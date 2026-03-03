Казаться, но не быть. Начав операцию в Иране, Трамп явно не рассчитал силы

Президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты имеют почти неограниченные запасы оружия и могут «вести войны вечно». По его словам, количество боеприпасов среднего и выше среднего класса якобы на рекордном уровне. Вот только не похоже, что он сам верит в это.

Затем американский президент с резкой критикой набросился на своего предшественника Джо Байдена, обвинив в том, что он «отдал Украине сотни миллиардов долларов» и не позаботился о восполнении американских арсеналов. Согласитесь, звучит явно не как слова полководца, действительно убежденного в бесконечности своих резервов.

Еще ранее тот же Трамп на церемонии вручения медалей Почета в Белом доме признался, что операция против Ирана может продлиться дольше первоначально заявленных четырех-пяти недель. Произнося это, он опять же не производил впечатления чересчур уверенного в себе человека, хотя очень старался.

В том, что касается поддержания образа несокрушимой силы, Штаты и вправду усердствуют сейчас изо всех сил. Буквально накануне министр войны США Пит Хегсет сделал очередную попытку запугать всех своим демонстративно грозным рыком.

«Если вы убьете американцев, если вы будете угрожать американцам где бы то ни было на Земле, мы будем выслеживать вас без извинений, без колебаний и убьем вас», — заявил он, казалось, обращаясь сразу ко всем врагам Америки.