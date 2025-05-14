14 мая 2025 13:02 Канны открылись скандалом из-за табу на голых звезд. Это ханжество или уже нет? 0 0 0 Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Всего за день до открытия Каннского фестиваля, когда образ каждой звезды торжественного вечера утвержден стилистам и ждет своего часа на вешалке, организаторы объявили о запрете «голых нарядов». Для широкой публики такая мера оказалась скандальной — тема стала самой обсуждаемой в Сети. Что из всего этого вышло — в материале 360.ru.

Строгий дресс-код на Каннском фестивале На Лазурном Берегу стартовал 78-й Каннский кинофестиваль. Мировые режиссеры прибыли на французский курорт, чтобы представить зрителю свои работы, а знаменитости — привлечь внимание публики роскошными и эпатажными нарядами. Но на этот раз звездам запретили появляться на красной дорожке в нарочито сексуальных образах. На официальном сайте фестиваля объявили, что артисты больше не могут показываться в обнаженном виде. «Нагота запрещается на красной дорожке, а также на любой другой территории фестиваля из соображений приличия», — заявили организаторы. Гостям мероприятия запретили носить объемные наряды, особенно с длинным шлейфом, который мешает рассадке гостей в зале. Также нельзя появляться на дорожке в кедах и кроссовках. Обязательный дресс-код для посещения показов в Большом театре Люмьер — вечерние костюмы и платья. В список нежелательных вещей попали сумки, рюкзаки и большие пакеты. Тем из звезд, кто не сможет вписаться в эти правила, пообещали ограничить доступ к ковровой дорожке.

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian / www.globallookpress.com

Попытка вернуться на высокий уровень Отказ от «голых нарядов» — назревающее глобальное течение, заявила в беседе с 360.ru стилист, дизайнер и основатель by SKOROKHODOVA Анна Скороходова. Она напомнила, что такие мероприятия, как Каннский фестиваль, премия «Оскар» и другие большие события в индустрии кино, моды и искусства — статусная история. «Был определенный уровень, который показывался теми звездами, посещавшими эти события. Эпатажные выходы были всегда, еще в прошлом столетии. Это нормально для звезд, но эти выходы были точечными. Каждое такое событие — нонсенс, взрыв в прессе, определенная волна», — отметила эксперт. По ее словам, сейчас такие события стали утрачивать свою индивидуальность и идентичность. Для современных звезд, инфлюенсеров нового поколения главное — приехать на мероприятие и засветиться любой ценой, в том числе не соблюдая дресс-код и формальности.

А непосредственно за Каннским кинофестивалем стоит огромное количество людей, которые проделали колоссальную работу для того, чтобы их творчество и труд были по достоинству оценены. И в связи с такой эпатажной демонстрацией своего обнаженного тела, что достаточно часто демонстрируют звезды, сама идентичность мероприятия абсолютно теряется на фоне заголовков. Анна Скороходова стилист

Пользователям Сети гораздо интереснее разглядывать образы звезд, нежели вникать в суть: кто получил премию, почему тот или иной фильм понравился или, наоборот, вызвал шквал негодования. «Это уже более сложные вещи. Таким образом, я считаю, организаторы кинофестиваля стараются вернуть высокий уровень событию, наконец-то вспомнив про формальности, и уже жестко диктуют дресс-код», — подчеркнула стилист.

Фото: РИА «Новости»

Никакого ханжества Организаторы фестиваля не выдвигают каких-то жестких требований, так как вечерний образ подразумевает абсолютно разные проявления. «Тот же самый тренд на прозрачность, на бельевой стиль можно интегрировать в вечерний образ, однако сделать это очень тонко. Образ будет трендовый, он станет привлекать внимание, однако будет соответствовать все-таки определенным нюансам и формальностям, дресс-коду события. Поэтому я считаю, что организаторы кинофестиваля делают все абсолютно правильно», — отметила Скороходова. По ее мнению, в дальнейшем этот тренд распространится и на другие события.

Ханжеством здесь и не пахнет. Опять же, любой тренд, например голые образы, можно модернизировать и применить в какой-то новой ипостаси. И это будет тоже красиво. Тем более в истории моды есть множество примеров. Анна Скороходова стилист

Самые громкие скандалы на красных дорожках Когда речь идет о серьезных событиях, звезды должны соблюдать определенные формальности — это некий реверанс перед представителями киноиндустрии, которые занимаются созданием фильмов, считает Скороходова. Например, женщины-сценаристы предпочитают более сдержанные образы в стиле Одри Хепберн или наряды с заявлением, как у Марлен Дитрих. Девушки-режиссеры предпочитают выглядеть сексуально, но зачастую это классика киноиндустрии в стиле Мэрилин Монро. Однако есть множество примеров, когда звезды жестко нарушали дресс-код. «Яркий пример — Белла Хадид. Если не ошибаюсь, на прошлый Каннский кинофестиваль она пришла в абсолютно полупрозрачном платье. Понятно, что для нее это был некий манифест, потому что она пережила достаточно тяжелый год, какие-то были проблемы со здоровьем и она из медиапространства ушла в тишину. Таким образом она гарантировала себе яркий возврат в индустрию и хорошие заголовки в прессе», — напомнила стилист.

Фото: РИА «Новости»

Но непосредственно для кинофестиваля это не бонус, а очередной вульгарный поступок знаменитости. «Звезды намеренно игнорировали сочетание платья и обуви. Допустим, Дженнифер Лоуренс. У нее было насыщенное красное платье с открытым верхом, и при этом она вышла в шлепанцах. Был скандал также с обувью у Кристен Стюарт. В итоге она вышла буквально босиком на красную дорожку, взяв свою обувь в руки, и ей дали эту возможность, ее не выпроводили с события, несмотря на то что это строгое нарушение дресс-кода», — рассказала эксперт. Она напомнила о модели Наталье Водяновой. Много лет назад та появилась на публике в прозрачном платье серебристого оттенка с пайетками.

Нижнее белье или его отсутствие просвечивало. И это тоже был эпатажный момент. Однако в ту пору их было не так много, как сегодня. Если сегодня каждая вторая старается как-то эпатировать публику, то тогда это была единичная выходка, которая действительно привлекала внимание. Анна Скороходова стилист

Из последних громких «голых примеров» — жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори, напомнила в беседе с 360.ru стилист Ольга Ким. «Она вышла нагишом практически. Это было настолько голое платье, что как будто без платья. Это вызвало очень большой резонанс. Я думаю, что это стало решающим событием [чтобы начать относиться к дресс-коду на крупных мероприятиях более серьезно]», — отметила эксперт.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По ее мнению, сейчас идет разворот к традиционным ценностям. И это общемировой тренд. «Я не вижу проблемы в том, чтобы были какие-то кружева или полупрозрачные ткани, но полностью нагишом — конечно, это перебор. Опять же, дело не в стилистике, а в ценностях. Если смотреть общую политическую повестку, сейчас идет разворот больше к традиционным ценностям, и в любом случае всегда есть флуктуации, отклонения — то больше в консерватизм, то больше во вседозволенность», — заключила Ким.

Я думаю, что сейчас как раз маятник опять качнулся в сторону большего консерватизма. Ольга Ким

Наряды звезд на Каннском фестивале — 2025 Ирина Шейк Российская супермодель и актриса появилась на фестивале в пышном платье Armani Prive, оголив только область плеч — даже руки Шейк были закрыты плотными перчатками. Ее образ не из тех, которые готовят второпях за день до фестиваля — возможно, модель решила окончательно сменить стиль. Однако пользователи Telegram нашли повод для шуток: они сравнили Шейк с куклой для самовара. Но все равно сочли ее самой красивой на церемонии.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Валентина Ферраньи Ведущий модельер и предприниматель, вдохновляющая женщин во всем мире своим стилем и инновационным ювелирным брендом.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Наталья Османн Российский журналист, блогер, сооснователь проекта о путешествиях #FollowMeTo, fashion-инфлюэнсер, автор книг о путешествиях. Частично дресс-код в ее случае был соблюден (грудь осталась закрытой), зато платье было с максимально открытой спиной.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Белла Хадид Американская супермодель палестино-голландского происхождения выбрала для открытия фестиваля очень откровенный образ, чем нарушила новые правила. Черное облегающее платье длины миди с разрезом до бедра явно шло вразрез с дресс-кодом. При этом бюстгальтера на Хадид не было, то есть модель частично оголила грудь.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Квентин Тарантино Появился на открытии фестиваля и Квентин Тарантино. Его сопровождала супруга. Из-за того как пара позировала на красной дорожке, в Сети много шутили, что они просто решили сэкономить на фотосессии.

Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Нельзя исключать, что образы на дорожке могли быть немного заметнее, если бы не строгое решение дирекции. К слову, особенно сильно из-за этого сокрушалась Холли Берри — ей пришлось экстренно менять платье. Не введи организация дресс-код, актриса появилась бы в луке от Gupta с очень длинным шлейфом. Впрочем, не все отнеслись к требованиям достаточно серьезно. Хайди Клум, Алессандра Амбросио и Фархане Боди запросто надели платья с очень длинными шлейфами. И глазом не моргнули.