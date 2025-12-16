На встрече с представителями США в Берлине Владимир Зеленский выступил против вывода ВСУ из Донбасса, но допустил отказ Украины от НАТО и надеется получить гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава альянса, которая связана с коллективной обороной. Дадут ли их американцы и почему они выбивают из киевского режима уступки — в материале 360.ru.

Почему США пытаются договориться с Зеленским

Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян отметил, что в интересах самих украинцев заключить то или иное мирное соглашение с учетом того, как идет продвижение российской армии.

«Они сильно упираются, а в итоге может возникнуть такая ситуация, что Россия будет не согласна решить [вопрос] дипломатическим путем. <…> Зеленский и вовсе может доиграться», — сказал он.

Аджамян предположил, что Соединенные Штаты в попытках договориться с киевским режимом исходят из того, что, если боевые действия не остановятся, в перспективе Украина лишится еще большей территории, а существование украинской государственности будет под угрозой.