Президент войны? Как Трамп сочетает «миротворчество» с воинственностью

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в категорической форме заявил, что американских солдат, по крайней мере в виде подразделений сухопутных войск, на Украине точно не будет, а гарантии безопасности Киеву дадут в какой-то иной форме. В какой именно, Вэнс, к сожалению, не уточнил.

«Президент выразился абсолютно ясно. Американских сухопутных войск на Украине не будет», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC. Это заявление прозвучало уже после обнародования позиции Китая, чей МИД днем ранее подчеркнул, что Пекин не планирует отправлять миротворцев на Украину и что гарантии безопасности и присутствие там иностранных войск — далеко не одно и тоже. Однако многие восприняли слова Вэнса не как попытку унифицировать позицию с Пекином и тем самым лишний раз продемонстрировать «невовлеченность» США в украинский конфликт, а как истинное проявление адекватного стремления к миру. Но не прошло и дня, как президент Дональд Трамп, общаясь с журналистами и комментируя оставшийся за кадром диалог с главой Пентагона Питом Хегсетом, согласился с его мнением о том, что называть военное ведомство США «Министерством обороны» неправильно. Наименование «Министерство войны» подошло бы куда больше.

Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

«Когда мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну, оно называлось Министерством войны. И для меня это действительно так», — говорил Трамп еще на встрече с президентом Южной Кореи. «Министерство войны звучит лучше, чем Министерство обороны. Я не хочу быть только обороной. Мы хотим и наступление», — добавил он в этот раз.

На фоне таких «переименований» совсем по-другому воспринимаются слова президента США о тех самых гарантиях безопасности Украине. «Какие гарантии безопасности? Мы даже не обсуждали детали. Посмотрим. Во-первых, Европа предоставит им значительные гарантии безопасности, и они должны это сделать, потому что рядом. Но мы будем участвовать с точки зрения поддержки. Мы собираемся помочь им».

Так в чем же будут заключаться американская «поддержка» и «помощь» европейцам и Киеву, откровенно не желающим заканчивать этот конфликт? Особенно если координировать ее будет Министерство войны США?

Уж не в поставках ли новейшего вооружения, о которых Штаты договорились со странами ЕС и даже получили гарантии от Германии выделять в год на закупку оружия по девять миллиардов долларов из тех 12 миллиардов, о необходимости которых на встрече со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом говорил Зеленский?

Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

И о каком тогда миротворчестве Трампа может идти речь? Чем это отличается от того, что на протяжении практически всей истории делали руководители США? На мой взгляд, все разговоры об искреннем стремлении Трампа к миру на Украине пора заканчивать. Судя по всему, у него и России кардинально разное понимание того, что такое мир и как можно достичь его.