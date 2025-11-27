Калужская область и вьетнамская TH Group начнут сотрудничество в сфере генетики
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и президент вьетнамской компании TH Group Тхай Хыонг провели встречу в рамках визита делегации российского региона в Ханой. Об этом сообщили в пресс-службе калужской администрации.
Участниками делового разговора стали посол во Вьетнаме Геннадий Бездетко, от Калужской области — председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, замглавы региона Карина Башкатова и Владимир Потемкин, министр сельского хозяйства области Александр Ефремов, гендиректор Агентства регионального развития Николай Андреев и генеральный директор ООО «Научно-производственный селекционный центр в скотоводстве» Сергей Джапаридзе.
Главной темой встречи обозначили перспективы реализации новых проектов с вьетнамской компанией. Речь шла о развитии сотрудничества в генетике и селекции.
Опыт зарубежных селекционеров может быть полезен калужанам: в сентябре 2025 года в регионе открыли первый в России селекционно-генетический центр имени Тенгиза Джапаридзе. Учреждение планирует внедрять технологии искусственного осеменения высокопродуктивных особей мировых стандартов.
С 2026-го предусмотрено развитие действующего центра в части эмбриологии.
«Президент компании TH Group мадам Тхай Хыонг и генеральный директор ООО „Научно-производственный селекционный центр в скотоводстве“ Сергей Джапаридзе пожали друг другу руки и нашли формат взаимодействия», — отметил Ефремов.
Калужская делегация посетила животноводческий комплекс TH Group — некогда небольшая ферма стала одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме.
«Свое детище, молочный комплекс, госпожа Тхай Хыонг показывает с гордостью. Самые современные подходы в животноводстве. Передовой селекционный центр, лаборатория. Строжайший контроль качества», — написал Шапша в Telegram-канале.
Он напомнил, что недавно президент Владимир Путин вручил Хыонг орден Дружбы за укрепление российско-вьетнамского сотрудничества. В Калужской области у TH Group три инвестпроекта.
Успешно работает молочный комплекс в Ульяновском округе. Молокоперерабатывающий завод в Боровском округе после выхода на полную мощность будет крупнейшим в области. Работаем над созданием животноводческого комплекса в Хвастовичском округе.
Владислав Шапша
Представители российского региона и TH Group прорабатывают проекты в селекции на базе Научно-производственного селекционного центра в скотоводстве в Малоярославецком округе. Новые инвестиции и налоговые отчисления помогают области укрепить лидерские позиции в молочном животноводстве.