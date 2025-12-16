Трамп начал маневр, Зеленский — торг: какие гарантии получит Украина?
Политолог Аджамян: США в переговорах по Украине стараются лавировать
На встрече с представителями США в Берлине Владимир Зеленский выступил против вывода ВСУ из Донбасса, но допустил отказ Украины от НАТО и надеется получить гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава альянса, которая связана с коллективной обороной. Дадут ли их американцы и почему они выбивают из киевского режима уступки — в материале 360.ru.
Почему США пытаются договориться с Зеленским
Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян отметил, что в интересах самих украинцев заключить то или иное мирное соглашение с учетом того, как идет продвижение российской армии.
«Они сильно упираются, а в итоге может возникнуть такая ситуация, что Россия будет не согласна решить [вопрос] дипломатическим путем. <…> Зеленский и вовсе может доиграться», — сказал он.
Аджамян предположил, что Соединенные Штаты в попытках договориться с киевским режимом исходят из того, что, если боевые действия не остановятся, в перспективе Украина лишится еще большей территории, а существование украинской государственности будет под угрозой.
Американцы пытаются действовать более рационально, Зеленский упирается, потому что, если Украина выведет войска, скорее всего, это будет конец его власти.
Политолог напомнил, что действовать в ущерб себе США тоже не станут. И их активную позицию вовсе нельзя объяснять какой-то особой любовью к России.
«Американцы — вроде как третейские судьи, но при этом их разведка, насколько известно, также продолжает помогать Украине, [страну] поддерживают разными путями. Не будем забывать, какую позицию Соединенные Штаты занимают в этом конфликте», — обратил он внимание.
Оптимальный расклад для Украины
Зеленский, подчеркнул Аджамян, рассчитывает получить гарантии, схожие с пятой статьей устава НАТО. И если на Украину кто-то нападет, будет военный конфликт, то США придется вмешаться.
Для украинцев это был бы идеальный вариант, в некоторой степени чуть ли не вход в НАТО. Не думаю, что это приемлемо для России, потому что наша страна исходит из того, что Украина должна быть не просто внеблоковым, а нейтральным государством.
Собеседник 360.ru предложил представить, что будет, если киевский режим действительно добьется таких гарантий.
«Кто мешает Украине, например, осуществлять те или иные диверсии, теракты на территории России? Как тогда Россия должна действовать? Если мы как-то ответим, то может разразиться большая война. Конечно, где-то могут прописать, что если Украина спровоцировала сама, то [гарантии] не действуют. Но это нужно доказывать», — сказал Аджамян.
Опять же, отстаивать правоту придется перед Соединенными Штатами, которые на протяжении многих лет активно и в том числе военным образом поддерживают украинские власти.
Все это выглядит лукаво. И сейчас украинскую сторону ничто не устраивает. Но не уверен, что и российскую устраивает то, что предлагают американцы.
Зачем Трампу политические маневры
Глава Белого дома Дональд Трамп, по его словам, пытается лавировать между сторонами. Естественно, с учетом того, чтобы Россия приняла предложения американского лидера на определенных условиях.
«Если американцы на фоне того, что Украина будет и дальше отказываться от тех или иных предложений США, полностью прекратят поддерживать ее финансовым, военным путем, отключат спутники — те самые Starlink, — то, думаю, украинцы станут более сговорчивыми», — допустил Аджамян.
Он предположил, что в сложившейся ситуации американцы опасаются слишком резкого продвижения ВС России. Настолько, что Трамп столкнется с неудобными вопросами в конгрессе. Поэтому и занимают смежную позицию и стараются маневрировать.