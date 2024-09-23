Сегодня 15:57 Если казашка говорит с младенцем по-русски, она уже все решила за свое государство Публицист Миронова рассказала, что происходит с русским языком в Казахстане 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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В Казахстане все дублируется на русский. Казахи между собой тоже говорят на русском. Наш язык знают все. Учатся на русском, читают на русском. Что не помешало им построить независимый Казахстан. Кое-кому следует поучиться у казахов языковому вопросу, а им самим — с осторожностью относиться к попытками исламизации и перевода на общетюркский алфавит. Тридцать лет они живут с русским языком, и все у них хорошо. От добра добра не ищут.

Я почти четыре дня в Казахстане. Приехала путешествовать, хочу объездить бывшую советскую Азию, посмотреть, как живут. В Казахстане меня, конечно, едва ли не в первую очередь интересовало, как тут дела у русских. Мы же привыкли слышать, что их притесняют, что с русским языком проблемы. Ничего такого я не увидела. Никаких заметных признаков притеснения русских, их сегрегации я не вижу. Ни на севере, в Петропавловске, ни в Астане. Разве что Петропавловск беднее, явно в него вкладывают мало денег. Возможно, южная провинция Казахстана более развита, чем северная. В целом не вижу, чтобы с русскими творился ужас. В отличие от Прибалтики в Казахстане русские не отличаются от казахов по одежде, уровню благосостояния, занятости на черной, тяжелой работе.

Тут на стройках русских и казахов можно увидеть в таком же соотношении, в каком они представлены в общем населении. Одеваются одинаково, уровень достатка одинаковый. По телевизору показывают русских чиновников, директоров заводов, есть реклама с русскими. Есть реклама, в которой русские говорят на казахском, и наоборот.

Русский не мешает Языковых притеснений я не увидела. Здесь все на русском, все дублируется — от вывесок и ТВ до рекламы. Бывает, хоть и редко, что только русский. Казахи между собой говорят в основном на русском и часто переходят на русский. По моим наблюдениям, казахи владеют русским в форме диглоссии. Это когда носитель двух языков выбирает язык в зависимости от речевой ситуации.

Фото: Телеканал «360»

Семьи говорят не на аналоге суржика, а меняя язык попеременно. Например, мать кормит детей в поезде, приговаривая на казахском, а на русском просит убрать со стола и помыть посуду. Пара в ресторане говорит по-казахски, а когда доходит до обсуждения работы или учебы, переходит на русский. Говорят казахи по-русски хорошо, грамматически чисто, с легким акцентом, которого может и не быть.

Фото: Телеканал «360»

Мне показалось, что Казахстан — отличный пример, как можно строить свою государственность на русском. Антипример Украины у нас уже есть. А вот — положительный опыт. Уверена, что никто из казахов всерьез не думает, что использование русского втянет их назад в Россию. Для них русский — язык образования, большой культуры. Казахов в самом Казахстане чуть больше 13 миллионов. Это слишком мало, чтобы развивать современную науку, строить свою промышленность, медицину, следить за мировой культурой, — некому столько переводить.

Я бы сказала, что отношение казахов к русскому языку такое: они рады, что с рождения могут освоить язык, дающий доступ к огромному корпусу знаний. Уверена, что именно поэтому матери говорят с детьми по-русски.

Вообще, за тем, какой язык выбирает для ребенка мать, стоит пропасть причин. И именно она, наклоняясь над люлькой, решает, как будут развиваться народы. Я спрашивала молодых казашек, почему они говорят со своими детишками по-русски. Ответ один и очень осмысленный: «Хочу, чтобы с детства знал два языка».

В отличие от… Белоруссии бы взять в пример казахов. Я была там два года назад, посмотрела Минск, Брест и Несвиж. Ну что сказать? Не боится Лукашенко Бога. В смысле дождется и у себя справедливого возмущения. Я лично за неделю с лишним вообще ни разу не услышала живую белорусскую речь. Один раз, в замке Несвижа, слышала трасянку, белорусский суржик. Там говорят по-русски! При этом все официальные объявления, вывески, названия остановок и станций — на белорусским. В автобусах и метро диктор говорит на белорусском. И в целом вроде понятно, однако в выражении «Плошча Перамогі» русский турист узнает «Площадь Победы», если у него есть диплом филфака. А в слове «Кастрычніцкая» станцию метро «Октябрьская» не поможет узнать даже красный диплом. Потому что слово «кастрычнiк» белорусская интеллигенция придумала 100 лет назад, просто калькируя польское название октября: «październik» от слова «paździery» — костры из обмолоченных конопляных снопов. Если в вагоне еще дублируют объявления на английском, то названия станций на перронах — нет. Понятно, что не для туристов объявления в метро записывают. Но и не для белорусов, которые говорят по-русски.

Надо же, Австрии немецкий не помешал построить государство. Австралия, США, Канада, множество африканских стран построили государства на английском. Даже казахам русский не мешает оставаться казахами. Украинцам помешал. Белоруссии, что бы Лукашенко ни говорил, русский тоже, кажется, в иных местах жмет. Опасно это.

Между прочим, смею предположить, что в 2020 году именно русский язык спас Лукашенко от госпереворота. Потому что горстка активистов тогда шла с натужной белорусской повесткой: они говорили на белорусском, изобретали новые слова и требовали перейти на мову. А люди-то разговаривают по-русски.

Мечеть вместо музея, казахский вместо русского Увы, в Казахстане есть отчетливые признаки, что потихоньку ситуацию пытаются исправить. Кто — непонятно. Например, я вижу, что по ТВ все-таки идет небольшой крен: если реклама или репортаж о детях, показывают казахов, и они говорят на казахском.

Фото: Телеканал «360»

Казахи пока — абсолютно светский народ. Достаточно грамотный, образованный. Но уже начинается мода на религиозность. Мечетей настроили, они пустые. Вчера на воскресном предвечернем намазе в огромной мечети Хазрет Султан было человек 25. Мечеть на 10 тысяч молящихся! Ходят в мечети совсем молодые. Молодежь же носит хиджабы. Видно, что хиджаб стали ассоциировать с модой, с попыткой выделиться.

Фото: Телеканал «360»

Разительные картины в национальном музее и соседней огромной мечети. В музее много интеллигентных матерей, которые даже с малышами говорят на русском. В мечеть идут вычурно одетые молодые женщины — с деланными губками, с выводком детей. Заходят — словно на сцену, показывают, какие они модные усердные мусульманки. И они с детьми говорят по-казахски. Вот так мать делает выбор: или археология, лекции, познавательные занятия для детей и язык больших знаний, или намаз и казахский. Мода на религиозность и традиции среди юных настораживает, конечно.

Фото: Телеканал «360»

Сорок вариантов алфавита Есть и другие тревожные сигналы. Так, официальный Казахстан регулярно собирается перейти на латиницу. Семь лет назад они окончательно утвердили план перехода к 2025 году. Потом продлили срок до 2031-го. За это время рассматривали десятки вариантов алфавита, утвердили три по очереди. Пока крутили-вертели свои то ли сорок, то ли семьдесят алфавитов, подоспела инспирированная Турцией идея перейти тюркским странам на единый алфавит на основе турецкой латиницы. В нем будет 34 буквы, он уже утвержден языковой комиссией Организации тюркских государств. Вчера я была в Национальном музее Казахстана. Грандиознейшее сооружение. И есть там стенды об общей тюркской истории. И, знаете, никакого энтузиазма я у казахов по поводу воссоединения с остальными тюрками не увидела. Более того, они сами со смехом говорят, что люди еще на старом алфавите писать нормально не научились. До большевиков писали на арабском, кириллица тоже менялась не раз. Только устоялось письмо — снова перемены. Зачем это? Чтобы сблизиться с другими тюркскими народами?

Фото: Телеканал «360»

Извините, но если чехи или поляки перейдут на кириллицу, то мы их лучше от этого понимать не станем. Так и у казахов с турками. Да и велика ли выгода лучше понимать турок? Во-первых, на турецком как на русском казахи одномоментно не заговорят настолько, чтобы хирурги могли общаться по-турецки на исходе 15-часовой операции по пересадке сердца. Во-вторых, при всем уважении к Турции, на ее языке пока нет того корпуса знаний и мировой переводной литературы, какой есть на русском.

Ничего казахи не выиграют от перехода на латиницу. Зато потеряют деньги и время. Которое могли бы потратить на изучение генетики или освоение искусственного интеллекта.

Не оказаться бы в кольце дикарей Если честно, чем дальше мы от 1991 года, тем я меньше понимаю, к чему в соседних странах все эти заигрывания с языком и попытки снизить влияние русского. Зачем не просто злить людей, а оттеснять их от мира большой культуры, образования на русском? Если завтра все бывшие советские республики вдруг откажутся от русского и решат, что им нужен, к примеру, английский, через поколение Россия окажется окружена дикарями. Честное слово! Самыми развитыми из них будут узбеки и казахи: их просто больше, они худо-бедно начнут восполнять недостаток научной литературы на своих языках. Но процесс пойдет медленно, надо будет сначала обучить интеллигенцию другим языкам до уровня второго. Украинцев в расчет не берем, эти уже отказались от русского — мы видим, к чему сие привело.

Просто будут дикарями. В мире нет ни одного развитого малочисленного народа, который бы смог с нуля построить науку и промышленность исключительно на своем языке.

Скандинавы сначала развивались на немецком. Финны теперь поголовно знают шведский или английский. Швейцария, Бельгия — все они знают по несколько языков. Иначе давно бы закатились за плинтус. Русский язык не мешает казахам строить их Казахстан. Оставьте же людей в покое, зачем им турецкий, английский? Казахи никогда не заговорят на английском, как на русском.

Фото: Global Look Press

Если мать-казашка берет сына за руку и ведет его в музей, где говорит с ним на русском, она уже все за государство Казахстан решила. Оставьте ее в покое.