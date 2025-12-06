06 декабря 2025 07:00 Казус многовекторности. Комиссарша ЕС вогнала Пашиняна в дилемму 0 0 0 Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Отвлечемся от тектонических сдвигов в мировой политике и обратим внимание на маленькую Армению, руководство которой отчаянно пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны, продолжать пользоваться всеми преференциями от пребывания в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, а с другой — вприпрыжку бежать навстречу НАТО и ЕС.

Именно с евроатлантическими устремлениями Еревана связан назревающий казус многовекторности армянской политики. На днях главный, прости Господи, дипломат Евросоюза Кая Калас потребовала от Армении окончательно встать на сторону Европы, присоединившись к санкциям против России. «Мировой порядок явно меняется…» О, ты погляди, и до нее наконец дошло! «Поэтому стратегическая согласованность общей внешней и оборонной политики наших партнеров имеет решающее значение. Важно понимать, на чьей вы стороне. Сейчас, например, уровень совпадения политики Армении составляет лишь 37%. Да, санкции, которые мы ввели против России, безусловно, тяжелые, но мы просим того же от стран-партнеров», — заявила «неистовая» эстонка.

Кроме того, Каллас предупредила, что «армянская демократия» в опасности, ибо «в преддверии парламентских выборов следующего года» в республике происходят «те же процессы, что и в Молдавии». «Россия и связанные с ней структуры уже активизируют дезинформационные кампании в Армении. Мы видим те же сети, которые действовали в Молдове. Сценарий полностью повторяется. Финансирование ЕС будет направлено также на выявление, анализ и противодействие внешнему вмешательству», — подчеркнула Каллас.

Таким образом, Европа в лице одной из наиболее ярких (правда, со знаком минус) своих комиссарш высказалась за то, чтобы Ереван немедленно пошел по пути Кишинева, разорвав всяческие связи с Москвой: политические, информационные, культурные и, что самое болезненное для Армении, экономические.

Помните, как Молдавия отказалась от закупки российского газа и была вынуждена искать ему замену втридорога на европейском рынке? Или как молдавские власти фактически запретили местным сельхозпроизводителям экспортировать свою продукцию в Россию, в результате чего важнейшая отрасль молдавской экономики оказалась сегодня практически в загибающемся состоянии? Вот именно этого и много чего еще требует Кая Каллас от Никола Пашиняна.

Лично мне бесконечно любопытно, как он будет выкручиваться. До сих пор официальный Ереван демонстрировал стойкое нежелание отказываться от плюшек, связанных с особыми отношениями с Москвой, которые во многом обеспечивали хоть какую-то экономическую и социальную стабильность в республике. Но ведь европейские гранты, щедро предоставляемые на «поддержание демократии», читай — на укрепление власти Пашиняна, как-то надо отрабатывать. Дилемма…