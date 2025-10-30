Папина дочка. Как живет и зарабатывает перебежчица Мария Гайдар

Пламенная оппозиционерка, чиновница со стажем и дочь экс-зампреда правительства России Егора Гайдара Мария прикрывает свой бизнес по сдаче недвижимости в Москве. После отставки Михаила Саакашвили она практически сразу пропала из публичного пространства, с начала СВО спешно уехала с Украины и обосновалась в Израиле. Рассказываем, как живет и зарабатывает Мария Гайдар.

От оппозиционера до чиновника и обратно Мария Гайдар — неоднозначная фигура в политике. Для одних она стала заметным лидером оппозиции, для других — предателем и изменником, который решил сбежать из страны и уехать на Украину. Гайдар родилась 21 октября 1982 года в Москве. Ее отец — государственный и политический деятель Егор Гайдар. Считается, что именно он был автором экономических реформ в начале 90-х, которые привели к обнищанию граждан и уничтожили российскую экономику, сообщил Life.ru. По отцовской линии Мария — правнучка советских писателей Аркадия Гайдара и Павла Бажова. Мария Гайдар начала свою политическую карьеру в 2005 году. В то время молодая и амбициозная девушка, несмотря на юный возраст, стала координатором молодежного движения «Демократическая альтернатива». Гайдар возглавила в Москве акции и пикеты против закрытия профессиональных училищ и коррупции в вузах. Вместе с участниками движения «ДА!» она активно боролась за свободу СМИ, писало издание «24СМИ». В те годы девушка была ключевой фигурой в этих политических мероприятиях и даже попадала в милицию за громкие лозунги и поведение на демонстрациях. В том же 2005-м Мария присоединилась к партии «Союз правых сил», которую возглавлял Егор Гайдар, и вскоре стала членом ее президиума. После провала на думских выборах СПС распустили, но это не помешало Гайдар продолжать протестную политическую деятельность.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com

Юность она провела в обществе российских оппозиционеров. Но потом представительница столичной золотой молодежи неожиданно уехала в Кировскую область. Там она работала при губернаторе Никите Белых (ныне отбывающем срок за взятки): сначала советником по социальным вопросам, а затем заместителем по здравоохранению и социальному развитию. За время ее работы произошло несколько скандалов: от смертельного ДТП до исчезновения миллионов бюджетных средств, отмечало издание aif.ru. Однако все ограничилось слухами и публикациями в СМИ и не привело к уголовным делам. Гайдар поспешно уволилась и уехала за границу. Она поступила в Школу государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете. Через год Мария вернулась в Москву и успешно продолжила работать. Ее фонд даже получил президентский грант. Жизнь папиной дочки стала размеренной и предсказуемой.

И нигде Маше Гайдар не жал и крымский вопрос после 2014 года, и арктическое охлаждение в отношениях Киева с Москвой.

Она даже собиралась баллотироваться в Мосгордуму. Однако летом 2015 года Мария неожиданно уехала на Украину. По слухам, причиной ее отъезда стал скандал, связанный с удочеренной девочкой: биологические родители пытались вернуть ребенка, который понравился Гайдар. Беглянку взял под крыло Михаил Саакашвили, занимавший пост губернатора Одесской области. Схема похожа на кировскую: советник, чиновник по социальным вопросам и депутат областного совета. «Все это в вышиванке, с недоученной мовой, проклятиями в адрес России, громкими покаяниями и прочей мишурой», — отметили журналисты.

Фото: РИА «Новости»

Президент Петр Порошенко* лично вручил ей паспорт гражданина Украины. Но после этого он поссорился с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, и тот лишился поста губернатора Одесской области. В отставку отправили и Марию.

Но девушка она опытная, быстро дистанцировалась от бывшего шефа и даже получила статус внештатного советника президента.

Порошенко* проиграл выборы Зеленскому в 2019 году, и Гайдар снова ушла в тень. С новой властью у нее отношения не сложились — там была своя команда, жадная до денег. На этом украинская карьера Марии закончилась.

Фото: РИА «Новости»

Бизнес Марии Гайдар в России Когда в 2015 году Порошенко* предоставил Гайдар украинское гражданство, условием было отказаться от российского паспорта. По ее словам, она выполнила это требование. Однако, по слухам, от российского гражданства, вопреки громким заявлениям, девушка так и не отказалась. И на желание зарабатывать в России новый статус не повлиял. В 2012-м она зарегистрировала ИП и начала сдавать в аренду три принадлежащие ей квартиры в Москве. Самая просторная квартира — в 75 квадратных метров — расположена в сердце столицы, в Малом Тишинском переулке, выяснил RT. Квартиры, похожие на эту, в соседних домах стоят от 35 до 40 миллионов рублей. Арендная плата может приносить владельцам от 150 тысяч рублей ежемесячно. Вторая квартира Марии Гайдар находится рядом со станцией метро «Белорусская», на улице Верхней. Ее площадь составляет чуть более 50 квадратных метров. По подсчетам, рыночная стоимость такой двухкомнатной квартиры начинается от 25 миллионов рублей. Третья квартира, площадью 33 квадратных метра, расположена в Строгино, у МКАД, на Неманском проезде. Ее стоимость составляет около 10 миллионов рублей. Теперь 43-летняя Мария Гайдар решила закрыть свой бизнес в России. Эта информация уже появилась в базах данных для проверки контрагентов.

Фото: РИА «Новости»

Где живет и как зарабатывает Мария Гайдар В следующий раз о Марии Гайдар услышали в 2022 году. Она вместе с дочерью (той самой, на которую претендовали биологические родители) покинула Украину. Сначала семья уехала в Польшу, затем в Германию, а после — в Израиль. Мария призналась, что знала о начале специальной военной операции, но надеялась, что это произойдет позже, когда она сможет отправить дочь на учебу в Англию, а сама эмигрирует в Израиль. Гайдар вспомнила о своих еврейских корнях и заблаговременно оформила документы на новый паспорт. Получение гражданства для дочери в Израиле оказалось непростой задачей, но Мария смогла провезти ее через все границы, имея лишь свидетельство о рождении. Мария Гайдар неплохо устроилась на новом месте под покровительством известного бизнесмена Марка Лави. Она появляется в эфире в развлекательной программе «Не ссы!» о сильных людях, которые не побоялись решиться на перемены в жизни. Все эти годы аренда недвижимости в Москве приносила стабильный доход. У нее также оставались две квартиры в Черногории, с которых она получала доход от аренды, и бизнес на Украине. *Признан в России террористом и экстремистом.