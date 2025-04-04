«Я не отдам его». Как живет турчанка, принявшая в семью русского парня-инвалида
Имя простой турецкой женщины Гульсум Кабадайы прогремело на весь мир более 10 лет назад. Она спасла жизнь русскому парню, которого случайно заметила в больнице Антальи, когда навещала родственницу. Как Гульсум жила все эти годы — в материале 360.ru.
Я не отдам его
Молодого человека нашли на трассе Анталья — Серик в 2008 году. Личность молодого человека турецкие врачи установить не смогли. Посетившая больницу многодетная мать заглянула в глаза парню и сразу поняла, что это ее сын, который просит о помощи.
Гульсум забрала юношу к себе, хотя тот был парализован и не мог говорить. Обвинить женщину в наживе на инвалиде не представлялось возможным — турецкие чиновники не сразу стали помогать.
Турчанка назвала молодого человека Умут, что в переводе означает «надежда». Инвалид по-особенному реагировал на русскую речь, женщина сделала вывод, что он из России. Тогда она стала ходить в православную церковь и молиться за него.
В 2013 году история Умута распространилась в российских СМИ. Сразу несколько женщин заявили, что это их сын.
«Я не верю, что это семья Умута, он даже не похож на них. Я не отдам его. К тому же государство на моей стороне, и Умут — гражданин Турции. Мне звонят министры и чиновники и говорят, что не отдадут его. И я, и турецкие врачи приложили колоссальные усилия. Даже если мать окажется настоящей, я Умута не отдам», — сказала Гульсум, и парень остался с ней.
Страшный диагноз
После ДТП у Умута не осталось ни одного неповрежденного органа. То, что они прожил еще около 10 лет после такой страшной аварии, — чудо. Парня не стало в январе 2018 года, но турецкая мать боролось за него до конца дней.
О себе дали знать прошлые травмы. В больнице врачи диагностировали Умуту полиорганную недостаточность. Пациента подключили к ИВЛ, но его сердце остановилось. Гульсум тяжело пережила смерть сына.
Сегодня она находит утешение в заботе о нуждающихся. Женщина занимается благотворительностью и даже выхаживает бывшего мужа, который бросил ее одну с детьми. В Сети Гульсум называют ангелом.