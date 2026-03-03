Казаться, но не быть. Начав операцию в Иране, Трамп явно не рассчитал силы
Президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты имеют почти неограниченные запасы оружия и могут «вести войны вечно». По его словам, количество боеприпасов среднего и выше среднего класса якобы на рекордном уровне. Вот только не похоже, что он сам верит в это.
Затем американский президент с резкой критикой набросился на своего предшественника Джо Байдена, обвинив в том, что он «отдал Украине сотни миллиардов долларов» и не позаботился о восполнении американских арсеналов. Согласитесь, звучит явно не как слова полководца, действительно убежденного в бесконечности своих резервов.
Еще ранее тот же Трамп на церемонии вручения медалей Почета в Белом доме признался, что операция против Ирана может продлиться дольше первоначально заявленных четырех-пяти недель. Произнося это, он опять же не производил впечатления чересчур уверенного в себе человека, хотя очень старался.
В том, что касается поддержания образа несокрушимой силы, Штаты и вправду усердствуют сейчас изо всех сил. Буквально накануне министр войны США Пит Хегсет сделал очередную попытку запугать всех своим демонстративно грозным рыком.
«Если вы убьете американцев, если вы будете угрожать американцам где бы то ни было на Земле, мы будем выслеживать вас без извинений, без колебаний и убьем вас», — заявил он, казалось, обращаясь сразу ко всем врагам Америки.
Не знаю, как насчет врагов, но друзей у США за последние три дня поубавилось. Можно сказать, остался только один — Израиль. Только вот он в своем неуемном экспансионизме и необъяснимой ненависти ко всем соседям, граничащей уже с расовыми теориями Гитлера (да-да, такой вот пердимонокль), просто использует Америку как бойцового пса.
Между тем формально еще находящаяся в союзнических отношениях со Штатами Саудовская Аравия заявила, что странная забота американцев о безопасности исключительно Израиля при одновременном манкировании безопасностью всех остальных якобы союзников наводит на нехорошие мысли.
«Существует определенное недовольство со стороны стран Залива по отношению к Соединенным Штатам, которые уделяют внимание безопасности и стабильности Израиля и его населения, но не проявляют должного внимания к оборонным аспектам в арабских странах Персидского залива, подвергающихся иранским атакам», — говорится в заявлении, прозвучавшем в эфире телеканала «Аль-Джазира».
Не удивлюсь, если такая избирательность связана с недостатком средств ПВО и прочих вооружений, о бесконечности которых вещал Дональд Трамп.
Но и это еще не все. От США отвернулись в Европе, со всей очевидностью поставив вопрос: НАТО все еще жив или это уже больше живой труп? Согласившись в целом с негативной оценкой иранского режима (было бы странно ожидать чего-то иного от того же Марка Рютте), ни одна из стран Североатлантического альянса, кроме Великобритании, не пожелала на самом деле присоединиться к войне.
Испания вовсе отказала Штатам в использовании баз, расположенных на ее территории, для участия в этой авантюре. Караван американских самолетов-заправщиков KC-135 в ночи покинул испанские базы Морон и Рота, где ранее выполняли их дозаправку для ударов по Ирану.
Все это довольно сильно портит безупречный образ мирового гегемона. Нет, разумеется, силой оружия Штаты вполне способны сокрушить Иран. Но в любом случае их победа уже станет пирровой. Так всегда бывает с теми, кто неадекватно оценивает свои силы и влияние.