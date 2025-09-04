Сегодня 13:18 Казахстанские СМИ хайпанули на министре иностранных дел: что случилось с Муратом Нуртлеу Казахстанским СМИ напомнили об ответственности за фейки про главу МИД Нуртлеу 0 0 0 Мир

Саммиты

Казахстан

Задержания

Уголовное дело

Китай

ШОС

Днем 4 сентября интернет взорвала новость о задержании министра иностранных дел Казахстана. Источники Orda заявили, что произошло это сразу после возвращения Мурата Нуртлеу с саммита ШОС. Однако власти республики очень быстро выступили с опровержением этих данных. 360.ru собрал все, что известно о ситуации к этому часу.

Задержание Нуртлеу и Гаджиева Накануне министр вернулся из Китая, где принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а сегодня в Сети начали распространять данные, что к нему пришли с обысками, а сам он задержан. Первоисточником такой информации стало местное издание Orda, ссылавшееся на информаторов из правоохранительных органов. По их словам, помимо министра, задержали также бизнесмена Гаджи Гаджиева и высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана. Никаких подробностей дела собеседники журналистов не привели.

Что известно о главе МИД Казахстана Мурат Нуртлеу занимает пост заместителя премьер-министра, а также министра иностранных дел Казахстана с апреля 2023 года.

Свой пост он сохранил после роспуска правительства в феврале 2024 года. До этого министр был руководителем администрации президента республики, а также занимал пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности.

Фото: РИА «Новости»

На сегодняшний день Нуртлеу координирует вопросы осуществления внешнеэкономической политики и продвижения международного имиджа Казахстана, привлечения внешних инвестиций, улучшения инвестиционного климата. Также в его ведении — расширение торгово-экономических, финансовых, научных и научно-технических, культурных связей с зарубежными странами, международного сотрудничества в области миграции, деятельности межправительственных комиссий с другими странами.

Власти Казахстана опровергли задержание министра Практически сразу же после публикации Orda данные о том, что Нуртлеу задержан, принялись опровергать Tengrinews, КазТАГ и другие местные СМИ. Вскоре с официальным заявлением выступила министр информации страны Аида Балаева. Она подчеркнула, что вброс о задержании главы МИД не соответствует действительности. «В погоне за „хайповыми“ подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой», — написала министр на своей странице в Facebook*. Там же она призвала коллег придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты. В заключение Балева предупредила, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.