Минувшие выходные выдались богатыми на события. И пусть главное, я бы сказал, формирующее событие было всего одно — переговоры Росси и США на Аляске, — информационные волны от него пошли как от удара гигантского небесного тела о поверхность Мирового океана. Вселенской катастрофой это, конечно, не грозит. Но для кое-каких «динозавров» вполне может закончиться «вымиранием». Например, для тех, кто все еще считает, что Москва и Вашингтон — непримиримые враги и не способны на конструктивное взаимовыгодное сотрудничество.

Торопить события, тем более выводы, я бы не стал. И все же, накануне американский лидер (после его позицию подтвердил глава Госдепартамента) заявил, что США больше не рассматривают процесс установления мира на Украине как переход от безусловного, но ничего не гарантирующего перемирия, к долгим и бесплодным переговорам. Теперь намерены добиваться принятия Киевом условий мирного соглашения, в общих чертах достигнутого на переговорах в Анкоридже.

Все, как и предлагала Россия. Звучит даже слишком хорошо, чтобы быть правдой.

«Все определили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — обратиться непосредственно к мирному соглашению, <…>, а не к простому соглашению о прекращении огня, которое часто не соблюдается», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social по итогам телефонного разговора с Зеленским и «лидерами Европы» (титул сомнительный, но сами они называют себя именно так).