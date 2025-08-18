Как ветер мая. Трамп принял сторону Путина — надолго ли?
Минувшие выходные выдались богатыми на события. И пусть главное, я бы сказал, формирующее событие было всего одно — переговоры Росси и США на Аляске, — информационные волны от него пошли как от удара гигантского небесного тела о поверхность Мирового океана. Вселенской катастрофой это, конечно, не грозит. Но для кое-каких «динозавров» вполне может закончиться «вымиранием». Например, для тех, кто все еще считает, что Москва и Вашингтон — непримиримые враги и не способны на конструктивное взаимовыгодное сотрудничество.
Торопить события, тем более выводы, я бы не стал. И все же, накануне американский лидер (после его позицию подтвердил глава Госдепартамента) заявил, что США больше не рассматривают процесс установления мира на Украине как переход от безусловного, но ничего не гарантирующего перемирия, к долгим и бесплодным переговорам. Теперь намерены добиваться принятия Киевом условий мирного соглашения, в общих чертах достигнутого на переговорах в Анкоридже.
Все, как и предлагала Россия. Звучит даже слишком хорошо, чтобы быть правдой.
«Все определили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — обратиться непосредственно к мирному соглашению, <…>, а не к простому соглашению о прекращении огня, которое часто не соблюдается», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social по итогам телефонного разговора с Зеленским и «лидерами Европы» (титул сомнительный, но сами они называют себя именно так).
Сегодня украинский узурпатор и его европейские единомышленники явятся в гости к президенту США, чтобы прямо в Белом доме попытаться отговорить его от этой идеи. Вот тут мы подходим к самому интересному.
Как пел герой оперы Джузеппе Верди «Риголетто» герцог Мантуанский в своей знаменитой арии La donna è mobile («Женщина непостоянна»), «сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветер мая».
За окном не май, да и Дональд Трамп не красавица. Тем не менее некоторая ветреность, свойственная нынешнему главе США, стала уже притчей во языцех. Он довольно легко поддается чужому влиянию, под воздействием которого иногда меняет свое мнение на 180 градусов (в этом случае хорошо бы, конечно, на 360, но Трамп не Бербок).
С какими заявлениями президент США выйдет уже после новой встречи с Зеленским в Овальном кабинете — можно только гадать. Умеренный оптимизм внушает разве что тот факт, что поначалу запланирована беседа тет-а-тет с украинским недопрезидентом. Уже потом к ней присоединятся европейские «ястребы». Вероятно, когда менять что-либо будет уже слишком поздно.
Так что, повторюсь, лучше не спешить радоваться тому, что «Трамп — наш». Это явно не так. Нужно дождаться итогов западного междусобойчика в Вашингтоне.
За прошедшие полгода мы не раз видели, как свойственная Трампу «ковбойская дипломатия» ни к чему не приводит, заводя проблему еще глубже в тупик. Очень не хотелось бы, чтобы все пошло по этой же сколькой дорожке.