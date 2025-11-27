Калужская область и вьетнамская TH Group начнут сотрудничество в сфере генетики

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и президент вьетнамской компании TH Group Тхай Хыонг провели встречу в рамках визита делегации российского региона в Ханой. Об этом сообщили в пресс-службе калужской администрации.

Главной темой встречи обозначили перспективы реализации новых проектов с вьетнамской компанией. Речь шла о развитии сотрудничества в генетике и селекции.

Участниками делового разговора стали посол во Вьетнаме Геннадий Бездетко, от Калужской области — председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, замглавы региона Карина Башкатова и Владимир Потемкин, министр сельского хозяйства области Александр Ефремов, гендиректор Агентства регионального развития Николай Андреев и генеральный директор ООО «Научно-производственный селекционный центр в скотоводстве» Сергей Джапаридзе.

Опыт зарубежных селекционеров может быть полезен калужанам: в сентябре 2025 года в регионе открыли первый в России селекционно-генетический центр имени Тенгиза Джапаридзе. Учреждение планирует внедрять технологии искусственного осеменения высокопродуктивных особей мировых стандартов.

С 2026-го предусмотрено развитие действующего центра в части эмбриологии.

«Президент компании TH Group мадам Тхай Хыонг и генеральный директор ООО „Научно-производственный селекционный центр в скотоводстве“ Сергей Джапаридзе пожали друг другу руки и нашли формат взаимодействия», — отметил Ефремов.