как ответили в Москве 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов озвучил неожиданный план по решению кадрового вопроса в стране. По его мнению, для этого необходимо привлечь русских специалистов, хотя обычно в разговоре о «миграционных сложностях» со странами Средней Азии все наоборот.

Что сказал Эдиль Байсалов о рабочих из России В комментарии ТАСС Байсалов заявил, что Киргизия вынуждена завозить не только высококвалифицированных специалистов, но и представителей рабочих специальностей из-за миграции. «Когда сегодня наш локомотив набирает ход, когда оживляются очень многие важные отрасли, и старые, и совершенно новые для Киргизии, наша страна остро ощущает нехватку, дефицит. Нам нужны специалисты», — сказал вице-премьер на открытии Российско-киргизского образовательного форума в Бишкеке. По его словам, можно говорить о высококвалифицированных инженерах, медицинских работниках или учителях.

Реакция на идею Байсалова В России это высказывание у некоторых вызвало смех, у других — отрицательные эмоции. Юмор с тревогой объединила актриса Яна Поплавская в Telegram-канале. «Только не смейтесь! Киргизия надеется преодолеть серьезный дефицит специалистов… с помощью России», — написала она. Артистка напомнила, что сначала в Россию сплавили тысячи «специалистов», а теперь хотят забрать из страны действительно профессионалов. «Вот теперь можно смеяться. То есть сначала в Россию против воли россиян сплавили тысячи „высококвалифицированных специалистов“, а теперь хотят взять из России действительно профессионалов. „Вы возьмите вот этих, поплоше. А нам отдайте хороших“. Мир наизнанку. Читала и не верила глазам», — возмутилась Поплавская.

Неизменная риторика В том, что именно Байсалов высказался о привлечении русских специалистов в Киргизию, нет ничего удивительного. Именно он пытался завершить летний скандал из-за местного закона о языке, который вызвал неприятные аллюзии с прибалтийской или украинской практиками. И на этот раз Байсалов вернулся к теме, не особо меняя риторику. «У нас русский язык является официальным, у нас практически все владеют русским языком. Я еще раз хочу подтвердить от имени руководства нашей республики, от имени всего нашего правительства: русский язык останется и будет продолжать служить для нас мостом, источником знаний», — уверял чиновник.