Сигнал для России? Какую угрозу таит появление мощнейшего авианосца НАТО в Северном море

Самый большой в мире военный корабль зашел в Северное море: авианосец USS Gerald Ford и 90 истребителей находились там временно. Западные СМИ назвали появление судна однозначным сигналом для России, поскольку в регионе все чаще появляются ее военные самолеты. Стоит ли бить тревогу — в материале 360.ru.

Характеристики USS Gerald Ford USS Gerald Ford — американский авианосец, головной корабль одноименного типа, пришедший на смену судну «Нимиц». Получил название в честь 38-го президента США Джеральда Форда, служившего в ВМС во времена Второй мировой войны. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами Bechtel A1B по 700 мегаватт, скорость хода превышает 30 узлов (56 километров в час). Авиационная группа включает 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.

Интересно На вооружении USS Gerald Ford — радиолокационное оборудование РЛС SPS-8, SPS-10 и SPS-12, зенитная артиллерия ЗАК Mark 15 Phalanx CIWS, ракетное вооружение ПУ ЗУР ESSM и ЗРК RIM-116. На вооружении USS Gerald Ford — радиолокационное оборудование РЛС SPS-8, SPS-10 и SPS-12, зенитная артиллерия ЗАК Mark 15 Phalanx CIWS, ракетное вооружение ПУ ЗУР ESSM и ЗРК RIM-116.

На корабле установлена электромагнитная катапульта EMALS на основе линейного электродвигателя, которая позволяет разгонять боевые самолеты более плавно, а также создает щадящие нагрузки на конструкцию летательного аппарата.

Фото: Federico Gambarini/dpa / www.globallookpress.com

Что известно о появлении USS Gerald Ford в Северном море Недавно USS Gerald Ford вошел в Северное море, что стало «предостережением для России», сообщил репортер Bild Себастиан Пренгель. «На палубе авианосца USS Ford стоят истребители F-18. Позади — мостик самого большого военного корабля в мире. Там сидит капитан Дэвид Скарози, который ни слова не говорит о России. Но всем ясно, кто здесь, в Северном море, считается потенциальным противником», — заявил журналист. Капитан судна рассказал о ежедневных тренировках для победы над «врагом» — в комнате для брифингов висит пластиковая модель российского Су с опознавательными знаками. «Я всего лишь капитан, а политикой занимается президент. Но мы готовы каждый день. К чему бы ни призвал президент. Или союзники по НАТО», — сказал капитан. Сейчас корабль находится у берегов Майорки.

Фото: Clara Margais/dpa / www.globallookpress.com

С чем на самом деле связан визит USS Gerald Ford в Северное море Сейчас в Северном море проходят военные учения НАТО «Стойкий полдень» — это ежегодные тренировки, где отрабатывается сценарий с применением тактического ядерного оружия, сообщил 360.ru военный политолог Александр Михайлов. «В этих маневрах в прошлом году было задействовано 13 государств. Сейчас, наверное, не меньше, а также десятки единиц военной боевой авиации. Отрабатываются вопросы взаимодействия между родами войск. Мы очень внимательно наблюдали за тем, как они отрабатывают выемку боеприпасов, загрузку их на авиационные носители, отрабатывали их условное применение. Я думаю, заход авианосца в Северное море является частью этих маневров», — отметил эксперт.

Фото: Federico Gambarini/dpa / www.globallookpress.com

Угрожает ли появление USS Gerald Ford в Северном море России? Не стоит из-за каждого учения НАТО посыпать голову пеплом, заявил Михайлов. Он напомнил, что Россия тоже часто отрабатывает маневры в Северном море, где на боевом дежурстве находятся ракетоносцы с ядерным оружием. Россия внимательно следит за перемещением потенциального врага. «Я не думаю, что этот авианосец должен нас сильно пугать. Это не знак России, конечно, потому что авианосец без истребителей на борту… Какие тогда у него вообще задачи? Он и существует для того, чтобы двигать контингент ВВС в определенной точке мирового океана. Поэтому здесь все абсолютно нормально», — отметил специалист. НАТО ежегодно проводит десятки учений. По линии взаимодействия Североатлантический альянс — Россия есть стратегические каналы связи, которые закладывают информацию о предстоящих сценариях.

Мы о них в курсе. Имеется в виду оборонное ведомство. Внимательно следим с точки зрения аналитиков, экспертов и так далее. Александр Михайлов военный политолог

Если НАТО попытается использовать против России боевую авиацию, это обернется третьей мировой войной. «Американские самолеты не могут быть против нас напрямую, это невозможно, потому что сразу за этим последует ядерный сценарий. Поэтому нагнетать они могут, через свою прессу пугать, рассказывать нам все эти страшилки», — предупредил эксперт.

Фото: Federico Gambarini/dpa / www.globallookpress.com

По его словам, на самом деле нужно бояться неизвестных дронов. «Неизвестных роботизированных платформ, каких-то БЭКов неизвестного происхождения, которые якобы могут реально какой-то ущерб нанести либо нашей инфраструктуре, либо пытаться атаковать наш самолет в воздушном пространстве», — добавил политолог. Напрямую американские силы не могут сбить российское воздушное судно. «Они сумасшедшие, что ли? Не надо думать, что там сидят безумцы всякие, пишут разные аналитические справки. Там есть журналисты, которые пишут свои предположения в западных СМИ. Но, поверьте, в Пентагоне сидят образованные люди, которые прекрасно понимают, какая будет реакция у России на это», — заключил Михайлов.